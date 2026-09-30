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Gol de Víctor Guzmán en descuido defensivo para que México empate el marcador a Perú en amistoso por fecha FIFA 2026

El central de Monterrey se elevó en el área peruana y conectó el balón cómodamente para mover las redes de Pedro Gallese

Cobertura televisiva del partido amistoso internacional de fútbol entre México y Perú. La secuencia muestra la anotación de Víctor Guzmán para el equipo mexicano, que establece el empate 1-1 en el marcador, así como la celebración en las tribunas y las reacciones de los futbolistas en el terreno de juego.
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Apenas cuatro minutos después de iniciado el segundo tiempo, México le ha puesto tablas al encuentro amistoso ante Perú. El seleccionado nacional se había adelantado gracias a un tanto de Jairo Vélez en la primera mitad. Sin embargo, los de Mano Menezes han perdido la ventaja por medio de una diana del defensor Víctor Guzmán.

La ‘bicolor’ se había marchado a los vestuarios con la ventaja luego del tanto inicial del mediocampista ofensivo de Alianza Lima. Para el complemento, los de Rafael Márquez saltaron al gramado en Nueva Jersey con la firme intención de emparejar con celeridad y así lo consiguieron.

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El reloj marcaba 49 minutos y los ‘aztecas’ contaron con un tiro libre desde el costado izquierdo cerca del banderín del tiro de esquina. La ejecución fue precisa y encontró sin marca al defensor Guzmán.

El zaguero del Monterrey sacó rédito de una marca estática en la defensa peruana de la pelota parada. La acción provocó los reclamos y las caras largas en el equipo peruano. Yoshimar Yotún se preguntaba qué pasó y las cámaras captaron a Marcos López muy molesto.

Gol de Víctor Guzmán en descuido defensivo para que México empareje el marcador vs Perú por fecha FIFA 2026.
Gol de Víctor Guzmán en descuido defensivo para que México empareje el marcador vs Perú por fecha FIFA 2026. Crédito: Bicolor + premium.

La influencia de Jairo Vélez en Perú

Jairo Vélez volvió a responder en un momento decisivo para la selección peruana. El ecuatoriano nacionalizado peruano abrió el marcador ante México en el amistoso disputado en Nueva Jersey y elevó su cuenta a cinco goles en seis partidos con la ‘bicolor’ bajo la dirección de Mano Menezes. Su definición aprovechó una falla defensiva del rival y le permitió a Perú tomar ventaja en un encuentro con escasas opciones de ataque.

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El volante ofensivo se consolidó como la principal referencia de gol del seleccionado nacional durante este ciclo. Vélez encontró continuidad como titular, aportó presencia en el área y resolvió partidos con intervenciones concretas. Tras su anotación frente a México, quedó como el jugador más determinante de Perú en la etapa de Menezes.

Imágenes del gol anotado por Jairo Vélez en el partido amistoso internacional entre las selecciones de Perú y México. El fragmento muestra la celebración de los futbolistas tras la anotación, el intercambio entre el árbitro y los jugadores, la banca de suplentes y la repetición de la jugada.

Próximo partido de Perú

Perú afrontará su tercer partido de la actual fecha FIFA ante Canadá el sábado 3 de octubre. El encuentro se disputará desde las 13:00 horas de Perú en el Saputo Stadium de Montreal, escenario habitual del CF Montréal de la Major League Soccer. El equipo dirigido por Mano Menezes llegará a este compromiso tras sus presentaciones frente a Estados Unidos y México.

La selección peruana buscará sostener las señales de mejora mostradas ante México, con Jairo Vélez como una de las principales alternativas ofensivas después de alcanzar cinco goles en seis presentaciones. El amistoso será transmitido por América TV y por Bicolor+ Premium, plataforma disponible a través de TV360 by Bitel.

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