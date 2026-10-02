Perú

Resultados del Gana Diario de este jueves 1 de octubre: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

La Tinka difundió los números ganadores del más reciente sorteo del Gana Diario. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: jueves 1 de octubre de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4721

Resultados: 15,22,06,13,26

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Ulsan por fecha FIFA 2026

Tras la derrota con Japón, la ‘vinotinto’ tendrá su segundo duelo de preparación frente los ‘tigres de Asia’ en territorio surcoreano de cara a las Eliminatorias 2030. Conoce los horarios del vibrante cotejo

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Ulsan por fecha FIFA 2026

¿Backstreet Boys viene a Perú? La respuesta de la banda que ilusiona a sus fans en Latinoamérica: “We’re listening”

El fandom latinoamericano no perdió la oportunidad de pedir nuevas presentaciones de Backstreet Boys. Brasil, México, Perú y Ecuador aparecen entre los países mencionados, mientras la banda les respondió

¿Backstreet Boys viene a Perú? La respuesta de la banda que ilusiona a sus fans en Latinoamérica: “We’re listening”

Kábala del jueves 1 de octubre: ganadores del último sorteo

<p>La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario </p>

Kábala del jueves 1 de octubre: ganadores del último sorteo

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

El piloto explicó que la salida nocturna con Shirley Arica ocurrió junto a otros amigos y aclaró si existe un interés sentimental entre ambos tras las imágenes difundidas por ‘Amor y fuego’

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

¿Cuál fue elegido como el mejor Chifa y Cocina China en SUMMUM 2026? Conoce los 15 restaurantes que integran el ranking

La lista incluye restaurantes de larga trayectoria y propuestas contemporáneas que mantienen vigente una cocina surgida del encuentro entre las tradiciones china y peruana

¿Cuál fue elegido como el mejor Chifa y Cocina China en SUMMUM 2026? Conoce los 15 restaurantes que integran el ranking
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral para que vote este domingo

Candidatos a la alcaldía de Barranco: conoce la lista completa y el partido por el que postula cada candidato en las Elecciones 2026

Conoce a los candidatos al Gobierno Regional de Áncash en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

Chris Soifer volvió a ‘Esto es Guerra’ después de 12 años: así fue su reaparición en el reality

Augusto Thorndike vuelve a reclamar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café, ¿quién me lo va dar?”

Mario Hart encara a Alejandra Baigorria tras polémicas con su hermano Sergio: “Puedes pedirle a tu familia que no se pronuncie”

Gianina Portugal da detalles del presunto bullying laboral que sufrió de ‘Carloncho’: “No voy a permitir que me humille”

DEPORTES

Entradas del Universitario vs Melgar por Torneo Clausura 2026: precios y cómo comprar boletos para el partido en el estadio Monumental

Entradas del Universitario vs Melgar por Torneo Clausura 2026: precios y cómo comprar boletos para el partido en el estadio Monumental

Emily Zinger vuelve con ambición al vóley peruano: “Quiero ganar el campeonato y ser la máxima anotadora otra vez”

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Nicolás Díaz se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima: ¿Cuándo volverá a jugar el defensa chileno?

Emily Zinger explica por qué eligió San Martín y destaca a Paola Rivera: “Es una de las grandes razones por las que estoy aquí”