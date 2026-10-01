Ian Escuza se pronuncia sobre la polémica en la pelea que le dio su contrato a la UFC: “No se dio como me lo imaginé”

Ian Escuza y su comunicado tras ingresar a la UFC. Crédito: Chris Unger/Zuffa LLC.

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El peruano Ian Escuza rompió su silencio tras la polémica que rodeó su triunfo sobre el italiano Luca Borando en Dana White’s Contender Series. El peleador, conocido como el ‘Especimen’, obtuvo un contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC) después de imponerse por nocaut técnico en 32 segundos. Sin embargo, el cierre quedó bajo cuestionamiento por un rodillazo que Dana White consideró ilegal.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Escuza reconoció que el combate no terminó como lo había imaginado, aunque reivindicó la actuación que le permitió acceder al principal circuito de artes marciales mixtas. “No voy a mentir: definitivamente, no se dio como me lo imaginé”, escribió. “Pero, más allá de la controversia, estoy orgulloso de lo que logramos con mi equipo en el Dana White’s Contender Series”, añadió el peleador de peso pluma.

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El integrante de Inka MMA agradeció a su equipo de trabajo, a los patrocinadores y a los seguidores peruanos y extranjeros que lo respaldaron tras la pelea. “Esta vez demostramos que pertenecemos a las grandes ligas; nadie puede debatir eso”, señaló. El deportista también agradeció la oportunidad a Sean Shelby, vicepresidente sénior de Relaciones con el Talento de la UFC, a White y a Jason Khouse. “No se van a arrepentir”, sostuvo.

La publicación de Ian Escuza tras ganar su contrato en la UFC. Crédito: Instagram Ian Escuza.

La controversia en la pelea

La controversia surgió en los últimos segundos del combate, disputado el martes 29 de septiembre en el UFC Apex de Las Vegas. Escuza llevó a Borando contra la reja, conectó golpes y rodillas en la corta distancia y extendió la presión con puños. Herb Dean detuvo las acciones tras una secuencia que dejó al italiano sin respuesta. Las imágenes posteriores mostraron que una de las rodillas impactó cuando Borando tenía una rodilla apoyada sobre la lona.

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La Comisión Atlética de Nevada revisó la acción después del nocaut técnico y resolvió mantener el resultado. El organismo entendió que el golpe cuestionado no había sido determinante para la finalización. Esa decisión elevó el récord profesional invicto del peruano a 8-0, con sus ocho victorias antes del límite. White discrepó con el criterio y consideró que el combate debía declararse sin resultado, aunque aclaró que no atribuyó intencionalidad a Escuza.

El presidente ejecutivo de la UFC indicó que una descalificación o un combate sin resultado no suele derivar en una contratación. Sin embargo, Shelby defendió el ingreso del peruano al plantel de peso pluma. “Ian, por desgracia para ti, no estoy de acuerdo con la comisión atlética”, le dijo White antes de comunicar la decisión. Luego reveló la posición del directivo: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”. El contrato convirtió a Escuza en el segundo peruano que accedió a la organización mediante el programa en una semana, tras Piero Guaylupo.

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Dana White dio la aprobación e Ian Escuza consiguió su contrato con la UFC tras finalizar al italiano Luca Borando. Crédito: UFC en español.

El ‘Especimen’ afirmó que la rodilla fue accidental y explicó que el ángulo le impidió advertir que su rival tenía apoyo en el suelo. “Nunca golpearía a alguien ilegalmente a propósito”, manifestó. Según su relato, cambió a los puños apenas detectó la posición de Borando. También sostuvo que los rodillazos al cuerpo habían provocado que el italiano cediera en la pelea y que el último impacto no definió el resultado. “No necesito golpes ilegales para ganar”, afirmó.

Escuza lamentó que la discusión en redes sociales se concentrara en la infracción y no en la secuencia completa. “Lo único que me choca un poco es saber que las redes le están dando más valor a una rodilla ‘ilegal’ accidental que a los otros 10 golpes que destruyeron a mi rival en 30 segundos”, escribió. El peleador agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que volverá pronto al octágono para demostrar su nivel en la UFC.

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