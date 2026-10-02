Perú

Niña de 11 años muere tras sufrir graves quemaduras en incendio forestal en Cusco: el 80 % de su cuerpo quedó afectado

Su hermano mayor, quien intentó rescatarla del fuego, permanece en UCI con el 80 % de su cuerpo afectado. La familia pide apoyo para afrontar los gastos médicos

Vista exterior del edificio del Hospital Regional del Cusco con personas cerca de la entrada y cerros al fondo bajo un cielo nublado
El Hospital Regional del Cusco atendió a la menor de once años que falleció a causa de las quemaduras sufridas en un incendio forestal. (Foto: Hospital Regional de Cusco)
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Una niña de 11 años murió después de permanecer seis días en estado crítico por las graves quemaduras que sufrió durante un incendio forestal en Cusco. La menor tenía el 80 % del cuerpo afectado y recibió atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional del Cusco.

La víctima fue identificada como Rosmeri C.A. y resultó herida en la comunidad de San Juan, distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo. De acuerdo con la Unidad de Quemados del hospital, además de las quemaduras, tenía comprometidos órganos internos y la vista. Su estado se agravó durante las últimas horas.

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La tragedia también mantiene en vilo a la familia por la situación de su hermano mayor, Clinton, quien continúa internado en UCI con el 80 % del cuerpo afectado. El joven logró rescatar a la niña cuando el fuego la alcanzó y ahora sus padres buscan apoyo para afrontar los gastos de su atención.

Niña de 11 años murió tras seis días de agonía por las graves quemaduras

Rosmeri ingresó al Hospital Regional del Cusco en estado grave y fue trasladada a la UCI debido a la extensión de las lesiones. Según informó la Agencia Andina, la menor permaneció seis días bajo atención médica antes de fallecer.

La niña tenía quemaduras en el 80 % de su cuerpo, además de lesiones que comprometían órganos internos y la vista. El personal de salud evaluó distintas alternativas para intentar estabilizarla debido a la gravedad de su cuadro.

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Personal médico con gorros y batas quirúrgicas atiende a un paciente recostado sobre una camilla en una sala de hospital
Personal médico atiende a una menor de edad con quemaduras graves tras un incendio forestal en el Hospital Regional del Cusco. (Foto: Agencia Andina)

Alan Díaz, responsable de la Defensoría del Pueblo, confirmó a Andina el fallecimiento de la menor. Según explicó, el personal médico realizó gestiones para trasladarla a Lima y que pudiera recibir atención especializada, pero su estado se deterioró durante las últimas horas.

Díaz también cuestionó la falta de un banco de piel en el principal hospital del Cusco. “Es una situación muy complicada para la familia”, declaró a Andina, al señalar que este recurso podía ser necesario para el tratamiento de la menor si lograba superar su estado crítico.

Hermano de Rosmeri permanece en UCI tras rescatarla del incendio

Clinton, hermano mayor de la niña, continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional del Cusco. El joven también sufrió quemaduras en el 80 % del cuerpo y su diagnóstico permanece en reserva debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la información difundida, Clinton logró salvar a Rosmeri cuando el fuego la alcanzó. El joven quedó gravemente herido durante el rescate y desde entonces permanece bajo atención médica.

La situación mantiene en preocupación a sus padres, quienes ahora afrontan el fallecimiento de Rosmeri y la incertidumbre por la recuperación de su hijo. Primitiva Abiga, madre de los menores, relató en quechua el difícil momento que atraviesa la familia y pidió apoyo a las autoridades y a la población.

Fotografía compuesta de personal médico y pobladores asistiendo a heridos en una montaña con humo en el fondo
Personal de salud y pobladores auxilian a las víctimas de un incendio forestal en el distrito de Pomacanchi, Cusco. (Composición: Infobae Perú / La Primera Cusco)

La familia también busca reponer alrededor de siete unidades de sangre utilizadas durante la atención de los hermanos. La Defensoría del Pueblo acompaña a los familiares en las gestiones realizadas tras el fallecimiento de la niña.

Padre de la menor pide ayuda para continuar con la atención de su hijo

Juan Ccansaya Condori, padre de Rosmeri y Clinton, pidió apoyo a las autoridades y a la población para afrontar los gastos ocasionados por la atención médica de sus hijos. En declaraciones difundidas por Exitosa Noticias, señaló que continúa acompañando a su hijo mayor en el hospital.

Juan Ccansaya Condori, padre de la menor de 11 años que murió tras sufrir graves quemaduras en un incendio forestal en Acomayo, pidió apoyo a las autoridades y a la población. Contó que su hijo mayor continúa internado en UCI y que necesita ayuda para afrontar los gastos médicos y reponer la sangre utilizada durante la atención de sus hijos. Fuente: Exitosa Cusco

El padre dirigió su pedido a las autoridades de Cusco, Acomayo y Pomacanchi. También solicitó ayuda directamente a los alcaldes de estas jurisdicciones y afirmó que, hasta el momento, no recibió suficiente respaldo de las municipalidades.

“Hoy día por mí, mañana por ustedes”, expresó Ccansaya Condori durante su llamado a la población. El padre explicó que necesita recursos para reponer la sangre utilizada en el tratamiento de sus hijos y continuar con la atención de Clinton.

Mientras permanece pendiente la evolución del joven, la familia realiza los trámites para trasladar los restos de Rosmeri hasta Pomacanchi. La Defensoría del Pueblo informó que las investigaciones para determinar quién o quiénes serían responsables del incendio forestal en Acomayo permanecen en instancia policial.

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