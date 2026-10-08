Temperatura nocturna alcanza nivel récord en Lima y Callao: superan los 22°C y Senamhi alerta por el calor hasta el 9 de octubre

Lima y Callao registraron una temperatura nocturna de 22.7 grados, la más alta del año en plena primavera, causando bochorno y dificultades para dormir. Expertos del Senamhi explican que el fenómeno se debe al calentamiento del mar y El Niño. Buenos Días Perú

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Lima y Callao registraron una temperatura nocturna de 22,7 °C, uno de los valores más altos reportados durante el año para ese periodo. El registro ocurre en octubre, cuando las condiciones atmosféricas comienzan a cambiar por el tránsito entre la temporada fría y los meses de mayor calor.

El incremento se percibe con mayor claridad durante las noches, cuando las temperaturas dificultan el descanso en distintos sectores de la capital. La diferencia frente a las condiciones habituales de la mañana también marca el comportamiento del tiempo en estos días.

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene una alerta por las condiciones de temperatura hasta el viernes 9 de octubre. El organismo también identifica diferencias entre los distritos de Lima, con valores que pueden ser más elevados en zonas alejadas del litoral.

Entre los sectores señalados figuran Ate, La Molina y Comas, donde las temperaturas suelen superar a las registradas en áreas próximas al mar. El comportamiento nocturno se suma a las condiciones cálidas previstas para las horas del día.

Primavera y fenómeno de El Niño elevan las temperaturas

Temperatura nocturna en Lima se continuarán altass en los próximos días (Andina)

El especialista consultado en el reporte explicó que la estación actual también influye en este comportamiento. “Recordemos que actualmente estamos en lo que es primavera, que es una estación de transición entre lo que es el invierno y lo que es el verano”, señaló.

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Según el experto, esta condición se relaciona con el fenómeno de El Niño y favorece un incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas. El comportamiento atmosférico propio de esta etapa del año contribuye así a las variaciones registradas en la capital.

El aumento térmico también se relaciona con las condiciones del mar frente a la costa peruana. Una temperatura marina más elevada puede incrementar la humedad del ambiente y modificar la sensación térmica durante las horas nocturnas.

El calor nocturno modifica las condiciones de descanso

Las temperaturas registradas durante la noche generan cambios en las condiciones habituales dentro de las viviendas. La menor necesidad de frazadas o edredones forma parte de las modificaciones que experimentan los ciudadanos ante el incremento térmico.

El ambiente puede conservar parte del calor durante varias horas, lo que dificulta el descanso cuando las habitaciones presentan poca ventilación. Esta situación adquiere mayor relevancia en una jornada con temperaturas nocturnas superiores a los valores habituales.

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Las diferencias entre el día y la noche también se presentan de forma particular en Lima. Mientras las primeras horas pueden conservar condiciones propias de la temporada fría, las noches presentan registros que favorecen una mayor sensación de calor.

Senamhi mantiene alerta por las condiciones cálidas

Una persona se protege del sol en el malecón de Lima ante el aumento de las temperaturas asociadas al fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Senamhi emitió una alerta que se mantiene hasta el viernes 9 de octubre debido a las condiciones previstas para este periodo. La entidad también advierte diferencias térmicas entre los distintos sectores de Lima Metropolitana.

Ate, La Molina y Comas aparecen entre los distritos donde suelen presentarse temperaturas más elevadas frente a las zonas próximas al litoral. La ubicación geográfica de cada sector influye en la forma en que se manifiestan las condiciones térmicas.

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El comportamiento del clima también guarda relación con las condiciones del océano frente a la costa peruana. Un reporte informó sobre una anomalía de hasta 7 °C en la temperatura del mar frente al litoral peruano.

Recomendaciones ante las temperaturas elevadas

Senamhi advierte fin del frío y emite alerta naranja por radiación ultravioleta extrema en Lima y regiones del sur. (Foto: Agencia Andina)

El especialista consultado recomendó mantener una adecuada hidratación durante los periodos de mayor temperatura. También planteó el uso de ropa de ala ancha, prendas de manga larga y bloqueador solar para reducir la exposición directa de la piel.

Estas medidas corresponden principalmente a las horas con mayor presencia de radiación solar, ante la continuidad de las temperaturas elevadas durante el día. La alerta del Senamhi permanece vigente hasta el viernes 9 de octubre.

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La evolución de las condiciones atmosféricas durante los próximos días determinará el comportamiento de las temperaturas en Lima y Callao, en un periodo caracterizado por el tránsito estacional hacia el verano.