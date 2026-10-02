Brasil cierra sus amistosos ante India con Pedro o Endrick en reemplazo de Raphinha

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Río de Janeiro, 2 oct (EFE).- Brasil cerrará este sábado ante India su primera serie de amistosos después del Mundial 2026 con Pedro o Endrick como opciones para reemplazar al lesionado Raphinha, en una nueva prueba de Carlo Ancelotti para la renovación de la selección.

El partido será el primer enfrentamiento en la historia entre las selecciones absolutas de Brasil e India.

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Brasil llega tras empatar 1-1 el primer encuentro con Australia y vencerla 4-2 en el segundo, con goles de Vanderson, Bruno Guimarães Vinícius Júnior y Raphinha.

El delantero del Barcelona, sin embargo, tuvo que abandonar la Canarinha en el descanso del segundo partido y, tras someterse a exámenes de imagen, le fue diagnosticado un pequeño edema muscular en la parte posterior del muslo derecho, por lo que fue autorizado a regresar a su club.

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Pedro, delantero del Flamengo, y Endrick, atacante del Real Madrid, son los más opcionados a ocupar el puesto de Raphinha, para el que no se convocó sustitución.

Ancelotti inició el entrenamiento de este viernes con Pedro entre los titulares, aunque durante la sesión también probó a Endrick en esa posición.

En la rueda de prensa tras la práctica, Carletto insistió en que los jóvenes no deben interpretar estos partidos como un examen definitivo para ganarse un lugar en la selección.

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"Es una oportunidad para que demuestren la calidad que pueden tener", dijo.

La selección brasileña está en reconstrucción después de ser eliminada por Noruega en los octavos de final en el Mundial 2026 y Ancelotti ha aprovechado los amistosos para ampliar el grupo con jugadores más jóvenes.

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Solo entre los dos partidos contra Australia ya ha realizado siete cambios.

Para el encuentro con India, el defensa Arthur Dias, del Athletico Paranaense, también podría debutar con la Canarinha, mientras que el volante Bruno Guimarães, titular en los dos partidos contra Australia, podría descansar y en su reemplazo podría entrar el centrocampista del Manchester United Andrey Santos.

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Pedro Morisco, portero del Coritiba, es el único confirmado como titular en el arco. Otávio, del Cruzeiro, jugó el último partido contra Australia, y Hugo Souza, del Corinthians, debutó en el primero.

Del otro lado estará una India que ocupa la posición 138 en el ránking mundial de la FIFA y que llega a enfrentar a los brasileños tras empatar 1-1 en el amistoso con Panamá.

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Ryan Williams liderará la ofensiva india. El camisa 10, nacido en Australia y quien comenzó a representar a India en 2025, ha marcado con la selección del país asiático tres goles en cinco partidos internacionales, incluido el que anotó ante Panamá.

La mayoría de los convocados por el seleccionador de India, Khalid Jamil, juega en el fútbol de su país, salvo el arquero suplente Som Kumar que actúa en la segunda división de Eslovenia.

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El encuentro entre los dos países tendrá también un componente simbólico para el fútbol indio pues la selección brasileña cuenta con una enorme afición en el país, que divide su pasión futbolística con los hinchas que siguen a Argentina, el histórico rival de la Canarinha.

- Alineaciones probables:

India: Gurpreet Singh Sandhu; Abhishek Tekcham, Anwar Ali, Bijoy Varghese, Akash Mishra; Vikram Partap Singh, Lalengmawia Ralte, Ricky Shabong, Ashique Kuruniyan; Manvir Singh y Ryan Williams.

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Seleccionador: Khalid Jamil.

Brasil: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias, Douglas Santos; Danilo, Andrey Santos, Gabriel Bontempo; Estêvão, Pedro (Endrick) y Vinícius Júnior.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

Estadio: Estadio Salt Lake de Calcuta (India).

Horario: 19.30 hora local (14.30 GMT). EFE