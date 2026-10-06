A qué hora juega Uruguay vs India HOY: partido amistoso en Calcuta por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Uruguay vs India por amistoso FIFA 2026.

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El amistoso entre Uruguay e India se jugará hoy, martes 6 de octubre, en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta, con realidades deportivas opuestas. La ‘celeste’ llega tras una goleada ante Corea del Sur, mientras que el seleccionado local intentará cortar una serie sin triunfos que arrastra desde marzo.

El equipo sudamericano disputará su tercer encuentro de la gira asiática. Antes de viajar a India, perdió 3-1 frente a Japón y luego se impuso 4-1 ante los surcoreanos, con dos goles de Darwin Núñez, un tanto de Giorgian de Arrascaeta y un autogol de Kim Min-jae.

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La victoria ante los ‘tigres de Asia’ representó una respuesta inmediata después de la caída inicial. Uruguay mostró eficacia ofensiva, aunque deberá modificar parte de su formación para el compromiso en Calcuta debido a cuatro ausencias.

El defensor Sebastián Cáceres, el lateral Mathías Olivera y el mediocampista Giorgian de Arrascaeta quedaron fuera por lesión. A ellos se suma el atacante Brian Rodríguez, quien no podrá participar por un asunto burocrático vinculado con su documentación de viaje.

A qué hora juega Uruguay vs India, amistoso por fecha FIFA 2026

El Uruguay vs India comenzará a las 09:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

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En Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile, el encuentro iniciará a las 11:00 horas. México tendrá el pitazo inicial a las 08:00 horas, mientras que en España será a las 16:00 horas y en India, a las 19:30 horas.

Goles y resumen del triunfo 'charrúa' en Seúl contra los 'tigres de Asia'. (Video: AUF TV)

La baja de De Arrascaeta adquiere relieve por su actuación ante Corea del Sur, donde fue titular y marcó uno de los goles. El volante sufrió una lesión durante ese partido y no continuará con la delegación para el cierre de la fecha internacional.

Por su parte, la selección de India afrontará el duelo luego de una derrota 4-0 ante Brasil en el mismo estadio. El conjunto anfitrión resistió durante buena parte del encuentro, pero recibió cuatro goles y no logró sostener el empate conseguido días antes frente a Panamá.

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Los ‘tigres azules’ no ganan desde el 31 de marzo, cuando vencieron 2-1 a Hong Kong en las Eliminatorias para la Copa Asiática. Desde entonces encadenó derrotas ante Jamaica, Zimbabue y Tayikistán, además de empates frente a la propia Tayikistán y Panamá, antes de la reciente caída contra la ‘canarinha’.

De esta manera, el elenco dirigido por Khalid Jamil intentará hacer respetar la casa en un recinto deportivo que tiene capacidad para 85 mil espectadores.

Ryan Williams lleva 2 goles en 4 partidos con la selección de India, cuya primera convocatoria se dio en noviembre del 2025. - créditos: REUTERS/Sahiba Chawdhary

Uruguay vs India: posibles alineaciones

Uruguay: Cristopher Fiermarín, Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Rodrigo Zalazar, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Darwin Núñez. DT: Diego Forlán

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India: Gurpreet Singh Sandhu, Tekcham Abhishek Singh, Bijoy Varghese, Anwar Ali, Akash Mishra, Apuia Ralte, Anirudh Thapa, Ryan Williams, Ashique Kuruniyan, Sahal Abdul Samad y Manvir Singh. DT: Khalid Jamil

Canal TV del Uruguay vs India por amistoso FIFA 2026

Las selecciones de Uruguay e India se enfrentarán en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA. En territorio ‘charrúa’, el amistoso se transmitirá por AUF TV, DSports y Antel TV. En cambio, en el país indio podrá verse a través de Sony Sports Network y la aplicación Sony LIV.

Anuncio del amistoso entre India y Uruguay en Calcuta. - créditos: Indian Football

Último enfrentamiento

Uruguay e India registran un solo antecedente en la historia del fútbol. El amistoso se disputó el 25 de febrero de 1982 en el estadio Eden Gardens de Calcuta y terminó con triunfo sudamericano por 3 a 1.

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Jorge da Silva anotó dos goles y Mario Saralegui completó la victoria. En tanto, Manas Bhattarcharjee descontó para el equipo local.