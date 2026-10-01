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El golazo de Leandro Sosa tras extraordinario pase de Hernán Barcos para el 3-0 de Sporting Cristal ante ADT por Copa de la Liga 2026

El volante sentenció el partido de ida por las semifinales de la Copa de la Liga a los 61 minutos en el Estadio Alberto Gallardo. El ‘Pirata’ se lució con la asistencia

El lateral puso el tercero de los 'celestes' en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: América.
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Se acabó. En lo que más parecía un partido de trámite, el mediocampista Leandro Sosa colocó el 3-0 para Sporting Cristal ante ADT en el partido de vuelta disputado en el ‘Alberto Gallardo’ por las semifinales de las Copa de la Liga 2026.

La jugada del gol comenzó por el lado derecho del ataque celeste, cuando el propio Sosa envió un balón hacía adelante que fue recibido por Álvarez Wallace que no dudó en tocar con Hernán Barco.

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Y el ‘Pirata’, con toda la sabiduría que lo caracteriza, solo le bastó un toque la vacío para buscar a Sosa que llegaba como una tromba para meterse al área tarmeña y con relativa facilidad colocar el parcial 3-0 y desatar la euforia de todo el Extremo Celeste que se hizo presente en el Alberto Gallardo. Con este resultado el pase a la gran final de la Copa de las Liga estaba asegurado para los dirigidos por Roberto Mosquera.

El primero de la tarde

El delantero abrió el marcador tras remate al primer palo del conjunto tarmeño - Crédito: América.

Michael Hoyos abrió el marcador para Sporting Cristal. El atacante argentino puso el 1-0 del partido y amplió la ventaja de los rimenses en la serie, tras el triunfo por 1-0 conseguido en la ida.

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La apertura del marcadr llegó mediante una jugada preparada. Martín Távara ejecutó un tiro libre indirecto con un pase corto hacia González, quien avanzó por el sector izquierdo, ingresó al área y asistió a Hoyos, ubicado sin marca.

El delantero remató después de un bote y dirigió la pelota al primer palo. Carlos Solís intentó evitar el tanto, pero no alcanzó a desviar el disparo y el balón terminó dentro de su portería.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera controló la posesión desde el inicio, adelantó sus líneas y buscó impedir que ADT encontrara espacios. Con esta anotación, Hoyos llegó a cinco goles desde su llegada a Sporting Cristal.

Se amplian las diferencias

El delantero aumentó el marcador para los 'celestes' ante los tarmeños - Crédito: América.

No pasó mucho tiempo para que Sporting Cristal amplíe su ventaja sobre ADT con un 2-0 gracias a un gol de Santiago Gonzáles .

El segundo gol de Sporting Cristal nació de una pérdida de ADT. Martín Távara presionó en campo rival, recuperó la pelota y la entregó a Michael Hoyos, quien asistió a Gonzáles después de haber marcado el primer tanto del partido.

El argentino, de 27 años, recibió el pase en una posición favorable y venció al arquero Carlos Solís con un remate de derecha. El gol aumentó a tres la ventaja global, después del 1-0 conseguido por Sporting Cristal en la ida disputada en Tarma.

Goleada y pase a la final

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Finalmente Sporting Cristal goleó 5-0 a ADT en el estadio Alberto Gallardo y avanzó a la final de la Copa de la Liga 2026 tras imponerse con holgura en la semifinal de vuelta.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera cerró la serie con un 6-0 global. Ahora espera al ganador del duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético, programado para el martes 6 de octubre.

Michael Hoyos abrió el marcador a los 18 minutos y Santiago González amplió la ventaja a los 44. Leandro Sosa anotó a los 61, Catriel Cabellos marcó a los 71 y González completó su doblete a los 86. Los rimenses también pelean por el título del Torneo Clausura, después de un Torneo Apertura para el olvido.

Sporting Cristal también retomará el Torneo Clausura con tres victorias consecutivas y a tres puntos del líder Deportivo Garcilaso. Su próximo partido será contra UTC el domingo 11 de octubre, desde las 13:00 horas de Perú, en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

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