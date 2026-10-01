Perú

Ave fragata fue hallada desorientada en una zona urbana de Huancavelica y trasladada a Pisco para su recuperación

El ejemplar juvenil fue encontrado en Castrovirreyna y trasladado hasta Pisco, donde recibió evaluación veterinaria, hidratación y soporte nutricional. Las pruebas para influenza aviar resultaron negativas

Un ejemplar juvenil de ave fragata grande (Fregata minor) fue encontrado desorientado en una zona urbana de Castrovirreyna, Huancavelica. Difusión
Un ejemplar juvenil de ave fragata grande (Fregata minor) fue encontrado desorientado en una zona urbana de Castrovirreyna, Huancavelica. Difusión
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Un ejemplar juvenil de ave fragata grande (Fregata minor) fue recuperado en la provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, luego de ser encontrado desorientado en una zona urbana. El caso activó la intervención del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), que dispuso medidas para evaluar el estado del animal y garantizar su atención.

El hallazgo ocurrió cuando personal de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna detectó al ave fuera de su entorno habitual y comunicó la situación mediante Alerta Serfor. A partir de este reporte, especialistas de la sede Pisco-Chincha de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica coordinaron con las autoridades locales las acciones necesarias para el manejo del ejemplar.

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El ave fue trasladada de forma segura hacia la provincia de Pisco, donde recibió una evaluación especializada. La revisión estuvo a cargo de una médica veterinaria del Serfor, quien realizó un examen clínico general y registró sus medidas biométricas. La evaluación determinó que el ejemplar no presentaba fracturas ni lesiones estructurales externas visibles.

La atención también incluyó medidas sanitarias y de recuperación. El espécimen recibió fluidoterapia para su rehidratación, complejo B y soporte nutricional. Además, el Serfor coordinó con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) la toma de muestras biológicas para descartar de forma preventiva la presencia de influenza aviar.

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Evaluación sanitaria antes de su posible liberación

Las pruebas realizadas al ejemplar resultaron negativas, según la información proporcionada por el Serfor. Con este resultado y tras completar su proceso de estabilización, las autoridades evaluarán su traslado a un centro de custodia temporal habilitado.

El destino posterior del ave dependerá de su evolución y de las condiciones necesarias para su retorno al medio natural. El Serfor indicó que la eventual liberación deberá realizarse en un ecosistema adecuado para la especie, una vez que concluya el manejo correspondiente.

La intervención también permitió aplicar medidas de control sanitario antes de definir el siguiente destino del animal. La coordinación con Senasa formó parte de este procedimiento preventivo, debido a la necesidad de descartar enfermedades que puedan afectar a ejemplares de fauna silvestre.

El rol de las aves fragatas en los ecosistemas marino-costeros

El hallazgo fue reportado por personal de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna mediante Alerta Serfor. Difusión
El hallazgo fue reportado por personal de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna mediante Alerta Serfor. Difusión

El Serfor explicó que las aves fragatas son especies marinas pelágicas vinculadas con los ecosistemas marino-costeros. Su presencia fuera de estos espacios puede ocurrir ante determinadas condiciones meteorológicas adversas o por episodios de desorientación.

El ejemplar encontrado en Castrovirreyna fue localizado en una zona urbana, lejos de su ambiente habitual. Esta situación motivó el reporte de las autoridades municipales y permitió activar la atención especializada mediante Alerta Serfor.

La entidad también señaló que estos animales pueden requerir intervención cuando aparecen fuera de su hábitat y presentan condiciones que dificultan su permanencia en el entorno donde fueron encontrados.

Serfor destaca participación de autoridades y ciudadanos

Especialistas de la ATFFS Ica coordinaron el rescate y traslado del animal hacia Pisco. Difusión
Especialistas de la ATFFS Ica coordinaron el rescate y traslado del animal hacia Pisco. Difusión

Alberto Yataco Pérez, administrador técnico de la ATFFS Ica, destacó la respuesta ante el reporte y agradeció la intervención de las autoridades municipales de Castrovirreyna y de las personas que colaboraron con el traslado del ejemplar.

El funcionario señaló que la participación ciudadana cumple un papel fundamental en la conservación y rescate de animales silvestres que se encuentran en situación de riesgo.

El Serfor recordó que los ciudadanos pueden comunicar casos relacionados con fauna silvestre mediante Alerta Serfor, a través del WhatsApp 947588269. La entidad solicita proporcionar información precisa sobre el hallazgo y adjuntar fotografías o videos que permitan identificar la situación del animal.

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