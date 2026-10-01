Programación de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: día, hora y canal TV de los duelos. Crédito: RRSS clubes.

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Los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 definirán a los dos semifinalistas que faltan. Universitario de Deportes y Alianza Lima ya aseguraron su clasificación directa tras terminar en los dos primeros lugares de la fase regular, por lo que esperan a los vencedores de las dos llaves de eliminación. Los encuentros se disputarán luego de la fecha FIFA de octubre, período en el que la selección peruana tendrá actividad internacional ante Filipinas. Una vez que termine esa ventana, se retomará la competencia local.

La instancia se jugará a partido único y con localía para los equipos que finalizaron mejor ubicados en la tabla. Melgar, tercero, recibirá a Carlos A. Mannucci, sexto. Sporting Cristal, cuarto, será anfitrión de Atlético Andahuaylas, que terminó quinto.

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Melgar vs Carlos A. Mannucci: programación

Melgar enfrentará a Carlos A. Mannucci el sábado 24 de octubre, desde las 14:00 horas de Perú. El escenario del compromiso todavía no fue confirmado por la organización, aunque el cuadro arequipeño tendrá la condición de local por haber finalizado en una mejor posición durante el Clausura.

El horario del encuentro será a las 14:00 en Colombia y Ecuador; 15:00 en Bolivia y Venezuela; y 16:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En España, el duelo podrá seguirse desde las 21:00, mientras que en Miami comenzará a las 15:00 horas.

Programación de los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

El ganador de esta serie avanzará a las semifinales para enfrentar a Universitario de Deportes, que cerró la fase regular en el segundo lugar y obtuvo su boleto directo a esa ronda. Las ‘cremas’ tendrán la ventaja de definir como locales la serie posterior, que se disputará a ida y vuelta.

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Melgar llega con un antecedente favorable frente a las trujillanas. En la décima jornada del Torneo Clausura, el equipo rojinegro se impuso 2-1 en el CAR de Arequipa. Melicia Aguilar abrió el marcador para las locales, pero Azucena Daga anotó el empate parcial. La seleccionada nacional Raquel Bilcape convirtió después el gol que selló el triunfo del ‘dominó’.

La campaña de Melgar tuvo 21 puntos y una mejor diferencia de goles que Sporting Cristal, situación que le permitió terminar tercero. Mannucci, en cambio, consiguió su clasificación en la última fecha al asegurar el sexto puesto, el último que otorgaba acceso a los ‘play-offs’.

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Sporting Cristal vs Atlético Andahuaylas: programación

Sporting Cristal recibirá a Atlético Andahuaylas el domingo 25 de octubre, a las 15:15 horas de Perú, en el estadio Alberto Gallardo. El duelo definirá al rival de Alianza Lima en las semifinales del segundo torneo de la temporada.

El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026 entra a su fase de 'play-offs'. Crédito: Instagram Liga Femenina.

En Colombia y Ecuador, el partido empezará a las 15:15. Bolivia y Venezuela lo tendrán desde las 16:15, mientras que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay lo seguirán desde las 17:15. En España, el horario será 21:15; en Miami, 16:15.

El equipo dirigido por Daniel Carrasco culminó cuarto con 21 unidades, aunque quedaron por debajo de Melgar por diferencia de goles. Atlético Andahuaylas acabó quinto con 17 puntos y se instaló en la ronda eliminatoria luego de una campaña que incluyó una victoria ante su rival de turno.

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En la sexta fecha del Clausura, Sporting Cristal cayó 2-0 ante Atlético Andahuaylas en La Florida. Maribel Alcayauri y Merly Pastor marcaron para el equipo visitante. El resultado derivó en la salida de Vivian Ayres de la dirección técnica ‘celeste’. El precedente coloca a las andahuaylinas con una victoria reciente, aunque el cuadro rimense tendrá la localía en este cruce.

Sporting Cristal se proyecta para el 2027 y se perfila a mantener a la mayoría de su plantilla. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

¿Dónde ver los ‘play-offs’ de la Liga Femenina 2026?

La transmisión de la Liga Femenina tuvo modificaciones durante el Clausura. Las primeras jornadas se emitieron mediante el canal de YouTube de Bicolor+, una alternativa de acceso gratuito para los seguidores del campeonato.

En la última fecha de la fase regular, algunos partidos continuaron en YouTube. El encuentro entre Alianza Lima y Melgar, en cambio, fue anunciado por Bicolor+ Premium y TV360 by Bitel. La disponibilidad de los cuartos de final todavía deberá ser confirmada por la Federación Peruana de Fútbol, que también tiene pendiente oficializar la señal de cada compromiso.

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