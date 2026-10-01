Perú

Rosaflor celebra 46 años de trayectoria con un recorrido por los ritmos del Perú en el Teatro Segura

La cantante peruana se presentará el 28 de noviembre en el Teatro Segura con un espectáculo que reunirá música criolla, ritmos afroperuanos, raíces andinas y cumbia.

La cantante peruana reunirá música criolla, ritmos afroperuanos, raíces andinas y cumbia en una puesta con músicos y bailarines
La cantante peruana reunirá música criolla, ritmos afroperuanos, raíces andinas y cumbia en una puesta con músicos y bailarines
Guardar

Rosaflor celebrará sus 46 años de trayectoria con “Mestiza”, un espectáculo que llegará el 28 de noviembre al Teatro Segura. La propuesta reunirá repertorios de distintos géneros de la música peruana y planteará un recorrido por las historias, sonidos y tradiciones que conviven en Lima.

La cantante estará acompañada por músicos y bailarines en una puesta que incorporará recursos teatrales y audiovisuales. El espectáculo buscará enlazar la jarana, la música afroperuana, las raíces andinas y la cumbia peruana a través de una selección de canciones interpretadas por Rosaflor.

PUBLICIDAD

“Mestiza” se presenta como una celebración de la carrera de la artista y, a la vez, como una mirada escénica sobre una ciudad marcada por la convivencia de distintas tradiciones y generaciones.

Rosaflor celebra 46 años de trayectoria con un recorrido por los ritmos del Perú en el Teatro Segura
Rosaflor celebra 46 años de trayectoria con un recorrido por los ritmos del Perú en el Teatro Segura

“Mestiza” recorrerá géneros que forman parte de la música peruana

La propuesta de Rosaflor parte de una idea central: mostrar una Lima que conserva sus referencias culturales pese a los cambios urbanos y sociales de los últimos años. El repertorio incluirá canciones vinculadas con la música criolla, expresiones afroperuanas, melodías andinas y cumbia.

El montaje propondrá una secuencia que comienza con evocaciones de la Lima de antaño y continúa con historias de amor, encuentros familiares y fiestas populares. Hacia el final, el escenario se transformará en una celebración de la cumbia peruana.

PUBLICIDAD

El espectáculo combinará música en vivo, baile y elementos teatrales y audiovisuales. La puesta busca que las canciones dialoguen con escenas y referencias a distintos espacios de la ciudad, desde la tradición criolla hasta expresiones musicales que llegaron a Lima desde otras regiones del país.

Rosaflor ha transitado por varios estilos de la música popular peruana durante sus 46 años de carrera. Esa versatilidad será uno de los ejes de “Mestiza”, que reúne composiciones y géneros asociados a distintas etapas de su trayectoria.

Rosaflor celebrará 46 años de trayectoria con “Mestiza”, espectáculo que se presentará el 28 de noviembre en el Teatro Segura
Rosaflor celebrará 46 años de trayectoria con “Mestiza”, espectáculo que se presentará el 28 de noviembre en el Teatro Segura

La cantante ha construido un vínculo sostenido con el público a partir de interpretaciones que integran repertorios tradicionales y propuestas populares. El concierto en el Teatro Segura reunirá esa experiencia en un formato diseñado para una fecha especial.

46 años de carrera

La presentación está programada para el viernes 28 de noviembre en el Teatro Segura, ubicado en el Centro Histórico de Lima. La función marcará el aniversario artístico de Rosaflor y estará dedicada a un repertorio que pone en primer plano la diversidad musical peruana.

Rosaflor celebrará cuatro décadas y media sobre los escenarios con una noche centrada en las tradiciones y sonidos de Lima. La propuesta no se limita a un concierto convencional, pues plantea una estructura narrativa que conecta canciones con personajes, recuerdos y escenas de la capital.

El espectáculo busca retratar una ciudad diversa, atravesada por migraciones, costumbres y ritmos que conviven en la vida cotidiana. En ese marco, la jarana criolla, los instrumentos de raíz afroperuana, la música andina y la cumbia forman parte de un mismo recorrido.

La selección artística tendrá como base la voz de Rosaflor, respaldada por un grupo de músicos. Los bailarines acompañarán algunos pasajes de la función, mientras que los recursos visuales contribuirán a crear los distintos ambientes propuestos por el montaje.

Entradas para el concierto de Rosa Flor
Entradas para el concierto de Rosa Flor

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el espectáculo están disponibles en Teleticket. Los asistentes podrán ver a Rosaflor en una función que reunirá canciones, baile y escenas inspiradas en la memoria cultural de la capital.

“Mestiza” se realizará el 28 de noviembre en el Teatro Segura y será la celebración pública de los 46 años de trayectoria de la cantante. El concierto reunirá una mirada musical sobre Lima, desde las tradiciones criollas hasta la cumbia que cierra la propuesta.

Temas Relacionados

Rosaflorperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ONPE sanciona a Renovación Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Entre los gastos indebidos se encuentran compras personales del personero, compra de gorras y chalecos, y un servicio de análisis de la cuenta de TikTok de Rafael López Aliaga

ONPE sanciona a Renovación Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Gianina Portugal, locutora de ‘Radio Moda’ acusa a Carloncho de malos tratos: “Renuncié porque ya no lo soporto”

La locutora contó que vivió varios episodios en donde Carloncho la venía hostigando dentro de su centro laboral

Gianina Portugal, locutora de ‘Radio Moda’ acusa a Carloncho de malos tratos: “Renuncié porque ya no lo soporto”

Dos clásicos vuelven a la pantalla grande, “Hachiko” y “Los otros” se reestrenan en Perú

Las salas peruanas recuperarán dos películas que marcaron a distintas generaciones: una historia de lealtad protagonizada por Richard Gere y el thriller sobrenatural dirigido por Alejandro Amenábar con Nicole Kidman.

Dos clásicos vuelven a la pantalla grande, “Hachiko” y “Los otros” se reestrenan en Perú

Bono de Reconocimiento AFP a ONP: Requisitos 1992, 1996 y 2001

Ojo, no todos los afiliados podrán pasarse de AFP a ONP viceversa. Solo los que estén considerados en las anteriores normas

Bono de Reconocimiento AFP a ONP: Requisitos 1992, 1996 y 2001

Cambian al jefe del penal Ancón I luego de operativo contra organización criminal que planeaba extorsiones desde prisión

La organización criminal denominada ‘La Confederación’ habría acumulado S/ 2 millones coordinando extorsiones y sicarios. Intervención de la PNP halló celulares y acceso a internet en el penal

Cambian al jefe del penal Ancón I luego de operativo contra organización criminal que planeaba extorsiones desde prisión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

ONPE sanciona a Renovación Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

ONPE sanciona a Renovación Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Expareja de Julián Pérez Mallqui reafirmó denuncia por agresión tras la negación del diputado

JNE considera inviable permitir la detención de requisitoriados el día de las elecciones

Informe del JEE advierte que Carlos Espá habría infringido neutralidad para apoyar a Rafael López Aliaga

Tras perder protagonismo en Juntos por el Perú, José Domingo Pérez busca inscribir su propio partido político

ENTRETENIMIENTO

Gianina Portugal, locutora de ‘Radio Moda’ acusa a Carloncho de malos tratos: “Renuncié porque ya no lo soporto”

Gianina Portugal, locutora de ‘Radio Moda’ acusa a Carloncho de malos tratos: “Renuncié porque ya no lo soporto”

Dos clásicos vuelven a la pantalla grande, “Hachiko” y “Los otros” se reestrenan en Perú

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

BTS en Lima: Horarios, rutas alternas y plan de salidas del Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

DEPORTES

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario se estrena en la Copa Brasilia 2026 de vóley: fixture, canal de transmisión, ausencias y todo lo que se sabe del torneo

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Álvaro Barco seguirá su carrera como dirigente en Europa luego de su polémica salida de Universitario: este es su nuevo club

Se conoció el contundente motivo por el que se frustró amistoso de Alianza Lima ante Emelec