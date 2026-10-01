La cantante peruana reunirá música criolla, ritmos afroperuanos, raíces andinas y cumbia en una puesta con músicos y bailarines

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Rosaflor celebrará sus 46 años de trayectoria con “Mestiza”, un espectáculo que llegará el 28 de noviembre al Teatro Segura. La propuesta reunirá repertorios de distintos géneros de la música peruana y planteará un recorrido por las historias, sonidos y tradiciones que conviven en Lima.

La cantante estará acompañada por músicos y bailarines en una puesta que incorporará recursos teatrales y audiovisuales. El espectáculo buscará enlazar la jarana, la música afroperuana, las raíces andinas y la cumbia peruana a través de una selección de canciones interpretadas por Rosaflor.

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“Mestiza” se presenta como una celebración de la carrera de la artista y, a la vez, como una mirada escénica sobre una ciudad marcada por la convivencia de distintas tradiciones y generaciones.

Rosaflor celebra 46 años de trayectoria con un recorrido por los ritmos del Perú en el Teatro Segura

“Mestiza” recorrerá géneros que forman parte de la música peruana

La propuesta de Rosaflor parte de una idea central: mostrar una Lima que conserva sus referencias culturales pese a los cambios urbanos y sociales de los últimos años. El repertorio incluirá canciones vinculadas con la música criolla, expresiones afroperuanas, melodías andinas y cumbia.

El montaje propondrá una secuencia que comienza con evocaciones de la Lima de antaño y continúa con historias de amor, encuentros familiares y fiestas populares. Hacia el final, el escenario se transformará en una celebración de la cumbia peruana.

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El espectáculo combinará música en vivo, baile y elementos teatrales y audiovisuales. La puesta busca que las canciones dialoguen con escenas y referencias a distintos espacios de la ciudad, desde la tradición criolla hasta expresiones musicales que llegaron a Lima desde otras regiones del país.

Rosaflor ha transitado por varios estilos de la música popular peruana durante sus 46 años de carrera. Esa versatilidad será uno de los ejes de “Mestiza”, que reúne composiciones y géneros asociados a distintas etapas de su trayectoria.

Rosaflor celebrará 46 años de trayectoria con “Mestiza”, espectáculo que se presentará el 28 de noviembre en el Teatro Segura

La cantante ha construido un vínculo sostenido con el público a partir de interpretaciones que integran repertorios tradicionales y propuestas populares. El concierto en el Teatro Segura reunirá esa experiencia en un formato diseñado para una fecha especial.

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46 años de carrera

La presentación está programada para el viernes 28 de noviembre en el Teatro Segura, ubicado en el Centro Histórico de Lima. La función marcará el aniversario artístico de Rosaflor y estará dedicada a un repertorio que pone en primer plano la diversidad musical peruana.

Rosaflor celebrará cuatro décadas y media sobre los escenarios con una noche centrada en las tradiciones y sonidos de Lima. La propuesta no se limita a un concierto convencional, pues plantea una estructura narrativa que conecta canciones con personajes, recuerdos y escenas de la capital.

El espectáculo busca retratar una ciudad diversa, atravesada por migraciones, costumbres y ritmos que conviven en la vida cotidiana. En ese marco, la jarana criolla, los instrumentos de raíz afroperuana, la música andina y la cumbia forman parte de un mismo recorrido.

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La selección artística tendrá como base la voz de Rosaflor, respaldada por un grupo de músicos. Los bailarines acompañarán algunos pasajes de la función, mientras que los recursos visuales contribuirán a crear los distintos ambientes propuestos por el montaje.

Entradas para el concierto de Rosa Flor

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el espectáculo están disponibles en Teleticket. Los asistentes podrán ver a Rosaflor en una función que reunirá canciones, baile y escenas inspiradas en la memoria cultural de la capital.

“Mestiza” se realizará el 28 de noviembre en el Teatro Segura y será la celebración pública de los 46 años de trayectoria de la cantante. El concierto reunirá una mirada musical sobre Lima, desde las tradiciones criollas hasta la cumbia que cierra la propuesta.

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