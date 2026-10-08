Perú

Museos navales gratis en octubre: Horarios y sedes para visitar en Lima, Callao y Piura

La Marina de Guerra del Perú abrió sus recintos históricos al público sin costo durante un mes, en el marco de las actividades por el aniversario institucional y el Combate Naval de Angamos

Museos – Callao – ruta – Perú – historias – 5 mayo
Desde artefactos navales hasta tesoros arqueológicos, los museos del Callao te esperan para desvelar los secretos de su historia portuaria.
Guardar

La Marina de Guerra del Perú (MGP) habilitó visitas gratis a museos navales durante todo octubre en Lima, Callao y Piura. La propuesta contempla recorridos guiados para familias, estudiantes y público general, con ingreso sin costo entre las 9:00 y las 16:00 en los tres recintos incluidos.

La medida forma parte de las actividades por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos. Durante octubre, los visitantes podrán revisar documentos, piezas y objetos que resguardan episodios de la institución, además de referencias a protagonistas de la historia naval peruana.

PUBLICIDAD

Los museos navales gratis se ubican en tres puntos. El Museo Naval del Perú está en la avenida Jorge Chávez 123, en el Callao. En el Cercado de Lima, el Museo Naval Casa Grau funciona en el jirón Huancavelica 170. La Casa Museo Gran Almirante Grau recibe visitantes en la calle Tacna 662, en Piura.

Los tres espacios atenderán bajo el mismo horario, de 9:00 a 16:00, durante el mes. Quienes planeen una salida pueden elegir el recinto según su ciudad o programar una visita en Lima y el Callao, donde las sedes se encuentran en distritos distintos.

PUBLICIDAD

Cada recorrido ofrece una aproximación a la historia naval del Perú mediante materiales conservados por los museos. En la Casa Grau, la visita se vincula con la memoria de Miguel Grau. El museo del Callao reúne referencias de la Marina, mientras que la sede de Piura preserva elementos relacionados con el legado del almirante.

Museos – Callao – ruta – Perú – historias – 5 mayo
Conoce la importancia naval del Callao a través de las exposiciones a un módico precio en el Museo Naval, abierto toda la semana. (Gore - Callao)

El 8 de octubre reúne la fundación de la Marina y el Combate Naval de Angamos

La apertura coincide con la fecha del 8 de octubre, inscrita en el calendario naval por dos hechos ocurridos en años distintos. Ese día de 1821, José de San Martín firmó el decreto de creación de la Marina de Guerra del Perú. La institución nació, según el texto conmemorativo, para controlar las aguas territoriales, proteger la soberanía costera y consolidar la independencia en el océano Pacífico.

La jornada también recuerda el Combate Naval de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico. En ese enfrentamiento, el monitor Huáscar y la corbeta Unión fueron interceptados por naves chilenas. Miguel Grau ordenó que la Unión rompiera el cerco, mientras el Huáscar enfrentó a la flota rival, de acuerdo con el material conmemorativo.

A las 9:35, una granada del Cochrane impactó en la torre de mando del Huáscar, hecho que causó la muerte de Grau y del teniente Diego Ferré, según el texto aportado. Después asumieron el mando Elías Aguirre, José Melitón Rodríguez y Enrique Palacios. El teniente primero Pedro Garezón ordenó abrir las válvulas de fondo, pero una tropa de abordaje chilena capturó la nave.

El 8 de octubre, la Marina también realiza un minuto de silencio a las 9:50, hora aproximada de la muerte de Grau, según el material proporcionado. La conmemoración incluye una ceremonia en la Plaza Grau del Callao y un homenaje en el mar para recordar a la tripulación del Huáscar.

Temas Relacionados

Museos navalesMGPMarina de Guerra del PerúLimaCallaoPerúCombate de AngamosMiguel Grauperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV dará un mensaje “fuerte” contra la destrucción y contaminación de la Amazonía, señala cardenal Carlos Castillo

El purpurado adelantó que el pontífice abordará desde Pucallpa el impacto de las actividades económicas sobre el entorno y la necesidad de un desarrollo tecnológico que contribuya a preservar la naturaleza

Papa León XIV dará un mensaje “fuerte” contra la destrucción y contaminación de la Amazonía, señala cardenal Carlos Castillo

Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo

La prueba establece que los conductores con los cinco mejores registros podrán elegir su ubicación en el arranque de la competencia más relevante del automovilismo peruano

Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo

Capturan a mujer con su hijo en brazos dentro de una vivienda en Trujillo: depósito de S/500 permitió rastrearla

Rosalí Acosta Lavado, alias “La Gorda Pinocha”, es investigada por presuntamente amenazar a una comerciante y a sus familiares con fotografías, videos de armas y municiones para exigirle un millonario pago

Capturan a mujer con su hijo en brazos dentro de una vivienda en Trujillo: depósito de S/500 permitió rastrearla

No basta con atraer capital, también hay que saber protegerlo

Mucho se habla de cuánto capital llega a una empresa, un sector o un mercado. Mucho menos se habla de qué tan preparada está una operación para mantener su continuidad cuando enfrenta una crisis

No basta con atraer capital, también hay que saber protegerlo

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

La fila virtual para la venta de entradas estará habilitada 15 minutos antes de las 17:00.

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Jesús Maldonado: conoce el perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Juan de Lurigancho

Peter Jaime Cori: Perfil y hoja de vida del virtual alcalde de San Martín de Porres

Resultados ONPE en Tacna 2026, quién ganó las elecciones regionales y quién es el virtual gobernador

Lambayeque tendría segunda vuelta: estos son los candidatos que competirán por la gobernación

ENTRETENIMIENTO

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

Ticketmaster libera más entradas de BTS para los conciertos del 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos

Jimin se emociona ante las muestras de cariño de ARMY durante concierto de BTS: “Ha sido un día muy feliz”

BTS en Perú: Reniec revela cuántos peruanos se llaman Jin, Jimin, Jungkook, Army, Arirang y más

Miss Grand International 2026: cuándo es la final, a qué hora y dónde ver en Perú la participación de Zuliet Seminario

El pasado artístico de Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena: integró Candela con Tatiana Astengo y Laly Goyzueta

DEPORTES

La lapidaria opinión de Teddy Cardama sobre la selección peruana tras la gira norteamericana: “El buen momento no existe”

La lapidaria opinión de Teddy Cardama sobre la selección peruana tras la gira norteamericana: “El buen momento no existe”

Inició el Super Prime de Caminos del Inca 2026: pilotos largaron en el Kartodromo La Chutana en busca de su mejor tiempo

Cienciano se reencuentra con el triunfo en Torneo Clausura de Liga 1 2026: se impuso a CD Moquegua con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés

A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: partido por fecha 2 del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Ignacio Buse debutará en Shanghái ante Zizou Bergs: el difícil reto que debe superar para acercarse a Carlos Alcaraz