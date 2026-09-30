Santiago Ormeño detalla la rudeza de la Liga AUF Uruguaya y cuenta cuál será su finalidad: “Tengo que tomar un buen nivel para volver a Perú”

Santiago Ormeño acumula siete presencias y un gol con Montevideo Wanderers. - Crédito: Difusión

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En un intento por reconducir su destino, Santiago Ormeño aceptó sin titubeos una propuesta para incorporarse a Montevideo Wanderers, lo que supuso un movimiento al fútbol sudamericano tras militar muchos años en la Liga MX, donde es un auténtico personaje.

Decir que cayó de pie en el ‘bohemio’ sería una inexactitud, porque tuvo que ponerse a punto para entrar a escena y sobre la marcha ha tenido que sufrir la rudeza de una Liga AUF Uruguaya que, incluso, ha logrado a poner a prueba su paciencia y templanza.

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Ormeño sumó su primer gol con Montevideo Wanderers en un partido contra Cerrito. - Crédito: Difusión

De eso habló Santiago con mucha soltura en una entrevista concedida a Azteca Deportes: “Aquí en Uruguay pegan demasiado, no tienen mucho tiempo, el árbitro te marca a las que sí, que no, no las marca”.

Aunque esa situación, incluso, ha logrado sobrepasarlo, considera que podrá obtener valiosas lecciones, las cuales podrá volcar de cara al futuro. “Hay mucho contacto, jugadores muy físicos y creo que, o sea, me sirve; es una liga muy competitiva y estoy contento de estar acá”.

El delantero de Montevideo Wanderers anotó de cabeza al minuto 45 2, en la tercera fecha de la Copa Uruguay, y volvió a marcar en un partido oficial tras más de dos años (DSports)

Ormeño tampoco dejó pasar la oportunidad para ensalzar la categoría del balompié uruguayo y su manera de promover valores: “Es una liga con un nivel alto, físicamente impresionante y hay bastante talento”.

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Como es bien sabido, el fútbol que practican los uruguayos se sostiene en la fuerza, rudeza y maña para imponer condiciones. Aquellas características, de hecho, han sido refrendadas por Santiago. “Totalmente hay pellizcos y rasguños; hay de todo. La garra charrúa está pesada”.

Santiago Ormeño arranca un nuevo capítulo en su vida al unirse a Montevideo Wanderers. - Crédito: @santorme

Perú en la mira

Otra razón que motivó a Santiago Ormeño para sumarse a Montevideo Wanderers fue la selección peruana. Luego de un muy mal paso por la Superliga China, perdió espacio en el bloque nacional y ahora está muy alejado de la consideración de Mano Menezes.

Aunque si recupera buenas sensaciones, tal vez se asome a la Villa Deportiva Nacional. “Poco antes de mi lesión [al tobillo] pude ir por última vez a la selección, pero la dolencia me ha alejado. Tengo que tomar un buen nivel para volver a ponerme como opción”, subrayó.

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El delantero de Montevideo Wanderers quiere "tomar un buen nivel" para retornar a la 'bicolor' en la era Mano Menezes. | VIDEO: Azteca TV

Al ser consultado sobre su recorrido con Perú, Ormeño dijo: “Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, he jugado Copa América, eliminatorias, y nos quedamos a un penal de ir al Mundial”.

Además, Santiago no se arrepiente “en absoluto” por responder representar al territorio de su padre. “Soy nacido en México y toda mi familia paterna peruana, me llamó primero la selección peruana”, mencionó.

Santiago Ormeño en pleno festejo en el recordado Barranquillazo. - Crédito: FPF

Impulsado por un alza goleadora impresionante en el Puebla, Ormeño llamó la atención de Ricardo Gareca, seleccionador nacional de aquel entonces. Ante la carencia de atacantes jóvenes en buen estado de momento, se decantó por llamarlo para conocerlo e incluirlo en su proyecto.

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Al no entrar en la nominación de México, que a todas luces era su principal prioridad, ‘Santi’ no vio con malos ojos unirse a Perú y disputar por un lugar con goleadores connotados como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Durante su periplo con la ‘blanquirroja’, participó en un puñado de partidos, siendo titular solo en uno.