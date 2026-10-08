Perú

Papa León XIV dará un mensaje “fuerte” contra la destrucción y contaminación de la Amazonía, señala cardenal Carlos Castillo

El purpurado adelantó que el pontífice abordará desde Pucallpa el impacto de las actividades económicas sobre el entorno y la necesidad de un desarrollo tecnológico que contribuya a preservar la naturaleza

León XIV dará un mensaje “muy fuerte” sobre la Amazonía, según el cardenal Carlos Castillo, durante su paso por Pucallpa REUTERS/Yara Nardi
León XIV dará un mensaje “muy fuerte” sobre la Amazonía, según el cardenal Carlos Castillo, durante su paso por Pucallpa REUTERS/Yara Nardi
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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, afirmó este jueves que el papa León XIV dará desde Pucallpa un mensaje “muy hondo” y “muy fuerte” sobre la situación de la Amazonía, con énfasis en la protección de la naturaleza, las comunidades y los efectos de actividades que, según señaló, están provocando contaminación y destrucción en la región.

“Hay una tendencia a destruir la naturaleza y a convertir todo en una especie de espacio de negocio. Y está terrible, están contaminando todo”, declaró en diálogo con la televisión estatal TV Perú, al agregar que el debate también debe abordar el impacto de las actividades económicas sobre el medioambiente.

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En ese sentido, planteó que el desarrollo tecnológico debe tener límites y orientarse a la conservación ambiental. “Hay que inventar una tecnología para fortalecer la naturaleza, no para destruirla”, afirmó.

Castillo también alertó sobre el avance de la minería ilegal, que ha arrasado hasta 500 hectáreas en un año en la Reserva Nacional Tambopata, en el sur de la Amazonía, y cuestionó otras actividades que, según señaló, avanzan sin considerar sus efectos sobre el medioambiente.

Castillo advirtió sobre la destrucción y contaminación de la naturaleza por actividades económicas y pidió orientar la tecnología hacia su conservación
Castillo advirtió sobre la destrucción y contaminación de la naturaleza por actividades económicas y pidió orientar la tecnología hacia su conservación

Según un análisis de monitoreo satelital de alta resolución difundido meses atrás por Conservación Amazónica (ACCA), la minería ilegal se reactivó en Tambopata durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026.

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En 2025, la deforestación minera superó las 400 hectáreas, mientras que se identificaron 183 infraestructuras mineras, 67 campamentos y unas 1.000 personas vinculadas a la extracción ilegal de oro.

De acuerdo con el mismo reporte, la expansión se concentra cerca del río Malinowski y puestos de control, y responde, entre otros factores, al alto precio del oro y al debilitamiento de la fiscalización.

“Impresionante”

Por otro lado, Castillo destacó la movilización que se ha desplegado en distintas ciudades del país ante la próxima visita de León XIV y señaló que el número de voluntarios ha aumentado de manera considerable. “Los voluntarios han crecido enormemente, creo que son seiscientos mil, una cosa así, una cosa impresionante”, indicó.

Castillo destacó la movilización de voluntarios para la visita papal y estimó que su número habría llegado a unos 600.000
Castillo destacó la movilización de voluntarios para la visita papal y estimó que su número habría llegado a unos 600.000

Refirió, en ese sentido, que el pontífice sostendrá el próximo 12 de noviembre un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional de Lima, como parte de la visita de seis días que realizará al país. La actividad se había previsto inicialmente en el Estadio Monumental, pero finalmente se optó por el Nacional, al considerar que ofrece “mejores condiciones” para desarrollar el encuentro.

Castillo preciso que León XIV llegará a Lima, procedente de Argentina, aproximadamente a las 17:30 horas del miércoles 11 de noviembre y será recibido en la Base Aérea del Callao, tras lo cual se realizará una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

Posteriormente, irá al Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, donde, hacia las 20:00 horas (01:00 GMT del jueves 12), tendrá un encuentro con las autoridades.

Durante la mañana del día siguiente se ha programado una reunión con los obispos de Perú en el Palacio Arzobispal y una celebración con religiosos en la Catedral de Lima, ambos ubicados en la Plaza de Armas capitalina, tras lo cual asistirá al encuentro con los jóvenes en el Estadio Nacional.

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