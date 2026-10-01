Cardenal Carlos Castillo, en una indirecta a López Aliaga: “Piensen bien (antes de votar). No hay candidato de la Iglesia”

El arzobispo de Lima pidió a los electores ejercer su voto con libertad y formar su propia conciencia, en medio de una campaña marcada por las referencias religiosas del líder de Renovación Popular

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El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, pidió a los ciudadanos formar su conciencia y votar de manera libre en las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, al remarcar que “no hay candidato de la Iglesia”, en un contexto en el que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, suele incorporar referencias a su fe cristiana en su discurso político.

Castillo hizo estas declaraciones el último domingo al explicar que, durante la jornada electoral, no se celebrará la misa de las 11:00 horas, y exhortar a los fieles a cumplir con su “deber cívico” y acudir a las urnas de manera libre y consciente.

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“Por favor, piensen bien lo que van a hacer, formen su conciencia en forma libre. No hay candidato de la Iglesia, por si acaso”, afirmó el purpurado, antes de pedir a los electores que, de acuerdo con su propia conciencia, escojan al postulante que consideren “más adecuado y justo para el país” y para sus comunidades.

El arzobispo insistió en que ningún católico debe interpretar que existe un candidato propio de la Iglesia. “Algunos dicen que si el católico dice: ‘es mío’. No, no, no. (...) Es cada uno de acuerdo a su conciencia”, señaló.

“No hay candidato de la Iglesia”: el cardenal remarcó que ningún postulante debe ser considerado como representante de la Iglesia católica ni como una opción propia de los creyentes

Sostuvo además que la libertad de conciencia forma parte de una de las principales tareas de la Iglesia, ya que los creyentes deben acercarse a Dios de manera libre y consciente, a partir de lo que van aprendiendo.

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Las declaraciones se producen durante una campaña en la que López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular, ha ligado de forma reiterada su actividad política a su fe cristiana: ha definido a su partido como de “derecha cristiana”, ha dicho que considera a los ciudadanos sus “hermanos” por ser “hijos de Dios” y ha señalado que entró en política “por amor al prójimo” y para defender la “fe, la vida y la familia”.

Sus referencias religiosas ya fueron cuestionadas por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Este 1, que en diciembre de 2025 determinó que uno de sus mítines incurrió en propaganda electoral prohibida al incluir expresiones religiosas y una imagen del Señor de los Milagros, por lo que ordenó retirar el material y le exhortó a no invocar temas de fe durante la campaña.

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Perú celebra este domingo sus elecciones regionales y municipales, menos de cuatro meses después de las presidenciales, en un año en el que, por primera vez, ambos procesos electorales coinciden, una sucesión que puede modificar el mapa político en los niveles regional y municipal de la administración pública.

López Aliaga vincula política y fe: el candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular ha definido a su partido como de “derecha cristiana” y ha relacionado su actividad política con la defensa de la “fe, la vida y la familia” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a estos comicios para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.696 alcaldes distritales. Gran parte de la atención está puesta en la capital, donde se escoge a un alcalde metropolitano y a otros 42 alcaldes distritales.

Los ganadores se escogerán para ejercer los cargos en el periodo 2027-2030, que coincidirá en su totalidad dentro del periodo presidencial 2026-2031 para el que se eligió a la presidenta Keiko Fujimori.

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Desde 2015 está prohibido que los gobernadores regionales y alcaldes opten a la reelección inmediata, pero los políticos han encontrado la forma de esquivar esa ley: se presentan en el número dos de las listas y, en caso de ser elegidos, el primero dimite para que este acceda al cargo de manera indirecta por sucesión, en lo que supone una reelección encubierta.

Bajo esa vía, más de 130 alcaldes en todo el país buscan la reelección encubierta en estos comicios. El más conocido es el favorito para volver a ser alcalde de Lima: López Aliaga, quien ganó los comicios de 2022, dimitió para ser candidato presidencial en 2026 y ahora quiere volver a la alcaldía a través de este polémico método.

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