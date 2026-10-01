Perú

Examen de admisión San Marcos 2027-I: postulantes podrán inscribirse hasta el 9 de octubre para competir por una de las 2.581 vacantes

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos mantiene abierta esta última etapa de registro para quienes no lograron inscribirse en las fechas establecidas

Universidad San Marcos presenta novedosas carreras a su proceso de admisión 2026-I ¿cuáles son y cuántas vacantes ofrecen
Universidad San Marcos - UNMSM
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Queda poco tiempo para quienes buscan ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Los postulantes que todavía no completaron su inscripción al Examen de Admisión 2027-I podrán realizar el trámite hasta el 9 de octubre de 2026, fecha que marca el cierre del periodo habilitado para los rezagados.

La universidad abrió esta última etapa para quienes no lograron registrarse durante las fechas asignadas según la primera letra de su apellido. El proceso comenzó el 28 de septiembre y contempla 2.581 vacantes para 82 escuelas profesionales.

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La evaluación se realizará en cuatro jornadas durante octubre. Los postulantes deberán acudir a la Ciudad Universitaria según el área académica de la carrera elegida: las pruebas se tomarán los días 17, 18, 24 y 25 de octubre.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos inscripción al examen de admisión 2025-I. (Foto referencial)
Universidad Nacional Mayor de San Marcos inscripción al examen de admisión 2027-I. (Foto referencial)

Jóvenes tienen hasta el 9 de octubre para inscribirse al examen de admisión UNMSM 2027-I

El 9 de octubre será el último día para completar la inscripción al Examen de Admisión UNMSM 2027-I. La fecha corresponde al periodo destinado a los rezagados, que comenzó el 28 de septiembre.

El cronograma establecido por San Marcos dividió el registro según la primera letra del apellido de los postulantes. El primer grupo, correspondiente a las letras A, B, C, CH, D, E y F, pudo inscribirse entre el 17 y el 30 de agosto.

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Luego, los postulantes cuyos apellidos comienzan entre G y O tuvieron plazo del 31 de agosto al 13 de septiembre. Finalmente, el grupo comprendido entre P y Z cuenta con el periodo del 28 de septiembre al 9 de octubre.

Para este proceso pueden participar quienes cursan quinto año de secundaria durante 2026, además de los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), siempre que cumplan las condiciones establecidas en el reglamento.

La universidad también contempla la participación de estudiantes de primero a cuarto de secundaria. Sin embargo, ellos no podrán ocupar una vacante, reservar el ingreso ni recibir una constancia de ingreso en este proceso.

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos
Admisión UNMSM 2027-I

Estas son las cuatro fechas del examen de admisión de San Marcos

Los postulantes que completen su inscripción deberán tener en cuenta que el Examen de Admisión 2027-I se desarrollará en cuatro jornadas. La fecha asignada dependerá del área académica a la que pertenece la carrera elegida.

El sábado 17 de octubre rendirán la prueba quienes postulan a las áreas D, Ciencias Económicas y de la Gestión, y E, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

El domingo 18 de octubre será el turno de los postulantes de las áreas B, Ciencias Básicas, y C, Ingeniería. Ambas evaluaciones se desarrollarán en la Ciudad Universitaria.

La siguiente jornada será el sábado 24 de octubre, destinada al área A, Ciencias de la Salud. En este caso, Medicina Humana tendrá una fecha independiente: sus postulantes rendirán la prueba el domingo 25 de octubre.

Después del examen, la entrega de constancias de ingreso está programada entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma incluido en el reglamento del proceso.

Postales del proceso de admisión
Postulantes a la carrera de Medicina Humana en la UNMSM avanzan en fila ordenada, documentos en mano, listos para enfrentar el riguroso proceso de admisión. - Crédito: UNMSM

San Marcos ofrece 2.581 vacantes para el examen de admisión 2027-I

El Examen de Admisión UNMSM 2027-I ofrece un total de 2.581 vacantes distribuidas entre 82 escuelas profesionales. Las carreras están agrupadas en cinco áreas académicas: Ciencias de la Salud, Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Entre las escuelas con mayor número de plazas aparecen Contabilidad y Derecho, con 90 vacantes cada una. Administración cuenta con 83, mientras que Economía ofrece 77. Ingeniería Industrial y Administración de Turismo tienen 67 vacantes cada una.

En Medicina Humana se ofrecen 54 plazas. También figuran Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público, con 50 vacantes cada una. La oferta incluye además carreras relacionadas con el desarrollo científico y tecnológico.

Entre estas últimas se encuentran Ingeniería de Inteligencia Artificial, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas, Ciencia de la Computación, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Nuclear, Ciencia de Materiales y Nanotecnología, Genética y Biotecnología e Ingeniería de Transporte y Sistemas Ferroviarios.

Los puntajes mínimos también varían según el área. Los postulantes a Ciencias de la Salud e Ingeniería deberán alcanzar al menos 900 puntos. Para Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, el mínimo es de 700 puntos. En las secciones de facultad y filiales, el puntaje mínimo establecido es de 600.

Los interesados pueden revisar los requisitos, el procedimiento de inscripción y el cronograma en los canales de la Oficina Central de Admisión (OCA) de San Marcos y en las cuentas oficiales de Admisión UNMSM.

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