Capturan a mujer con su hijo en brazos dentro de una vivienda en Trujillo: depósito de S/500 permitió rastrearla

Rosalí Acosta Lavado, alias “La Gorda Pinocha”, fue capturada en una vivienda de Trujillo mientras tenía a su hijo en brazos. La Policía la investiga por presuntamente extorsionar a una comerciante de Lima, a quien exigía S/100.000 mediante amenazas contra ella y su familia. Fuente: Latina Noticias

Guardar

Con su hijo en brazos y mientras intentaba evitar que los agentes la detuvieran, Rosalí Acosta Lavado, alias “La Gorda Pinocha”, fue capturada dentro de una vivienda en Trujillo. La mujer es señalada por la Policía como presunta integrante de la cúpula de Los Mexicanos, una organización investigada por extorsión.

Las imágenes de la intervención muestran a la sospechosa intentando alejarse de los agentes mientras sostenía al menor. La Policía llegó hasta el inmueble luego de realizar labores de seguimiento y vigilancia en la zona, con apoyo de drones, hasta confirmar que Acosta Lavado se encontraba en el lugar.

PUBLICIDAD

Según la investigación, la mujer habría extorsionado desde Trujillo a una comerciante de Lima y le exigía S/100.000 para no atentar contra ella ni sus familiares. Un depósito de S/500 realizado durante las pesquisas permitió rastrear una cuenta vinculada a la sospechosa y avanzar hasta su ubicación.

Agentes policiales intervienen en Trujillo a Rosalí Acosta Lavado, investigada por presunta extorsión a una comerciante de Lima tras un seguimiento con drones. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Policías siguieron a “La Gorda Pinocha” hasta su habitación y la encontraron con su hijo en brazos

La intervención ocurrió dentro de una vivienda ubicada en Trujillo. Según las imágenes difundidas por el medio, los policías siguieron a Acosta Lavado hasta una de las habitaciones, donde la encontraron con su hijo en brazos. La mujer intentó impedir que los agentes concretaran su detención mientras pedía que le permitieran permanecer en el inmueble.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, la sospechosa subió rápidamente por las escaleras mientras los policías iban detrás de ella. En medio de la intervención, también solicitó unos minutos para cambiarse de ropa antes de salir de la vivienda.

Los agentes finalmente lograron reducirla y retirarla del inmueble. Algunos familiares que se encontraban en el lugar reclamaron durante la intervención y pidieron que la mujer no fuera trasladada. La escena fue registrada en video y mostró los momentos de tensión que precedieron a su captura.

Acosta Lavado fue llevada posteriormente a la Depincri de Trujillo, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias relacionadas con la investigación.

PUBLICIDAD

Rosalí Acosta Lavado permanece bajo custodia policial tras su captura en Trujillo por presuntos delitos de extorsión. (Captura Latina Noticias)

Un depósito de S/500 permitió a la Policía rastrearla hasta Trujillo

La investigación comenzó a avanzar luego de que la comerciante realizara un depósito de S/500 a una cuenta vinculada con la persona que presuntamente realizaba las amenazas. Este movimiento financiero permitió a los agentes seguir el rastro hasta Trujillo, según el reporte de Latina Noticias.

A partir de esa información, la Dirección General de Inteligencia logró geolocalizar el teléfono desde el que se habrían enviado los mensajes y amenazas contra la víctima. Los investigadores también identificaron material utilizado para intimidarla durante las comunicaciones.

Entre las evidencias mencionadas por la Policía aparecen videos de armas de fuego y municiones, algunos de ellos asociados a la organización criminal conocida como Los Mexicanos. Con estos elementos, los agentes realizaron labores de vigilancia para confirmar la presencia de la sospechosa.

PUBLICIDAD

Una vez establecida su ubicación, la Policía desplegó el operativo en el inmueble. El procedimiento contó con el apoyo de drones, utilizados para vigilar los alrededores de la vivienda antes de concretar la intervención.

Rosalí Acosta Lavado sostiene a su hijo durante la intervención policial en Trujillo, donde fue detenida por la investigación de un caso de extorsión. (Composición: Infobae Perú / Latina Noticias)

Fotografías de familiares, armas y municiones: así habría intimidado a su víctima

Según las pesquisas policiales, “La Gorda Pinocha” habría realizado las amenazas desde Trujillo contra una comerciante vinculada a una ferretería ubicada en Las Malvinas, en el Cercado de Lima. La exigencia económica ascendía a S/100.000.

La víctima habría recibido amenazas contra su vida y la de sus familiares si no cumplía con el pago solicitado. Para reforzar la intimidación, la sospechosa presuntamente utilizaba fotografías de personas cercanas a la comerciante, además de imágenes de armas y municiones.

PUBLICIDAD

El caso también permitió a los investigadores seguir los movimientos relacionados con las comunicaciones y el dinero entregado durante la investigación. Estos elementos fueron utilizados para establecer la ubicación de la mujer en Trujillo.

La Policía señala a Acosta Lavado como presunta integrante de la cúpula de Los Mexicanos, una organización vinculada a actividades de extorsión. Sin embargo, las diligencias deberán determinar su grado de participación en el caso y el vínculo que tendría con esta estructura criminal.