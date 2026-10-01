Concierto de BTS en Lima no está en riesgo de susprender: Renzo Reggiardo llama a ARMY a involucrarse en la seguridad

Asistentes a un concierto en Lima sostienen pancartas, banderas de Perú y Corea del Sur y peluches característicos en apoyo a la banda surcoreana BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, afirmó que los conciertos de BTS en Lima no están en riesgo y pidió a las seguidoras del grupo participar con propuestas de seguridad antes de las presentaciones previstas en el estadio San Marcos. El pronunciamiento ocurre después de la suspensión de un show de Robbie Williams en Arena 1, en San Miguel, y de las dudas sobre los protocolos de evacuación.

En esa línea, Reggiardo sostuvo que la Municipalidad prepara acciones mediante la Gerencia del Riesgo de Desastres, el área que revisa las condiciones vinculadas con esta clase de eventos.

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Renzo Reggiardo descartó que los recitales estén comprometidos

Consultado por las inspecciones técnicas, el alcalde descartó que los recitales se encuentren comprometidos. “Para nada, no está en riesgo estamos haciendo un gran trabajo. Esto lo administra directamente la Gerencia del Riesgo de Desastres”, declaró. También relacionó la inquietud con lo sucedido en la Costa Verde y afirmó que ese episodio puede afectar la imagen de la capital ante la prensa internacional.

El burgomaestre señaló que lo ocurrido en Arena 1 trasciende como un hecho de la ciudad. “La prensa internacional no se refiere a que esto sucedió en San Miguel, sino en Lima”, indicó. Por esa razón, solicitó a los alcaldes de los distritos que autorizan eventos masivos que adopten cuidados para proteger el nombre de la ciudad y evitar situaciones que comprometan a los asistentes.

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Reggiardo también dirigió un mensaje a las seguidoras de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Las invitó a colaborar con la organización y las autoridades en la identificación de pautas de prevención.

“Que contribuyan con nosotros, con la organización con medidas elementales de protección fundamentalmente de su integridad”, expresó sobre la participación de las fanáticas.

El llamado se produce en un contexto de expectativa por la llegada de BTS al país. La banda, integrada por siete artistas, tiene previsto actuar en el estadio San Marcos, un recinto bajo atención por los controles y la evacuación. La Municipalidad de Lima no detalló hasta ahora fechas de inspección ni medidas para el evento previsto.

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Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

ARMY reúne a la comunidad de seguidores de BTS en Perú y el mundo

ARMY es el nombre oficial del fandom. Las siglas corresponden a Adorable Representative M.C. for Youth y aluden, además, a la idea de un ejército que respalda a Bangtan Sonyeondan, la denominación completa del grupo. El 9 de julio es la fecha que la comunidad reconoce como aniversario, debido a que ese día se anunció el nombre del fandom.

En Perú, el fandom se organiza en redes sociales y encuentros presenciales locales. Para parte de sus integrantes, la pertenencia incluye conocer la trayectoria del grupo y participar en redes de apoyo entre seguidores de distintas edades y ciudades.

Esa estructura permite que las recomendaciones de seguridad circulen con rapidez antes de actividades que reúnen a miles de personas, como los conciertos anunciados en Lima.

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La comunidad no exige una membresía oficial para reconocerse como ARMY, aunque existen opciones de pago dentro de Weverse. Las formas de participación abarcan traducciones, cuentas informativas, grupos de mensajería, guías de escucha y proyectos de apoyo.