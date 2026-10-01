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Franco Velazco aún sueña con el tetracampeonato tras la llegada de Fabián Bustos: “Lo recibimos con los dientes apretados”

El administrador de Universitario de Deportes celebró el regreso del técnico argentino y dejó en claro que el cuadro ‘crema’ mantiene viva la ilusión de pelear por el título nacional

El administrador de la 'U' reconoció la dificultad del cierre de temporada, pero dejó claro que el cuadro crema todavía apunta a ganar el Torneo Clausura 2026 con Fabián Bustos al mando. (Video: Universitario)
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Universitario de Deportes oficializó este jueves 1 de octubre el regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica del primer equipo. El entrenador argentino fue presentado junto a su comando técnico, con el que asumirá el reto de afrontar el tramo final del Torneo Clausura 2026 y mantener al cuadro ‘crema’ en la pelea por el título nacional.

Durante la conferencia de prensa de presentación, Franco Velazco, administrador de la ‘U’, destacó el retorno del estratega y le dio la bienvenida nuevamente a la institución. Sin embargo, dejó en claro que el contexto en el que se produce su regreso es diferente, pues el equipo afrontará las últimas jornadas del campeonato con el objetivo de recuperar terreno y continuar luchando por el ansiado tetracampeonato.

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“Ya el club lo ha comunicado de manera oportuna en sus redes sociales, estamos hoy día haciendo la presentación oficial del profesor Fabián Bustos y del comando técnico que lo acompaña. Ya nosotros nos conocemos, así que de repente los voy a un poco tutear. Para Universitario de Deportes y para toda la comunidad e hinchas del club, siempre la cordial bienvenida, profesor”, señaló Velazco al inicio de su intervención.

El administrador ‘crema’ reconoció que la presentación del nuevo comando técnico se produce en un momento especialmente exigente para Universitario. A diferencia de una conferencia convencional en la que se recibe a un entrenador con entusiasmo por el inicio de un nuevo proyecto, Velazco remarcó que el escenario actual obliga al plantel y al cuerpo técnico a afrontar este último tramo con máxima concentración.

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“Normalmente, una conferencia de prensa con un comando técnico, uno la empieza algunas palabras señalando la felicidad de tenerlos aquí, que en verdad la hay, por cierto, pero hoy estamos recibiendo este comando técnico, y lo hablábamos con Fabián el día de ayer, con los dientes apretados”, manifestó.

Franco Velazco le dio la bienvenida a Fabián Bustos y su comando técnico para el tramo final del Torneo Clausura 2026.
Franco Velazco le dio la bienvenida a Fabián Bustos y su comando técnico para el tramo final del Torneo Clausura 2026. Crédito: Universitario

En esa línea, Velazco reconoció que el camino recorrido durante la presente temporada no ha sido sencillo y puso especial énfasis en la dificultad de afrontar las jornadas restantes del Torneo Clausura.

“Claro, no ha sido fácil afrontar todo este 2026 y afrontar también este último tramo del campeonato del Torneo Clausura”, agregó el administrador de Universitario, quien de esta manera graficó el desafío que tendrá Bustos en su retorno al banquillo crema.

Universitario todavía apunta al tetracampeonato

Pese al complicado escenario, Franco Velazco dejó claro que en Universitario no contemplan afrontar las fechas restantes únicamente con la intención de cerrar el campeonato de la mejor manera posible. El objetivo del club, según explicó, es competir hasta el final por el Torneo Clausura y mantener vigente la posibilidad de conquistar el tetracampeonato.

“Obviamente cuando conversamos con Fabián la idea, como de repente en otros casos puede ocurrir, no es terminar un Torneo Clausura, sino que nos hemos sentado a conversar porque vamos a ganar o aspirar a ganar el Clausura”, sostuvo.

Fabián Bustos está de vuelta en Ate. - Crédito: Universitario
Fabián Bustos está de vuelta en Ate. - Crédito: Universitario

El administrador del club ‘crema’ también hizo referencia al gran objetivo que persigue la institución en este tramo final de la temporada: conseguir cuatro títulos nacionales consecutivos.

Vamos a luchar por este soñado y ansiado tetracampeonato, que es un poco la filosofía, la identidad y las obligaciones que tiene un club tan grande como Universitario de Deportes”, sentenció Velazco.

Con el regreso de Fabián Bustos, Universitario afrontará la recta final del Torneo Clausura 2026 con la intención de recuperar protagonismo en la parte alta de la tabla. El conjunto crema marcha actualmente en el segundo lugar del campeonato, a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso, por lo que todavía mantiene posibilidades de pelear por el título del segundo torneo del año.

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