Dónde ver Argentina vs Benín en Perú HOY: canal tv online del partido de despedida de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ 2026

Dónde ver Argentina vs Benín en Perú por amistoso FIFA. - créditos: Bénin Football

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Argentina y Benín se enfrentarán hoy, martes 6 de octubre, en el estadio Monumental de Núñez, en un amistoso que marcará la despedida de Lionel Messi de la ‘albiceleste’. El capitán jugará por última vez con la selección en un partido que reunirá emoción, resultados recientes favorables para el local y una preparación accidentada para el visitante.

La selección argentina derrotó 4-0 a Bolivia en el inicio de la actual ventana internacional. El encuentro permitió darle minutos a varios futbolistas y mantener la puesta a punto de un plantel que inició una nueva etapa tras la Copa del Mundo.

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La siguiente prueba fue todavía más contundente. Y es que el elenco dirigido por Lionel Scaloni goleó 7-0 a Burkina Faso en el Monumental de Buenos Aires. El astro de Inter Miami no participó de ese partido, ya que el cuerpo técnico lo reservó para el compromiso ante Benín, que fue organizado como su última función con la camiseta nacional ante el público argentino.

Dónde ver Argentina vs Benín, partido de despedida de Lionel Messi 2026

El compromiso entre las selecciones de Argentina y Benín se disputará el martes 6 de octubre. TyC Sports, Telefe y DSports televisarán el partido en el país ‘gaucho’, mientras que ORTB y Canal+ Sport Afrique lo emitirán en suelo beninés. En tanto, que en Perú se podrá ver por DirecTV (también DGO) y TyC Sports Internacional.

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Argentina se alista para despedir a su capitán, Lionel Messi. - créditos: Agencias

Por otro lado, la selección de Benín aterriza en Buenos Aires luego de igualar 1-1 frente a Burkina Faso como visitante y de vencer 2-1 a Mauritania. Esos resultados le dieron un envión en la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

El conjunto dirigido por Gernot Rohr tendrá, de todos modos, un desafío complejo. El partido en Buenos Aires será una oportunidad para medirse frente a un rival de máxima jerarquía, en un estadio colmado y con la atención centrada en Lionel Messi.

No obstante, la preparación de la delegación beninesa sufrió contratiempos logísticos. Esto debido a que el plantel realizó un viaje de 23 horas en clase económica y que tuvo inconvenientes iniciales vinculados con el hotel, los espacios de entrenamiento y el equipamiento disponible.

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El episodio también afectó la nómina de futbolistas. Junior Olaitan, Charlemagne Azongnitodé y Sahid Ngoubi no podrán estar en el amistoso debido a problemas relacionados con los vuelos hacia Argentina.

La selección de Benín posó con los integrantes de Rosario Central durante su estadía en Argentina. - créditos: Federación Beninesa de Fútbol

Según la prensa argentina, las condiciones de la concentración de Benín mejoraron con el correr de las horas, aunque el plantel llegará con una preparación menor a la prevista. Los ‘guepardos’ intentarán compensar ese contexto con orden táctico y el impulso que les dieron sus últimos resultados.

Horario de Argentina vs Benín: despedida de Lionel Messi en amistoso por fecha FIFA 2026

El Argentina vs Benín se jugará en el estadio Monumental de Núñez a las 18:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. A las 19:00 horas arrancará en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

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En Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil comenzará a las 20:00 horas. En México, el pitazo inicial será a las 17:00 horas. En Benín se disputará a la medianoche, mientras que en España está previsto para la 01:00 hora de la madrugada del miércoles 7 de octubre.

Argentina vs Benín: posibles alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Benín: Marcel Dandjinou, Abdoul Rachid Moumini, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou, Sessi D’Almeida, Hassane Imourane, Dokou Dodo, Rodolfo Aloko, Yamirou Ouorou y Aiyegun Tosin. DT: Gernot Rohr

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