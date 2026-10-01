Perú

Dos clásicos vuelven a la pantalla grande, “Hachiko” y “Los otros” se reestrenan en Perú

Las salas peruanas recuperarán dos películas que marcaron a distintas generaciones: una historia de lealtad protagonizada por Richard Gere y el thriller sobrenatural dirigido por Alejandro Amenábar con Nicole Kidman.

“Hachiko” y “Los otros” volverán a las salas peruanas durante octubre con funciones por sus aniversarios
“Hachiko” y “Los otros” volverán a las salas peruanas durante octubre con funciones por sus aniversarios
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Dos clásicos de distintos géneros volverán a las salas peruanas en octubre: “Hachiko: siempre a tu lado”, protagonizada por Richard Gere, se reestrenará el 8 de octubre, mientras que “Los otros”, dirigida por Alejandro Amenábar y encabezada por Nicole Kidman, regresará el 22 de octubre. Ambas funciones invitan a revisitar películas que conservaron presencia entre el público por sus relatos de lealtad, suspenso y pérdida.

El regreso de estos títulos coincide con una tendencia de las salas de cine: recuperar producciones que marcaron a distintas generaciones para presentarlas nuevamente en pantalla grande. En el caso de “Hachiko”, la campaña de reestreno la presenta como una celebración por sus 15 años, aunque la película figura como una producción de 2009 y, por lo tanto, cumple 17 años en 2026.

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“Los otros”, en cambio, sí llega a su 25° aniversario desde su estreno original en 2001. La película de Amenábar vuelve con una versión en 4K y una nueva oportunidad para ver en cine una historia que se convirtió en uno de los referentes del terror sobrenatural de comienzos de siglo.

“Hachiko: siempre a tu lado”

La emotiva película tendrá funciones desde el jueves 8 de octubre en salas de todo el país. La película está protagonizada por Richard Gere, quien interpreta a Parker Wilson, un profesor universitario que encuentra a un perro akita abandonado en una estación de tren.

El vínculo entre el profesor y el animal se convierte en el centro de la historia. Hachiko acompaña a Wilson en su rutina diaria y lo espera cada tarde en la estación. Luego de la muerte repentina de su dueño, el perro mantiene el hábito de volver al lugar durante años.

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La historia del perro que esperó durante años a su dueño podrá verse otra vez en pantalla grande
La historia del perro que esperó durante años a su dueño podrá verse otra vez en pantalla grande

La película se inspira en la historia real de Hachikō, el perro japonés que esperó a su dueño en la estación de Shibuya incluso después de su muerte. El caso ocurrió en Tokio durante la década de 1920 y dio lugar a una estatua que permanece como símbolo de fidelidad en la zona.

La cinta estadounidense es una adaptación de la película japonesa “Hachikō monogatari”, estrenada en 1987. La versión con Gere trasladó el relato a Estados Unidos, aunque mantuvo el núcleo de la historia: la relación entre un hombre y un perro atravesada por la costumbre, el afecto y la espera.

En Lima, el relato tiene una referencia cercana. El Parque Shibuya, en Miraflores, cuenta con una escultura dedicada a Hachiko frente al mar. El monumento replica el homenaje que existe en Japón y se ha convertido en un punto de visita para vecinos, turistas y familias con mascotas.

El reestreno permitirá que quienes vieron la película fuera de las salas puedan revisitarla en una función colectiva. También abrirá la posibilidad de que una generación que no la conoció durante su estreno la descubra por primera vez en pantalla grande.

Richard Gere interpreta al profesor que forma un vínculo con Hachiko en la película inspirada en una historia real
Richard Gere interpreta al profesor que forma un vínculo con Hachiko en la película inspirada en una historia real

“Los otros” celebra 25 años

Dos semanas más tarde, el 22 de octubre, será el turno de “Los otros”, el largometraje escrito y dirigido por el chileno-español Alejandro Amenábar. La película está protagonizada por Nicole Kidman, quien encarna a Grace Stewart, una madre que vive con sus dos hijos en una mansión aislada de la isla de Jersey.

La historia se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. Grace impone reglas estrictas en la casa porque sus hijos padecen una enfermedad que les impide exponerse a la luz. La llegada de tres sirvientes altera la rutina familiar y da paso a una serie de sucesos que ponen en duda la presencia de otras personas dentro de la propiedad.

Nicole Kidman protagoniza “Los otros”, película de Alejandro Amenábar que celebra 25 años desde su estreno
Nicole Kidman protagoniza “Los otros”, película de Alejandro Amenábar que celebra 25 años desde su estreno

El filme recaudó más de USD 210 millones en el mundo y obtuvo ocho Premios Goya, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original. El reconocimiento consolidó a Amenábar después de “Tesis” y “Abre los ojos”, y lo acercó al circuito internacional.

La película se sostuvo sobre una atmósfera de tensión, una casa en penumbra y el uso de sonidos, silencios y espacios cerrados. Amenábar planteó una historia de terror que evita mostrar de manera directa aquello que inquieta a los personajes.

Nicole Kidman recibió nominaciones a los premios Bafta y Globos de Oro por su interpretación de Grace. La película contó además con el respaldo de Tom Cruise como productor asociado, en un momento en que el actor estaba casado con Kidman.

“Los otros” volverá a las salas peruanas en una versión 4K, una oportunidad para apreciar nuevamente la fotografía y el diseño de producción que definieron su ambientación gótica. El reestreno coincide con octubre, un mes en el que las películas de terror suelen recuperar protagonismo en la cartelera.

Aunque pertenecen a géneros opuestos, “Hachiko” y “Los otros” comparten un elemento: son películas cuyos desenlaces marcaron la experiencia de sus espectadores. Una aborda el vínculo entre una persona y su mascota; la otra construye un misterio familiar a partir del duelo, el aislamiento y la incertidumbre.

La mansión aislada de Jersey vuelve a ser el escenario del suspenso en el reestreno de “Los otros”
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