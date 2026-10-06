Dónde ver Perú vs Colombia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Perú vs Colombia por amistoso FIFA 2026.

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Perú y Colombia se medirán hoy, martes 6 de octubre, en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos, en el cierre de la fecha FIFA para ambos equipos. El amistoso reunirá a dos selecciones que llegan sin bajas por lesión, aunque con la necesidad de mejorar sus resultados recientes y ajustar sus proyectos.

El equipo dirigido por Mano Menezes llega tras perder 2-0 frente a Canadá en Montreal. La derrota expuso dificultades para sostener el ritmo físico del rival y para generar situaciones ofensivas, según admitió el propio entrenador brasileño después del encuentro.

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Antes de esa presentación, la ‘bicolor’ había igualado 1-1 ante México. El resultado permitió mostrar una versión más ordenada luego de la caída por 4-1 contra Estados Unidos, que había abierto la serie de amistosos en Norteamérica.

Dónde ver Perú vs Colombia, amistoso por fecha FIFA 2026

El compromiso entre Perú y Colombia se disputará en el Nu Stadium de Miami, Estados Unidos. En suelo nacional, el amistoso se transmitirá en señal abierta por América Televisión, en los canales 4 y 704 en HD, además de la plataforma América tvGO. Bicolor+ Premium también ofrecerá la cobertura del encuentro.

En territorio ‘cafetero’, la transmisión estará a cargo de Caracol TV y Ditu.

Asimismo, Infobae Perú seguirá todas las instancias del partido en su página web desde la previa, el minuto a minuto y las declaraciones de los protagonistas.

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El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

La jornada en Miami será la última prueba del entrenador brasileño durante esta fecha FIFA. En esa línea, Mano Menezes podría realizar modificaciones en la formación y observar a los futbolistas que han tenido poca participación en los compromisos previos; aunque cabe la posibilidad de que la falta de resultados positivos trastoque el plan inicial.

Por su parte, Colombia también afrontará el duelo después de resultados que dejaron aspectos por resolver. El elenco ‘cafetero’ empató 1-1 frente a México y luego perdió 1-0 contra Paraguay en su más reciente presentación.

La caída ante el cuadro ‘guaraní’ dejó a los colombianos sin margen para relajarse en el cierre de la gira. Por tal motivo, el DT Néstor Lorenzo prevé introducir cambios para evaluar alternativas y repartir minutos entre integrantes de una convocatoria que atraviesa una etapa de renovación.

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Con el solitario gol de Hugo Benítez, Paraguay se impuso a Colombia en Nueva Jersey. - créditos: EFE/ Ángel Colmenares

Cabe mencionar, que la escuadra ‘tricolor’ no podrá contar en esta ventana con referentes que se retiraron de la selección, como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Aun así, la nómina no registra ausencias por lesión para el amistoso ante Perú.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Perú y Colombia se han visto las caras en 62 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol. Y el balance general es favorable para los ‘cafeteros’ con 21 triunfos, 17 para la ‘blanquirroja’ y 24 empates.

El último enfrentamiento se dio el 6 de junio del año pasado, en el marco de la fecha 15 de las Eliminatorias 2026. El estadio Metropolitano Roberto Meléndez fue testigo de un empate sin goles, pese a que los dueños de casa tuvieron más chances de peligro.

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Con Paolo Guerrero y Renato Tapia, la selección peruana empató sin goles con Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias 2026. - créditos: AFP

Horarios del Perú vs Colombia por amistoso FIFA 2026

El Perú vs Colombia se disputará el martes 6 de octubre y comenzará a las 18:45 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el cotejo se iniciará a las 19:45 horas.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el horario será a las 20:45. En México, el duelo arrancará a las 17:45 horas, mientras que en España comenzará a las 01:45 horas de la madrugada del día siguiente.

Perú vs Colombia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese, Oliver Sonne, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López, Wilder Cartagena, Oslimg Mora, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes, Jairo Vélez y Gianluca Lapadula. DT: Mano Menezes

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Colombia: Kevin Mier, Kevin Andrade, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Édier Ocampo, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Álvaro Angulo, Yáser Asprilla, Jhon Arias y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo