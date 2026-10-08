Museos navales gratis en octubre: Horarios y sedes para visitar en Lima, Callao y Piura

Desde artefactos navales hasta tesoros arqueológicos, los museos del Callao te esperan para desvelar los secretos de su historia portuaria.

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La Marina de Guerra del Perú (MGP) habilitó visitas gratis a museos navales durante todo octubre en Lima, Callao y Piura. La propuesta contempla recorridos guiados para familias, estudiantes y público general, con ingreso sin costo entre las 9:00 y las 16:00 en los tres recintos incluidos.

La medida forma parte de las actividades por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Combate Naval de Angamos. Durante octubre, los visitantes podrán revisar documentos, piezas y objetos que resguardan episodios de la institución, además de referencias a protagonistas de la historia naval peruana.

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Los museos navales gratis se ubican en tres puntos. El Museo Naval del Perú está en la avenida Jorge Chávez 123, en el Callao. En el Cercado de Lima, el Museo Naval Casa Grau funciona en el jirón Huancavelica 170. La Casa Museo Gran Almirante Grau recibe visitantes en la calle Tacna 662, en Piura.

Los tres espacios atenderán bajo el mismo horario, de 9:00 a 16:00, durante el mes. Quienes planeen una salida pueden elegir el recinto según su ciudad o programar una visita en Lima y el Callao, donde las sedes se encuentran en distritos distintos.

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Cada recorrido ofrece una aproximación a la historia naval del Perú mediante materiales conservados por los museos. En la Casa Grau, la visita se vincula con la memoria de Miguel Grau. El museo del Callao reúne referencias de la Marina, mientras que la sede de Piura preserva elementos relacionados con el legado del almirante.

Conoce la importancia naval del Callao a través de las exposiciones a un módico precio en el Museo Naval, abierto toda la semana. (Gore - Callao)

El 8 de octubre reúne la fundación de la Marina y el Combate Naval de Angamos

La apertura coincide con la fecha del 8 de octubre, inscrita en el calendario naval por dos hechos ocurridos en años distintos. Ese día de 1821, José de San Martín firmó el decreto de creación de la Marina de Guerra del Perú. La institución nació, según el texto conmemorativo, para controlar las aguas territoriales, proteger la soberanía costera y consolidar la independencia en el océano Pacífico.

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La jornada también recuerda el Combate Naval de Angamos, ocurrido el 8 de octubre de 1879 durante la Guerra del Pacífico. En ese enfrentamiento, el monitor Huáscar y la corbeta Unión fueron interceptados por naves chilenas. Miguel Grau ordenó que la Unión rompiera el cerco, mientras el Huáscar enfrentó a la flota rival, de acuerdo con el material conmemorativo.

A las 9:35, una granada del Cochrane impactó en la torre de mando del Huáscar, hecho que causó la muerte de Grau y del teniente Diego Ferré, según el texto aportado. Después asumieron el mando Elías Aguirre, José Melitón Rodríguez y Enrique Palacios. El teniente primero Pedro Garezón ordenó abrir las válvulas de fondo, pero una tropa de abordaje chilena capturó la nave.

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El 8 de octubre, la Marina también realiza un minuto de silencio a las 9:50, hora aproximada de la muerte de Grau, según el material proporcionado. La conmemoración incluye una ceremonia en la Plaza Grau del Callao y un homenaje en el mar para recordar a la tripulación del Huáscar.