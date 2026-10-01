Jesús Barco regresa al fútbol profesional: el mediocampista de 29 años jugará en el torneo Tradición Copera

El volante, con pasado en Sport Boys y Universitario, fue confirmado como refuerzo del cuadro piurano para el nuevo certamen que otorgará plazas a la Liga 3 2027. El equipo también sumó al arquero Jefferson López y al mediocampista Joe Cedrón. (Sport Boys)

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Jesús Barco encontró nuevo club. El mediocampista de 29 años, con trayectoria en clubes de la primera división peruana, se incorporó a San Martín Occidente de Piura para disputar la primera edición del torneo Tradición Copera, competición que distribuirá cupos para la Liga 3 del año 2027.

El cuadro piurano, vigente campeón de Paita, apostó por la experiencia del futbolista para reforzar su plantilla de cara a un certamen que reunirá a 25 clubes de distintas regiones del país. Barco llega tras pasos por Alianza Universidad de Huánuco en 2025 y Alianza Arenal en 2026, donde disputó la Copa Perú en la región de Áncash.

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Un regreso marcado por la búsqueda de continuidad

Jesús Barco vuelve al fútbol competitivo con San Martín Occidente de Piura tras sus pasos recientes por Alianza Universidad y Alianza Arenal. El volante buscará recuperar continuidad en Tradición Copera. (Sport Boys)

El recorrido reciente del volante estuvo lejos de ser lineal. En 2025, se sumó al plantel de Alianza Universidad de Huánuco, aunque su estadía en el conjunto del centro del país se interrumpió durante el Torneo Clausura por razones disciplinarias. Aquella salida anticipada lo dejó sin equipo durante un período, hasta que en 2026 encontró lugar en Alianza Arenal para afrontar la Copa Perú en la región de Áncash. Tampoco allí logró consolidarse, y la experiencia en el equipo del Moro resultó breve.

Con ese historial reciente, Barco no baja los brazos. El mediocampista, formado en el fútbol de primera división y con rodaje en instituciones como Sport Boys y Universitario de Deportes, mantiene la determinación de pelear por el ascenso. Esta vez, el escenario será el torneo Tradición Copera y la camiseta que vestirá será la de San Martín Occidente, club que lo recibe como una de sus principales apuestas para avanzar en el certamen.

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La elección no resulta casual. El conjunto piurano viene de protagonizar una destacada campaña en la etapa departamental de la Copa Perú, donde alcanzó las semifinales de la Liga Departamental de Piura antes de caer eliminado ante Deportivo Caysa. Esa actuación le valió la clasificación al nuevo torneo y dejó en evidencia las aspiraciones del club de convertirse en protagonista dentro de la competición.

San Martín Occidente arma un plantel con experiencia variada

El equipo de San Martín Occidente sumó tres nombres para afrontar Tradición Copera. Barco, López y Cedrón aportarán experiencia en distintas posiciones y antecedentes dentro del fútbol de ascenso. (San Martín Occidente)

La llegada de Barco no es el único movimiento que realizó la dirigencia del club paiteño. San Martín Occidente también aseguró la incorporación del arquero Jefferson López, portero con antecedentes en Juventus de Huamachuco, El Inca de Chao, Juventud Cautivo de Huancabamba y Real Puerto de Chimbote, cuatro instituciones del fútbol de ascenso que le aportaron rodaje entre los tres palos.

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A ese dúo se suma el volante Joe Cedrón, futbolista con una trayectoria que trasciende las fronteras del fútbol peruano. Cedrón acumuló experiencia en el fútbol de Jamaica antes de retornar al ámbito nacional, donde defendió los colores del histórico Atlético Chalaco en la Copa Perú. Su perfil, con vivencias en distintos contextos futbolísticos, añade una cuota de versatilidad al mediocampo del equipo piurano.

Con estas tres incorporaciones, San Martín Occidente construye un plantel que combina experiencia en divisiones superiores, recorrido en el ascenso local y un perfil internacional. El objetivo es claro: avanzar en Tradición Copera hasta las instancias definitivas y obtener uno de los boletos disponibles para la Liga 3 2027.

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El torneo arranca en octubre con 25 equipos en pugna

La primera edición de Tradición Copera se disputará del 24 de octubre al 28 de febrero de 2027. San Martín Occidente competirá por avanzar y alcanzar una plaza para la Liga 3. (Tradición Copera)

El certamen que reunirá a los 25 clubes participantes tiene fecha de inicio confirmada: el 24 de octubre comenzará la primera fecha de la fase de grupos, una ronda que se extenderá hasta el 24 de enero de 2027. La gran final está programada para el 28 de febrero de 2027, lo que le otorga al torneo una duración de poco más de cuatro meses.

San Martín Occidente quedó ubicado en el Grupo A, donde deberá medirse ante Bagua FC, Sport Áncash, Miguel Grau de Abancay, Sport River y Dos de Mayo de Cajamarca. Un grupo heterogéneo, con representantes de distintas regiones, que pondrá a prueba desde el inicio la solidez del plantel piurano.

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Para el club paiteño, Tradición Copera representa una oportunidad concreta de dar el salto a la Liga 3. Para Jesús Barco, en tanto, significa una nueva chance de demostrar que su nivel le alcanza para seguir compitiendo y, esta vez, para coronar ese esfuerzo con un ascenso que le permita retomar el camino hacia el fútbol profesional de mayor jerarquía.