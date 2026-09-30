Perú

Midis identifica a 200 mil familias en riesgo alto por lluvias entre Tumbes y Áncash

La plataforma GeoSISFOH permite ubicar hogares expuestos a inundaciones y deslizamientos antes de una eventual emergencia asociada al Fenómeno El Niño

Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)
Alerta por El Niño Costero continúa en Perú con riesgo de lluvias intensas en la costa norte. (Foto: Agencia Andina)
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) identificó de manera nominal a alrededor de 200 mil familias en riesgo muy alto ante posibles lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos entre Tumbes y Áncash. La información reúne a hogares usuarios de programas sociales y servirá como base para las acciones preventivas frente a los efectos asociados al Fenómeno El Niño.

El dato fue explicado por Luis Maldonado, vocero de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del Midis, quien indicó que los registros se consultan mediante GeoSISFOH, una plataforma. El visor cruza la ubicación de los beneficiarios y de la infraestructura del sector con escenarios de peligro, por lo que permite establecer qué personas podrían requerir atención si ocurre una emergencia.

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Según el funcionario, el Midis dispone de información georreferenciada a escala nacional y puede delimitar el área comprometida con un polígono digital.

Cuando se registran precipitaciones en un distrito, la herramienta genera una relación nominal de quienes viven dentro de ese espacio. Luego, los equipos visitan las viviendas para verificar la situación de cada familia y comunicar los resultados a las autoridades.

Hombre con sombrero y camisa a cuadros camina en calle inundada. Mujer en vestido rojo en puerta de casa. Viviendas a ambos lados de la calle
Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

Protección en Acción organiza visitas en las zonas expuestas

El registro de 200 mil familias en riesgo corresponde, en una primera etapa, a usuarios de los programas sociales del Estado ubicados desde Tumbes hasta Áncash. Maldonado precisó que la cifra funciona como referencia para las visitas de la operación Protección en Acción. La intervención busca que los gestores identifiquen rutas, condiciones de los techos y contactos para comunicar una alerta en caso de lluvias o desbordes.

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Durante visitas, el personal orienta a las familias sobre medidas de protección y revisa la información territorial. El sistema también permite distinguir a niños de seis a 36 meses atendidos por Cuna Más, adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad severa, gestantes y jóvenes de hasta 19 años. Esa clasificación facilita una atención diferenciada en las zonas expuestas.

GeoSISFOH permitirá actualizar datos y apoyar a los municipios

El Midis indicó que la información regular se actualiza cada dos meses con las visitas de sus gestores. La operación Protección en Acción permitiría reducir ese plazo en los sectores de mayor exposición, porque los equipos recogerán datos durante sus recorridos preventivos. Con reportes, el ministerio podrá actualizar la identificación de hogares, contrastar cambios en condiciones habitacionales y remitir información a las autoridades locales competentes.

El sector prepara además a sus gestores con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para acreditarlos en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Esa capacitación les permitirá apoyar a los gobiernos locales en la identificación de personas afectadas y damnificadas, sobre todo donde las municipalidades enfrenten limitaciones para llegar a sectores. La determinación se realizará tras verificaciones en campo.

Los resultados de evaluaciones serán comunicados a los municipios, responsables de la gestión territorial de la emergencia, y a entidades involucradas. Si se identifican personas lesionadas entre los usuarios de programas sociales, el Midis coordinará con las autoridades de salud mediante las plataformas de Defensa Civil. La herramienta se presentará a gobiernos locales para su uso en la preparación y respuesta.

Maldonado señaló que, frente a una inundación, autoridades pueden marcar áreas afectadas en el visor y acceder a datos de la población expuesta. El Midis recomendó a familias conservar el DNI, la tarjeta bancaria y la CRED infantil. Pidió prever cómo actuar si viven cerca de ríos, quebradas, lagos o áreas con riesgo de deslizamientos.

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