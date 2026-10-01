La postura de Fabián Bustos sobre la continuidad del tradicional sistema 3-5-2 en Universitario: ”Somos pragmáticos”

Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Universitario para el resto de la temporada y todo el curso 2027. Crédito: X Universitario.

Guardar

Fabián Bustos ratificó que el 3-5-2 será la base táctica de Universitario de Deportes en su segunda etapa como entrenador, aunque dejó abierta la posibilidad de modificar el esquema según las necesidades de cada encuentro. El argentino vuelve a Ate en la recta final del Torneo Clausura 2026, con el equipo a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso y con siete fechas por disputar.

El técnico, campeón nacional con los ‘cremas’ en 2024, reemplazó a Héctor Cúper luego de la derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Su retorno apunta a recuperar el funcionamiento del plantel y sostener la pelea por el Clausura, una condición necesaria para que Universitario mantenga sus aspiraciones de alcanzar el tetracampeonato.

PUBLICIDAD

Durante su presentación en el estadio Monumental, Bustos fue consultado por la continuidad del sistema de tres defensores, una estructura que utilizó durante su anterior ciclo. El entrenador sostuvo que el dibujo táctico responde a las características del plantel y a la familiaridad de los futbolistas con esa propuesta.

“Es un sistema que los jugadores conocen bien, con el que se sienten cómodos y que le dio a la institución los resultados más importantes de estos años”, afirmó el técnico argentino. En ese sentido, señaló que el 3-5-2 no debe entenderse como una fórmula rígida, ya que el equipo puede modificar su disposición durante los partidos.

PUBLICIDAD

El director técnico argentino ha asumido las riendas del club ’merengue’ en un tramo crucial de la temporada con el objetivo de alcanzar el título nacional. Crédito: Instagram Toque Fino.

Bustos recordó que, en su primera etapa, Universitario inició algunos compromisos con tres centrales y luego pasó a un 4-3-3 o un 4-2-4 cuando necesitaba revertir un marcador. “Cuando haga falta, haremos ajustes”, remarcó el entrenador, quien tendrá su debut en el reinicio del campeonato frente a Melgar.

El DT también citó el encuentro ante Los Chankas, correspondiente a la última jornada del Apertura 2024. Universitario salió con un 3-4-3, con José Rivera, Alex Valera y Edison Flores en la ofensiva. Los tres anotaron en la victoria que aseguró el título de ese torneo para el conjunto estudiantil.

PUBLICIDAD

“Los jugadores ya nos conocen. Somos pragmáticos, buscamos lo mejor para el club y evaluaremos, partido a partido, qué nos conviene”, explicó Bustos. Aun así, precisó que el 3-5-2 mantendrá un lugar central en su planificación, porque considera que cuenta con futbolistas adecuados para competir bajo ese sistema.

La conformación del plantel 2026

Bustos destacó que la actual plantilla le ofrece alternativas para ajustar sus decisiones tácticas. El entrenador conoce a una parte importante del grupo por su anterior paso por Universitario, mientras que a otros jugadores los enfrentó en el fútbol peruano o deberá observarlos durante los próximos entrenamientos.

Fabián Bustos habló tras su regreso a Universitario: sus negociaciones con la directiva y su opinión sobre los nuevos jugadores.

“La conformación del plantel nos da variantes y la capacidad de jugar de distintas maneras. Hay jugadores que ya dirigí, otros a los que enfrenté y otros que conozco menos. Todos potencian al equipo”, expresó. El técnico indicó que el objetivo inmediato será encontrar un funcionamiento que permita competir por cada partido.

PUBLICIDAD

El argentino también se refirió a la expectativa que rodea al club en el cierre de la temporada. “Yo siento que el club, la hinchada y toda la gente de la ‘U’ quieren lo mismo. Tenemos la posibilidad de conseguir un objetivo único e importantísimo, de vivir un momento ideal e histórico. Estamos cerca y con muchas posibilidades”, declaró.

Los 7 partidos que le resta a Universitario en el Torneo Clausura 2026

Universitario ocupa el segundo puesto del Clausura con 20 puntos, dos menos que Deportivo Garcilaso. Melgar será el primer rival de Bustos en esta nueva etapa, en un calendario que incluye compromisos directos ante equipos ubicados en la zona alta de la tabla.

PUBLICIDAD

Fecha 11: Universitario de Deportes vs. Melgar (sábado 10 de octubre / 19:00 horas / estadio Monumental)

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario de Deportes (domingo 18 de octubre / 15:30 horas / estadio Mansiche)

Fecha 13: Universitario de Deportes vs. Juan Pablo II (programación por confirmar / estadio Monumental)

Fecha 14: Universitario de Deportes vs. Sport Boys (programación por confirmar / estadio Monumental)

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / visita)

Fecha 16: Universitario de Deportes vs. CD Moquegua (programación por confirmar / estadio Monumental)

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes (programación por confirmar / estadio IPD Huancayo)