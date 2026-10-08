Perú

Lambayeque tendría segunda vuelta: estos son los candidatos que competirán por la gobernación

El representante de Somos Perú obtiene el 28,369% del escrutinio oficial, seguido por el postulante de Fuerza Popular con 19,676%, sin que ninguno alcance el 30% exigido para la proclamación directa

Una ánfora electoral con cédula de voto, papeles en un escritorio y carteles ilustrativos sobre elecciones ante un edificio gubernamental
Una gráfica informativa presenta los resultados de la ONPE para las elecciones de gobernadores regionales de 2026 en Perú, con esquemas de primera y segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ningún candidato alcanzó el 30% de los votos válidos que exige la ley electoral peruana para ser proclamado gobernador en primera vuelta en la región Lambayeque. Con el 98,27% de las actas procesadas, César Martín Perales Saavedra, candidato del Partido Democrático Somos Perú, encabeza el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con 28,369% de los votos. Ese resultado lo deja a 1,631 puntos porcentuales del umbral necesario para ganar de manera directa.

El escenario proyecta una segunda elección regional entre Perales y Rolando Barboza Díaz, representante de Fuerza Popular, que se ubica en segundo lugar con 19,676%. La diferencia entre ambas candidaturas es de 8,693 puntos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre como fecha para esa eventual segunda vuelta, en caso de que el cómputo final confirme el orden actual.

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Personas con maletas hacen fila frente a una urna transparente etiquetada ERM 2026, acompañadas por dibujos de golondrinas.
Ciudadanos con equipaje votan en una mesa de la ONPE para ilustrar el voto golondrino en las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados ONPE Lambayeque 2026

Según el corte más reciente de la ONPE, actualizado al 8 de octubre a las 12:20:35, se contabilizaron 3.521 de un total de 3.583 actas, lo que representa el 98,27% del total. Otras 62 actas (1,730%) se encuentran en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que no quedan actas pendientes de ser recibidas.

El orden de las organizaciones políticas más votadas es el siguiente:

1. Partido Democrático Somos Perú, 28,369%

2. Fuerza Popular, 19,676%

3. Avanza País - Partido de Integración Social, 10,772%

4. Juntos por el Perú, 8,140%

Detrás de este grupo se ubican Acción Popular, con 6,922%, el Partido Aprista Peruano, con 6,647%, y Renovación Popular, con 6,233%, de acuerdo con el avance del conteo difundido por la ONPE.

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Una mujer con la bandera peruana vota en una urna de la ONPE junto a manifestantes, policías, dinero y un río desbordado
Las elecciones municipales y regionales de 2026 en Perú abordan temas de seguridad ciudadana, corrupción e infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato?

Los quince candidatos que compitieron por la conducción del Gobierno Regional de Lambayeque representan a partidos de alcance nacional y movimientos regionales. Entre los más votados figuran perfiles con trayectoria legislativa y de gestión pública.

Perales, ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ejerció cargos de asesor y técnico en el Congreso de la República y tuvo pasos previos como militante de Fuerza Popular, agrupación a la que renunció antes de sumarse a Somos Perú. Su contrincante en la eventual segunda vuelta, Barboza, es ingeniero civil por la misma casa de estudios y fue alcalde distrital de Tumán durante dos periodos consecutivos, entre 2011 y 2018.

Una mujer deposita un documento en una urna con el logo de la ONPE, junto a una cabina de votación y un afiche sobre las elecciones 2026
Una ciudadana deposita su cédula en una urna de la ONPE durante el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tercer lugar se ubica Juan Manuel Carrasco Millones, de Avanza País, abogado que ocupó los cargos de ministro de Defensa y ministro del Interior entre 2021 y 2022. Lo sigue Saúl David Milián Correa, de Juntos por el Perú, médico cirujano con experiencia en la gestión de hospitales regionales, entre ellos el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo.

Resultados por provincias de Lambayeque

El conteo regional de la ONPE agrupa los votos emitidos en las tres provincias que integran Lambayeque: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. El sistema oficial de la ONPE permite consultar el desglose provincia por provincia y distrito por distrito a través de su plataforma en línea, donde se actualiza el número de actas contabilizadas, las que están pendientes de envío al JEE y las que todavía no ingresaron al sistema.

Personas hacen fila en un aula frente a una mesa electoral con un ánfora transparente de la ONPE y un cartel informativo al fondo.
Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién lidera en la provincia de Lambayeque?

De acuerdo con el avance oficial, Somos Perú mantiene la primera posición en el consolidado regional, que incluye los resultados de la provincia de Lambayeque junto con Chiclayo y Ferreñafe. El reparto de votos por distrito determina, además, la composición del Consejo Regional, cuyos resultados se procesan de manera paralela a la elección de gobernador y vicegobernador.

Cómo consultar los resultados oficiales

La ONPE pone a disposición de la ciudadanía su plataforma de resultados en tiempo real, donde se puede verificar el avance del conteo por región, provincia y distrito. El sistema muestra el porcentaje de actas contabilizadas, las que están en proceso de envío al JEE y las pendientes, además del detalle de votos obtenidos por cada organización política. Los datos se actualizan de forma periódica a medida que avanza el procesamiento de actas.

Una mano coloca un papel en una urna con el símbolo de la ONPE, junto a una cédula impresa y un mapa de Perú
Una persona deposita una cédula de votación en una urna de la ONPE en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo termina el conteo?

Con el 98,27% de actas procesadas y solo 62 actas pendientes de envío al JEE, el cómputo oficial en Lambayeque se encuentra en su etapa final. La ONPE no ha fijado una fecha límite distinta a la culminación natural del procesamiento, que se completará en los próximos días.

Una vez cerrado el conteo, el JNE deberá confirmar de manera oficial si Perales y Barboza disputarán la segunda elección regional, programada para el 29 de noviembre, de acuerdo con el cronograma establecido para las regiones donde ningún candidato alcanzó el 30% de los votos válidos en primera vuelta.

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