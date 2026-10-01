Gianina Portugal, locutora de ‘Radio Moda’ acusa a Carloncho de malos tratos: “Renuncié porque ya no lo soporto”

La locutora Gianina Portugal anunció su renuncia a Radio Moda tras acusar de malos tratos al conductor Carloncho.

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La locutora Gianina Portugal decidió renunciar a Radio Moda luego de denunciar presuntos malos tratos y situaciones de hostigamiento laboral por parte de Carloncho, nombre artístico de Carlos Enrique Banderas. La comunicadora compartió su testimonio en redes sociales y explicó que su salida de la emisora no respondió a una decisión repentina.

Portugal había sido despedida al aire por sus compañeros días atrás, tras anunciar que dejaba la radio. Sin embargo, posteriormente difundió un video para exponer los motivos que, según dijo, la llevaron a terminar su vínculo con Radio Moda.

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La conductora aseguró que coincidía con Carloncho cada sábado, debido a que ambos tenían programas en horarios consecutivos. Ella estaba al aire entre las 6:00 y las 9:00, mientras que el espacio del locutor comenzaba después.

La locutora contó en una transmisión de TikTok que vivió varios episodios en donde Carloncho la venía hostigando dentro de su centro laboral

Para evitar cruzarse con él, contó que había adoptado una rutina antes de terminar su turno. Su objetivo era permanecer fuera de la cabina hasta que el conductor ingresara para iniciar su programa.

“Los sábados tengo programa de 6 a 9 y Carlos de 9. Lo que he estado haciendo cada sábado, para no chocarlo, pasaba al baño, me encierro hasta que él entre a la cabina y yo me voy”, relató Gianina Portugal.

La locutora afirmó que esa medida respondió a episodios anteriores que la hicieron sentir incómoda en su lugar de trabajo. También indicó que algunos compañeros habrían sido testigos de las actitudes que atribuye a Carloncho, aunque prefirieron no intervenir.

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Según su versión, el temor a una reacción del conductor habría influido en el silencio de quienes presenciaban esos momentos. “Gritarle a alguien tranquilamente delante del resto y el resto se tiene que quedar callado porque dice: ‘Mejor me quedo callado porque si digo algo esta persona se va a molestar peor conmigo’”, expresó.

La locutora Gianina Portugal señala irregularidades en la conducta del conductor Carloncho en Radio Moda tras anunciar su renuncia al medio radial.

El incidente que, de acuerdo con Portugal, aceleró su renuncia ocurrió el último sábado. La comunicadora señaló que, tras terminar su programa, bajó por las escaleras para retirarse, pero Carloncho la llamó para hacerle varios reclamos vinculados con la cabina y otros espacios de la radio.

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“‘Gianina, sube un momento, por favor. Esta luz me la apagas porque eres la única mujer que entra al baño de mujeres los sábados y me cierras la puerta’”, recordó la exintegrante de Radio Moda.

Portugal contó que accedió al pedido, aunque le molestó el tono de la conversación. Después, sostuvo que el locutor la llevó a la cabina para cuestionarla por la ubicación de unos audífonos y por la limpieza de los equipos.

“‘Mira, ¿ves cómo está esto? Estos audífonos no son de acá, son de acá’. Me dice: ‘¿Ves? Mira, dedos’. Agarró, le echó alcohol y me dijo: ‘Todos los sábados vas a tener que limpiar esto y lo dejas así’”, afirmó la conductora.

La locutora aseguró que la situación le generó molestia, pero que en ese momento evitó confrontar con Carlos Enrique Banderas. Para Portugal, ese intercambio reflejó una dinámica que ya no estaba dispuesta a tolerar dentro de la emisora.

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Carloncho

Gianina decidió dar un paso al costado

Gianina Portugal explicó que ese episodio fue el detonante de su salida de Radio Moda. La comunicadora manifestó que acumulaba indignación por los reclamos y las humillaciones que, según denunció, recibió de parte de Carloncho.

“Hubiera sido bueno mandarlo a la m… y ahora estuviera contenta, pero no. Estoy molesta porque renuncié, porque ya no lo soporto”, manifestó en el video que publicó en sus redes sociales.

Portugal también relató que intentó responderle al locutor para aclarar que acostumbraba dejar limpio su espacio de trabajo. No obstante, señaló que la conversación terminó de forma abrupta.

“Lo miré y dije: ‘Carlos, yo siempre limpio’. Y me dijo: ‘Eso era todo’, como diciendo ‘ya lárgate’”, sostuvo la conductora.

Carloncho fue sacado de 'En boca de todos' a inicios de marzo. Foto: Instagram

Finalmente, la locutora precisó que Carloncho no tiene una jerarquía superior a la de ella dentro de Radio Moda. “Es un trabajador más”, remarcó Portugal al referirse a la posición que ambos ocupaban en la emisora.

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Hasta el momento, Carloncho no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por Gianina Portugal.