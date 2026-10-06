Perú Deportes

Partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día combinará encuentros internacionales, con un partido de Copa de la Liga y la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de Argentina

Partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, martes 6 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La jornada de fútbol de hoy martes 6 de octubre reunirá partidos de clubes, amistosos internacionales y dos encuentros de la UEFA Nations League. La programación incluye la participación de Perú, Argentina y Lionel Messi, que afrontará una presentación anunciada como su despedida de la selección.

El partido entre la ‘albiceleste’ y Benín concentrará una parte central de la atención. El encuentro se jugará en Buenos Aires y marcará la última actuación internacional de ‘Leo’ con la camiseta blanca y celeste.

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La selección peruana también tendrá actividad este martes. Y es que se enfrentará a Colombia en su cierre de la gira por Norteamérica buscando lograr un resultado positivo dentro de una jornada con varios duelos entre equipos nacionales de América, Asia y África.

La lista de amistosos incluye el cruce entre Uruguay e India , además del encuentro que protagonizarán Venezuela y Jordania. Estados Unidos se medirá con Canadá, mientras que México jugará ante Chile.

En el fútbol peruano, Alianza Atlético recibirá a Sport Boys por la Copa de la Liga. El cuadro ‘churre’ buscará sostener la diferencia de tres goles por el marcador de la ida en el Callao, aunque los ‘rosados’ quieren dar el batacazo y llegar a la final.

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Por último, en el Viejo Continente habrá dos encuentros por la UEFA Nations League. Inglaterra será local ante República Checa, mientras que Croacia recibirá a España. Los dos partidos corresponden al grupo C.

La ‘furia roja’ llega a su visita a suelo croata como líder de su grupo tras sus primeros tres partidos, mientras que los ‘tres leones’ recibirán a los checos en el otro cruce de la zona.

Partido de Copa de la Liga

- Alianza Atlético vs Sport Boys (15:00 horas / América TV, Bicolor+ Premium)

Partidos de Liga 2

- Pirata FC vs Ayacucho FC (11:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Unión Minas vs Unión Comercio (13:15 horas / YouTube Bicolor+)

- San Martín vs Alianza Universidad (15:30 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos amistosos internacionales

- China vs Tayikistán (06:35 horas)

- Uruguay vs India (09:00 horas / DSports, AUF TV, Antel TV)

- Rusia vs Nigeria (11:00 horas)

- Venezuela vs Jordania (12:00 horas / Televen, Roya TV)

- Argelia vs Níger (12:00 horas)

- Argentina vs Benín (18:00 horas / DSports, TyC Sports, Telefe)

- Colombia vs Perú (18:45 horas / América TV, Bicolor+ Premium, Caracol, RCN)

- Estados Unidos vs Canadá (19:00 horas / Disney+)

- México vs Chile (21:30 horas / Azteca 7, Canal 5, Claro Sports, Mega)

Partidos de UEFA Nations League

- Kazajistán vs Islas Feroe (09:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Inglaterra vs República Checa (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)

- Croacia vs España (13:45 horas / ESPN, Disney+)

- Suiza vs Macedonia del Norte (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

- Escocia vs Eslovenia (13:45 horas / Disney+)

- Moldavia vs Eslovaquia (13:45 horas / Disney+)

- Albania vs San Marino (13:45 horas / Disney+)

- Estonia vs Islandia (13:45 horas / Disney+)

- Biolorrusia vs Finlandia (13:45 horas / Disney+)

- Luxemburgo vs Bulgaria (13:45 horas / Disney+)

Partidos de Concacaf Nations League

- Montserrat vs Islas Turcas y Caicos (14:00 horas / YouTube Concacaf)

- Saint Martin vs Bahamas (15:00 horas / YouTube Concacaf)

- San Vicente y Granadinas vs Sint Maarten (16:00 horas / YouTube Concacaf)

- Antigua y Barbuda vs Aruba (18:00 horas / YouTube Concacaf)

- Guayana Francesa vs Belice (21:00 horas / YouTube Concacaf)

Partido de Clasificación a Copa Africana de Naciones

- Angola vs Malau (14:00 horas)

Partido de MLS

- Chicago Fire vs Vancouver Whitecaps (19:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de fútbol paraguayo

- Sportivo Ameliano vs Rubio Ñú (15:00 horas / Tigo Sports)

- Olimpia vs Nacional (17:15 horas / Tigo Sports)

Partido de Copa Chile

- Colo Colo vs Puerto Montt (18:30 horas / TNT Sports, Max)

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