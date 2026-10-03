Perú

Más de 4000 vehículos fueron enviados a depósitos en lo que va del año tras operativos

La fiscalización también detectó 547 vehículos que circulaban sin SOAT, documento obligatorio para atender a las víctimas de accidentes de tránsito

Un total de 1549 unidades reincidieron en infracciones relacionadas con el transporte informal y acumularon más de S/73 millones en multas - Créditos: ATU.
Un total de 1549 unidades reincidieron en infracciones relacionadas con el transporte informal y acumularon más de S/73 millones en multas - Créditos: ATU.
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó durante 2026 sus acciones de fiscalización contra el transporte informal y las conductas que ponen en riesgo a los usuarios de las vías. De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), hasta la fecha se realizaron 663 operativos de alto impacto, que permitieron internar 4478 vehículos en depósitos vehiculares.

Las intervenciones se ejecutan de forma permanente en diferentes puntos de Lima y Callao, con énfasis en sectores donde se registra una mayor presencia de servicios informales. Estas acciones buscan prevenir situaciones que puedan afectar a pasajeros, peatones y otros actores de la circulación vial.

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Conductores sin licencia y vehículos sin SOAT

Como parte de las operaciones desarrolladas durante el año, los fiscalizadores detectaron que 1942 conductores manejaban sin licencia de conducir. Esta infracción representa uno de los principales riesgos identificados durante los controles, debido a que el documento acredita que el responsable de una unidad cumple con los requisitos establecidos para conducir.

A ello se suma la detección de 547 vehículos que circulaban sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Este documento resulta indispensable para garantizar la cobertura de las personas afectadas ante eventuales siniestros ocurridos durante el desplazamiento.

Las intervenciones de la ATU permitieron identificar a 1942 conductores que circulaban sin licencia, una de las faltas más recurrentes durante los operativos - Créditos: ATU.
Las intervenciones de la ATU permitieron identificar a 1942 conductores que circulaban sin licencia, una de las faltas más recurrentes durante los operativos - Créditos: ATU.

Otro resultado corresponde a las unidades reincidentes en infracciones relacionadas con la prestación informal del servicio. En total, 1549 vehículos intervenidos registraban este tipo de antecedentes y acumulaban más de 73 millones de soles en multas pendientes de pago.

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Fiscalización durante setiembre

Durante setiembre, la ATU ejecutó 54 operativos de alto impacto, en los cuales fueron internados 412 vehículos. De ese total, 187 conductores no contaban con licencia de conducir al momento de la intervención.

Asimismo, 140 unidades presentaban reincidencia en infracciones vinculadas con la informalidad. Según los datos proporcionados por la entidad, estas unidades acumulan más de 5,5 millones de soles en sanciones económicas.

Uno de los puntos intervenidos recientemente se ubicó en los alrededores de la plaza 2 de Mayo, en el centro de Lima. Con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), los inspectores detectaron 10 vehículos que registraban multas por informalidad por un monto conjunto de 142.000 soles.

Durante setiembre, se ejecutaron 54 operativos que culminaron con el internamiento de 412 vehículos, mientras que 187 conductores fueron detectados circulando sin licencia - Créditos: ATU.
Durante setiembre, se ejecutaron 54 operativos que culminaron con el internamiento de 412 vehículos, mientras que 187 conductores fueron detectados circulando sin licencia - Créditos: ATU.

De las unidades intervenidas en este sector, ocho eran combis que realizaban recorridos por la avenida Colonial con dirección al Callao. El despliegue permitió identificar vehículos que continuaban prestando el servicio pese a registrar sanciones acumuladas por infracciones relacionadas con la informalidad.

ATU mantendrá controles en Lima y Callao

Los operativos de alto impacto forman parte de una estrategia permanente orientada a recuperar el orden en las vías, combatir la prestación no autorizada y reducir los riesgos derivados de servicios que incumplen las condiciones establecidas para el transporte de pasajeros.

La entidad continuará realizando intervenciones en puntos estratégicos de Lima y Callao, especialmente en aquellos sectores donde sus equipos detecten una mayor incidencia de informalidad. La fiscalización también permitirá identificar infracciones vinculadas con la documentación exigida y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los operadores.

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