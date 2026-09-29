Perú

Magaly Medina enfrenta sentencia de Cuto Guadalupe y anuncia que irá a segunda instancia: “No cantes victoria”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó a la sentencia de primera instancia que la condena por injuria y difamación agravada en el proceso iniciado por Luis “Cuto” Guadalupe y adelantó que apelará la decisión

Magaly Medina cuestionó el fallo y pidió a Cuto Guadalupe no celebrar antes de tiempo, luego de conocer la resolución que establece una pena suspendida y una reparación civil de S/200 mil. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Magaly Medina reaccionó públicamente a la sentencia emitida en primera instancia en el proceso judicial iniciado por Luis Alberto Guadalupe Rivera, conocido públicamente como Cuto Guadalupe, luego de que el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima la condenara por los delitos contra el honor en las modalidades de injuria y difamación agravada.

La resolución judicial establece una pena de tres años de privación de libertad, pero precisa que su ejecución queda suspendida por el plazo de dos años, bajo determinadas reglas de conducta. El fallo también fija una multa de 202 días, equivalente a S/57,216.50, y establece una reparación civil de S/200 mil, que deberá ser pagada solidariamente por Magaly Medina y Andina de Radiodifusión S.A.C., en su condición de tercero civil responsable.

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Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras conocer el fallo, la conductora anunció que su defensa recurrirá la decisión y respondió directamente a Cuto Guadalupe, quien había compartido públicamente la sentencia.

“No cantes victoria Cuto Guadalupe porque lo tuyo se lo trae abajo cualquier juez bien pensante”, sostuvo la periodista.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué decidió el juzgado contra Magaly Medina?

La sentencia emitida por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima condenó a Magali Jesús Medina Vela, como autora del delito contra el honor en las modalidades de injuria y difamación agravada, en agravio de Luis Alberto Guadalupe Rivera.

El fallo establece una pena de tres años de privación de libertad, pero su ejecución queda suspendida durante un periodo de dos años, siempre que la sentenciada cumpla las reglas de conducta fijadas por el juzgado.

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Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre las reglas establecidas se encuentra la obligación de no cambiar de domicilio ni salir del país sin autorización previa, así como presentarse cada 30 días ante la autoridad judicial correspondiente para registrar su firma y someterse al control de sus actividades.

Además, la resolución establece que Medina debe abstenerse de realizar frases o comentarios que puedan constituir insulto o difamación contra el agraviado, así como evitar cometer otro delito. El juzgado también fijó los plazos para el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la sentencia.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

La resolución contempla asimismo una multa de 202 días, cuyo valor asciende a S/57,216.50.

Otro de los puntos centrales del fallo es la reparación civil de S/200 mil. El juzgado determinó que este monto deberá ser pagado solidariamente por Magaly Medina y Andina de Radiodifusión S.A.C., empresa señalada en la resolución como tercero civil responsable, a favor de Luis Alberto Guadalupe Rivera.

De esta manera, los S/200 mil corresponden a la reparación civil, mientras que los S/57,216.50 corresponden a la multa impuesta dentro de la sentencia. Se trata de dos conceptos diferentes establecidos por el juzgado.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que sus comentarios sean considerados difamación

Uno de los principales argumentos expresados por Magaly Medina estuvo relacionado con la naturaleza de sus comentarios televisivos.

La conductora recordó algunas de las frases que utilizó en su programa al referirse a la denominada “Fe de Cuto”, expresión que tomó como referencia para cuestionar que sus declaraciones pudieran ser consideradas judicialmente como una conducta sancionable.

“Yo al decir ‘ahora con esto que le descubrimos a la esposa la Fe de Cuto ya no existe’, cosas así. ¿Esto va a ser demandable?”, preguntó durante su pronunciamiento.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la periodista, se trataba de comentarios emitidos dentro del contexto de su programa de televisión y vinculados con hechos que, según su postura, eran materia de conversación pública.

“Eso es una porquería, la Justicia tendría que tener un poco de discernimiento, uno espera que los jueces no le hagan caso a este tipo de tonterías”, añadió.

La conductora también cuestionó que el sistema de justicia dedique atención a este tipo de controversias, especialmente cuando, desde su perspectiva, sus expresiones correspondían a comentarios realizados dentro de un programa de espectáculos.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Cuto Guadalupe celebra el fallo, pero asegura que no busca revancha

Horas antes de la reacción de Magaly Medina, Cuto Guadalupe había hecho pública la resolución judicial y comunicó que había obtenido un resultado favorable en primera instancia en el proceso que inició contra la conductora.

El exfutbolista compartió un mensaje en el que dejó claro que, desde su perspectiva, la decisión judicial no debía entenderse como una oportunidad para tomar revancha contra la periodista.

“No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad, porque se ha hecho justicia, y porque el honor de una persona y su familia no puede usarse para ganar sintonía”, expresó Guadalupe al referirse a la sentencia.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un fallo que todavía no es definitivo

La condición de primera instancia resulta importante para entender el estado actual del caso. La resolución conocida no representa por sí sola el cierre definitivo del proceso, pues la defensa de Magaly Medina ha anunciado que recurrirá el fallo ante una instancia superior.

La periodista dejó clara su posición al responder a Guadalupe y cuestionar que celebre el resultado judicial como si el caso estuviera concluido.

“No cantes victoria Cuto”, insistió.

Su comentario resume la postura de la conductora frente a la resolución: considera que los argumentos utilizados por el juzgado deben ser revisados y confía en que una instancia superior pueda modificar lo decidido.

Mientras tanto, permanecen vigentes los términos establecidos en la sentencia de primera instancia, entre ellos la pena suspendida de tres años, el periodo de suspensión de dos años, la multa de S/57,216.50 y la reparación civil de S/200 mil establecida solidariamente con Andina de Radiodifusión S.A.C.

Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina responde tras condena de Cuto Guadalupe: “La Justicia tendría que tener un poco de discernimiento”. Captura: Magaly TV La Firme.

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