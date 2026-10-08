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André Carrillo se queda sin entrenador: Corinthians despidió a Fernando Diniz tras siete derrotas seguidas en el Brasileirao

El club paulista destituyó a su técnico luego de caer 2-1 ante Internacional en Porto Alegre, su séptima caída al hilo en el torneo local, que lo deja a un punto de la zona de descenso con 32 unidades

André Carrillo – Fernando Diniz - Corinthians – Brasileirão - Perú – deportes – 7 octubre
El club paulista atraviesa su peor momento en el Brasileirão: está a un punto de la zona de descenso y deberá enfrentar el domingo el clásico ante Palmeiras con un banquillo vacío y dos candidatos en carpeta. (Corinthians)
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El peruano André Carrillo quedó sin conductor técnico en Corinthians. La directiva del Timão prescindió de Fernando Diniz este miércoles 7 de octubre de 2026, horas después de consumarse una nueva caída en el Brasileirão.

La derrota por 2-1 ante Internacional, en Porto Alegre, fue la gota que colmó el vaso: siete tropiezos consecutivos en el campeonato local que empujaron al equipo paulista al borde del precipicio de la tabla de posiciones.

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La salida del entrenador sacudió al fútbol brasileño y generó amplia repercusión en las redes sociales, sobre todo por el momento en que se concretó la decisión, con el club sin actividad desde hace 16 días por el parate de selecciones.

La caída libre en el Brasileirão

André Carrillo – Fernando Diniz - Corinthians – Brasileirão - Perú – deportes – 7 octubre
Corinthians atraviesa su momento más delicado del campeonato. La derrota ante Internacional prolongó una racha negativa que dejó al equipo muy cerca de los puestos que comprometen su permanencia. (Corinthians)

El resultado ante el Colorado no fue una derrota más. Fue el séptimo revés al hilo en la liga, una racha que hundió al Corinthians hasta la decimosexta posición de la tabla, con 32 puntos. El margen que separa al equipo de la zona de descenso es mínimo: apenas una unidad por encima del Internacional, que ocupa el primer puesto del Z-4. La situación obliga al club a reaccionar de inmediato si pretende alejarse del fantasma del descenso.

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El ciclo de Diniz al frente del Timão abarcó seis meses y 33 partidos oficiales. El balance final arrojó 13 victorias, ocho empates y 12 derrotas, con un índice de efectividad del 47,5%. Aunque la cúpula directiva había decidido sostenerlo durante el parate por la fecha FIFA para que trabajara con el plantel, el tropiezo en Porto Alegre aceleró de manera definitiva su salida. La directiva no esperó más.

Los problemas del equipo, sin embargo, no se limitaron al torneo local. Antes de esta debacle en el Brasileirão, el Corinthians ya había quedado eliminado de la Copa de Brasil y de la CONMEBOL Libertadores, precisamente en los cuartos de final de la competición continental. Un ciclo marcado por los golpes en todos los frentes.

Un técnico con historial de salidas anticipadas

André Carrillo – Fernando Diniz - Corinthians – Brasileirão - Perú – deportes – 7 octubre
El ciclo de Diniz en Corinthians llegó a su fin después de seis meses. Su balance incluyó triunfos, empates y derrotas, aunque los últimos resultados terminaron por inclinar la decisión de la directiva. (Corinthians)

La destitución de este miércoles no es la primera vez que Diniz ve interrumpido su trabajo en 2026. El entrenador comenzó el año al frente del Vasco da Gama, pero su paso por el club carioca fue brevísimo: abandonó el cargo tras apenas la tercera fecha del campeonato.

Corinthians lo contrató después de ese episodio y le dio un voto de confianza que, con el correr de los meses, fue desgastándose a medida que los resultados se alejaban de las expectativas.

La decisión de la directiva tampoco estuvo exenta de críticas en las redes sociales. Varios usuarios cuestionaron el momento elegido para ejecutar el cambio, dado que el equipo lleva más de dos semanas sin competir y el próximo partido —un clásico de alto voltaje ante Palmeiras en el Nubank Parque— se disputará el domingo. El margen para encontrar un reemplazante, adaptarlo al grupo y preparar el encuentro es sumamente estrecho.

Ramón Díaz y Sylvinho, los candidatos para reemplazarlo

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Ramón Díaz aparece como la opción principal para asumir el cargo. El argentino ya dirigió a Corinthians y podría regresar acompañado por Emiliano Díaz para intentar sacar al equipo de la crisis. (Corinthians)

La urgencia obliga al Corinthians a moverse con rapidez en el mercado. La directiva, encabezada por el ejecutivo de fútbol Marcelo Paz, mantiene conversaciones preliminares con dos nombres que concentran las mayores chances de asumir el cargo antes del clásico del domingo.

El principal candidato es Ramón Díaz. El experimentado entrenador argentino ya conoce la casa: dirigió al Timão entre 2024 y principios de 2025 y dejó una efectividad del 60,5%, una de las más altas de su historia reciente en el banco. Su nombre había comenzado a circular con fuerza en los días previos a la destitución, cuando la situación de Diniz ya era insostenible. En caso de concretarse su regreso, llegaría acompañado por su hijo Emiliano Díaz, quien oficia como asistente técnico.

El segundo nombre en danza es Sylvinho. El exfutbolista y entrenador brasileño ya estuvo al mando del equipo entre 2021 y 2022, lo que le otorga un conocimiento profundo de la estructura interna del club. Esa familiaridad con el vestuario y la institución lo convierte en una alternativa concreta para la cúpula directiva.

Por el momento, ninguna de las dos negociaciones está cerrada. El club avanza en los sondeos con el objetivo de anunciar al nuevo conductor antes de que llegue el domingo y el Timão deba enfrentar a su clásico rival en el Nubank Parque. André Carrillo y el resto del plantel esperan novedades.

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