Perú

Concierto de BTS en Lima no está en riesgo de susprender: Renzo Reggiardo llama a ARMY a involucrarse en la seguridad

El alcalde de Lima afirmó que la Municipalidad prepara acciones para los shows en el estadio San Marcos y pidió a las seguidoras colaborar con medidas de prevención

Multitud en un estadio sostiene pancartas, banderas de Perú y Corea del Sur, y peluches frente a un escenario con pantallas y luces.
Asistentes a un concierto en Lima sostienen pancartas, banderas de Perú y Corea del Sur y peluches característicos en apoyo a la banda surcoreana BTS. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, afirmó que los conciertos de BTS en Lima no están en riesgo y pidió a las seguidoras del grupo participar con propuestas de seguridad antes de las presentaciones previstas en el estadio San Marcos. El pronunciamiento ocurre después de la suspensión de un show de Robbie Williams en Arena 1, en San Miguel, y de las dudas sobre los protocolos de evacuación.

En esa línea, Reggiardo sostuvo que la Municipalidad prepara acciones mediante la Gerencia del Riesgo de Desastres, el área que revisa las condiciones vinculadas con esta clase de eventos.

PUBLICIDAD

Renzo Reggiardo descartó que los recitales estén comprometidos

Consultado por las inspecciones técnicas, el alcalde descartó que los recitales se encuentren comprometidos. “Para nada, no está en riesgo estamos haciendo un gran trabajo. Esto lo administra directamente la Gerencia del Riesgo de Desastres”, declaró. También relacionó la inquietud con lo sucedido en la Costa Verde y afirmó que ese episodio puede afectar la imagen de la capital ante la prensa internacional.

El burgomaestre señaló que lo ocurrido en Arena 1 trasciende como un hecho de la ciudad. “La prensa internacional no se refiere a que esto sucedió en San Miguel, sino en Lima”, indicó. Por esa razón, solicitó a los alcaldes de los distritos que autorizan eventos masivos que adopten cuidados para proteger el nombre de la ciudad y evitar situaciones que comprometan a los asistentes.

PUBLICIDAD

Reggiardo también dirigió un mensaje a las seguidoras de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Las invitó a colaborar con la organización y las autoridades en la identificación de pautas de prevención.

Que contribuyan con nosotros, con la organización con medidas elementales de protección fundamentalmente de su integridad”, expresó sobre la participación de las fanáticas.

El llamado se produce en un contexto de expectativa por la llegada de BTS al país. La banda, integrada por siete artistas, tiene previsto actuar en el estadio San Marcos, un recinto bajo atención por los controles y la evacuación. La Municipalidad de Lima no detalló hasta ahora fechas de inspección ni medidas para el evento previsto.

Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos
Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

ARMY reúne a la comunidad de seguidores de BTS en Perú y el mundo

ARMY es el nombre oficial del fandom. Las siglas corresponden a Adorable Representative M.C. for Youth y aluden, además, a la idea de un ejército que respalda a Bangtan Sonyeondan, la denominación completa del grupo. El 9 de julio es la fecha que la comunidad reconoce como aniversario, debido a que ese día se anunció el nombre del fandom.

En Perú, el fandom se organiza en redes sociales y encuentros presenciales locales. Para parte de sus integrantes, la pertenencia incluye conocer la trayectoria del grupo y participar en redes de apoyo entre seguidores de distintas edades y ciudades.

Esa estructura permite que las recomendaciones de seguridad circulen con rapidez antes de actividades que reúnen a miles de personas, como los conciertos anunciados en Lima.

La comunidad no exige una membresía oficial para reconocerse como ARMY, aunque existen opciones de pago dentro de Weverse. Las formas de participación abarcan traducciones, cuentas informativas, grupos de mensajería, guías de escucha y proyectos de apoyo.

Temas Relacionados

BTS en LimaRenzo ReggiardoArmyMMLEstadio San Marcosperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congreso: Comisión de Constitución aprueba facultades para Keiko Fujimori solo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

La iniciativa contempla una delegación legislativa por 90 días y fue aprobada con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.

Congreso: Comisión de Constitución aprueba facultades para Keiko Fujimori solo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

El exchico reality habló de su romance con Angie luego de que la influencer anunciara que se casará con Jota el próximo año.

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

Examen de admisión San Marcos 2027-I: postulantes podrán inscribirse hasta el 9 de octubre para competir por una de las 2.581 vacantes

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos mantiene abierta esta última etapa de registro para quienes no lograron inscribirse en las fechas establecidas

Examen de admisión San Marcos 2027-I: postulantes podrán inscribirse hasta el 9 de octubre para competir por una de las 2.581 vacantes

Jesús Barco regresa al fútbol profesional: el mediocampista de 29 años jugará en el torneo Tradición Copera

El mediocampista fue separado de su anterior club por razones disciplinarias en 2025 y no logró asentarse en Alianza Arenal en 2026; ahora tendrá en Piura su tercera oportunidad consecutiva en el fútbol de ascenso

Jesús Barco regresa al fútbol profesional: el mediocampista de 29 años jugará en el torneo Tradición Copera

Fujimorista Miguel Torres arremete contra Roberto Sánchez y le exige dejar de “obstaculizar” facultades legislativas

El presidente del Senado cuestionó al dirigente de Juntos por el Perú por su oposición al pedido del Ejecutivo y lo acusó de mantener una actitud propia de la campaña electoral

Fujimorista Miguel Torres arremete contra Roberto Sánchez y le exige dejar de “obstaculizar” facultades legislativas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso: Comisión de Constitución aprueba facultades para Keiko Fujimori solo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

Congreso: Comisión de Constitución aprueba facultades para Keiko Fujimori solo en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño

Fujimorista Miguel Torres arremete contra Roberto Sánchez y le exige dejar de “obstaculizar” facultades legislativas

Cardenal Carlos Castillo, en una indirecta a López Aliaga: “Piensen bien (antes de votar). No hay candidato de la Iglesia”

Lista de candidatos al gobierno regional de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y partidos por el que postulan

Candidatos al GORE Piura en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

ENTRETENIMIENTO

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

Nicola Porcella confiesa que nunca amó a Angie Arizaga tras anuncio de boda con Jota Benz: “No congeniábamos”

Rosaflor celebra 46 años de trayectoria con un recorrido por los ritmos del Perú en el Teatro Segura

Gianina Portugal, locutora de ‘Radio Moda’ acusa a Carloncho de malos tratos: “Renuncié porque ya no lo soporto”

Dos clásicos vuelven a la pantalla grande, “Hachiko” y “Los otros” se reestrenan en Perú

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

DEPORTES

Jesús Barco regresa al fútbol profesional: el mediocampista de 29 años jugará en el torneo Tradición Copera

Jesús Barco regresa al fútbol profesional: el mediocampista de 29 años jugará en el torneo Tradición Copera

La postura de Fabián Bustos sobre la continuidad del tradicional sistema 3-5-2 en Universitario: ”Somos pragmáticos”

Ignacio Buse quedó eliminado en ‘singles’ del ATP 500 de Pekín: seguirá en competencia en el cuadro de dobles junto a Flavio Cobolli

El golazo de Leandro Sosa tras extraordinario pase de Hernán Barcos para el 3-0 de Sporting Cristal ante ADT por Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs ADT 5-0: goles y resumen de la victoria ‘celeste’ y clasificación a la final de la Copa de la Liga 2026