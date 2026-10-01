BTS: bus ARMY sería multado con S/15 mil por siete sanciones tras difundir música K-Pop durante sus recorridos en Lima

La decoración del vehículo está inspirada completamente en BTS. Composición: Infobae

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La decoración inspirada en BTS convirtió a una unidad de transporte público de Lima en un punto de atención para los seguidores del grupo surcoreano. Fotografías de los siete integrantes, imágenes en las ventanas, adhesivos en el techo y elementos alusivos al fandom ARMY forman parte del diseño que sus propietarios incorporaron al vehículo.

El llamado Army Bus pertenece a un servicio de transporte que cubre una ruta entre Ate y Miraflores. La unidad también cuenta con una pantalla en su interior y durante determinadas actividades reproduce contenido relacionado con BTS. El proyecto surgió por iniciativa de sus propietarios, quienes son seguidores de la agrupación.

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El caso tomó una nueva dimensión después de que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) impusiera siete sanciones al vehículo. Según lo expuesto durante una transmisión de RPP, las infracciones corresponden a distintas observaciones y, en su mayoría, fueron calificadas como muy graves. El monto acumulado podría llegar a unos S/ 15 mil.

La situación fue explicada por los responsables del vehículo, quienes marcaron una diferencia entre el uso de la unidad para el servicio de transporte público y las actividades relacionadas con el fandom. El conductor Luis Quillatupa señaló que cuando el bus cumple su recorrido utiliza el uniforme correspondiente y entrega los boletos exigidos para los pasajeros.

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Siete sanciones impuestas al Army Bus

Varios seguidores del grupo de K-pop BTS viajan a bordo de un autobús decorado con figuras de cartón de los integrantes de la banda. (Latina)

La información difundida señala que la ATU aplicó siete sanciones al vehículo, con infracciones que en su mayoría fueron consideradas muy graves. El monto mencionado durante la transmisión alcanza aproximadamente S/ 15 mil.

El conductor explicó que las sanciones forman parte de las observaciones realizadas por la autoridad de transporte. Ante ello, aclaró que el bus no permanece en circulación cuando participa en entrevistas o actividades relacionadas con su decoración temática.

Durante la transmisión se mostró la unidad estacionada en una cochera. Quillatupa indicó que, cuando el vehículo cumple funciones fuera de la ruta habitual de servicio, permanece detenido y sin pasajeros. Esta precisión fue realizada ante las consultas sobre el uso de la decoración, la pantalla y otros elementos vinculados con BTS.

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La información disponible no detalla en el material proporcionado el contenido individual de cada una de las siete infracciones ni el monto correspondiente a cada sanción. Por ello, el monto de S/ 15 mil se presenta como la cifra aproximada mencionada durante la cobertura.

Una unidad decorada con fotografías de BTS

Un grupo de seguidores viaja en un autobús temático iluminado con luces de neón mientras una presentadora interactúa con el público. (Latina)

El Army Bus cuenta con una decoración que alcanza diferentes espacios del vehículo. En el exterior aparecen letras moradas y nombres de los integrantes de BTS, además de imágenes de la agrupación. El interior también fue intervenido con fotografías y adhesivos relacionados con los integrantes.

Uno de los elementos que llamó la atención durante la cobertura fue una pegatina colocada en el techo. La unidad también dispone de una pantalla, recurso que sus responsables utilizan para reproducir contenido vinculado con BTS.

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La decoración convirtió al vehículo en una experiencia temática para seguidores del grupo en Lima. El medio detalló que el proyecto surgió después de que sus propietarios no consiguieran entradas para las presentaciones de BTS en Perú.

De acuerdo con esa publicación, la propuesta también consiguió difusión en redes sociales y generó interés entre integrantes del fandom. El vehículo pasó así de ser una unidad de transporte público a convertirse en un espacio identificado con BTS.

Propietarios justifican el uso de elementos temáticos

Fiorela, cobradora de la unidad, explicó durante la transmisión que la decoración respondió a su afición por BTS. La iniciativa comenzó después de conocer que el grupo tendría presentaciones en Perú y ante la imposibilidad de conseguir entradas para las fechas previstas.

La propuesta también incluyó la elaboración de boletos especiales para los seguidores que suben al vehículo. Estos diseños presentan imágenes de los integrantes de BTS y funcionan como un detalle para los pasajeros que forman parte del fandom.

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El conductor precisó que esos boletos temáticos no sustituyen los documentos utilizados durante el servicio regular. Según su explicación, cuando el vehículo trabaja en la ruta de transporte público, entrega los boletos correspondientes a los pasajeros. Los diseños vinculados con BTS funcionan como un elemento adicional para los seguidores.

Los responsables del Army Bus organizaron recorridos especiales para ARMY, con música, juegos y otras actividades relacionadas con la agrupación. La publicación señaló que estos recorridos se coordinaban previamente.

El conductor afirma que separa el servicio público de las actividades de fans

Luis Quillatupa sostuvo que existe una diferencia entre el momento en que trabaja como conductor y las actividades que realiza fuera de su jornada. Por ello, durante la entrevista permaneció con ropa relacionada con BTS y el vehículo estuvo estacionado.

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El conductor también señaló que, durante el servicio regular, utiliza el uniforme de la empresa y cumple con sus labores en la ruta. Según su explicación, el bus no sale a circular cuando participa en entrevistas o cuando permanece en la cochera para actividades vinculadas con el Army Bus.

Esta distinción fue planteada ante las observaciones de la autoridad de transporte. El propietario buscó precisar que la decoración y los elementos destinados a los seguidores forman parte de una iniciativa particular, mientras que el servicio cotidiano mantiene las obligaciones propias del transporte público.