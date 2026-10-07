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Mr Peet cuestionó con dureza la actitud de André Carrillo tras derrota de Perú con Colombia por fecha FIFA: “Entró con apatía”

Peter Arévalo fue contundente al mencionar que Mano Menezes no es el único culpable del mal momento de la ‘blanquirroja’ luego de la gira de Norteamérica

Mr Peet cuestionó con dureza a André Carrillo tras derrota de Perú con Colombia por fecha FIFA
Mr Peet cuestionó con dureza a André Carrillo tras derrota de Perú con Colombia por fecha FIFA
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Perú cerró sin triunfos su gira por Norteamérica tras perder frente a Colombia en Miami. La fecha FIFA dejó tres derrotas y un empate para la ‘blanquirroja’, que prolongó su mal momento futbolístico.

El resultado volvió a situar bajo cuestionamiento al técnico Mano Menezes y a los jugadores. El combinado nacional aún no encuentra una reacción mientras se prepara para las Eliminatorias 2030 y eso generó muchas críticas.

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Mr Peet puntualizó los errores en el presente futbolístico de la ‘bicolor’ y cuestionó duramente la actitud de André Carrillo en el cotejo con los colombianos. Aseguró que no ingresó como un referente y resaltó que la culpa no solo es del DT.

“Hoy Carrillo entró con una apatía que dista mucho de la experiencia que tiene. Carrillo pierde dos pases, pero no porque haga el pase en medio de la dificultad; eran pases sencillos, eran pases que tenían que tener un destino definido y un destino seguro. Y falló dos pases en salida. El jugador de fútbol, más aún cuando es referente, tiene que entrar con otra actitud, viejo. Es muy fácil cargarle la mano al Mano Menezes, porque es el técnico y casi siempre los técnicos terminan pagando pato”, disparó el narrador en el programa ‘Madrugol’.

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El comentarista deportivo analizó la derrota de la 'blanquirroja' en Miami. (Madrugol)

“Hay jugadores que pasan desapercibidos en la selección peruana”

Mr Peet analizó el presente de algunos jugadores y puntualizó que muchos no están en su mejor momento pese a que destacan en la Liga 1. Y dejó en claro que sus comentarios no son contra los futbolistas de Universitario de Deportes.

“Si hoy Matías Zegarra está en orden de prioridad para Mano Menezes por encima de César Inga, quiere decir que Inga no ha convencido al Mano Menezes. Independientemente de la molestia, y acá no estamos camiseteando en el comentario, porque yo creo que todos pensamos que la dupla de atacantes era Valera-Lapadula. Hay jugadores que en sus clubes y en el campeonato local destacan, pero en la selección pasan desapercibidos y se les nota cuando van a ingresar faltando quince o veinte minutos en la selección”, comentó el periodista.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

Arévalo aseguró que al técnico brasileño no le temblará la mano para sacar a jugadores del titularato o de una convocatoria porque ya lo hizo con estrellas mundiales.

“Mano Menezes, con toda la experiencia que tiene, con el carácter que tiene, con esa escena que todos vimos cuando le dijo a Marcelo: ¿Vos querés ingresar a jugar? ¿Querés o no querés? No. Chao. Listo, se acabó.” Hay situaciones que están a la vista; alguien pensaba que Rodrigo Vilca estaría por encima de Jairo Concha, por ejemplo. Alguien pensaba que Ugarriza está por encima de Valera. No, y no lo estoy inventando, son cosas que se han dado. Y otro punto, para que vean que no es un tema de camiseteo. Cada vez que se mueve el banco, no encuentra respuestas"; añadió.

¿Qué viene para la selección peruana?

Arequipa y Cusco aparecen como las ciudades previstas para los próximos amistosos de la selección peruana. La propuesta es impulsada por el comando técnico de Mano Menezes junto con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aunque todavía falta definir a los rivales.

Además, la planificación contempla un partido amistoso en diciembre. A diferencia del año pasado, cuando ese compromiso fue dispuesto para la Agremiación de Futbolistas, la organización estará esta vez a cargo de la Federación.

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