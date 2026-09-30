Ladrones ingresan a nido en San Juan de Miraflores y roban materiales destinados a niños

Las familias sostienen que el local presenta zonas expuestas que permiten el acceso desde el techo (Créditos: Latina)

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Un nido de San Juan de Miraflores quedó prácticamente desabastecido luego de que delincuentes ingresaran durante el fin de semana y sustrajeran materiales indispensables para atender a niños de entre 0 y 3 años. En el centro educativo Estrellitas del Sur, que pertenece a los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (Pronoei), los padres denunciaron la pérdida de útiles de aseo, equipos de los docentes, mochilas de emergencia y otras herramientas destinadas a las actividades de los menores.

Según el medio, el establecimiento funciona principalmente con recursos aportados por las propias familias, debido a la falta de apoyo estatal. Por eso, la pérdida de los objetos adquiridos mediante actividades y colectas representa un golpe para una comunidad educativa que afronta dificultades para mejorar las condiciones de su infraestructura y garantizar los implementos necesarios para los pequeños.

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Marcela, una de las madres de familia, explicó que los menores se sorprendieron al encontrar el lugar sin varios de los artículos que utilizaban. Además, señaló que los responsables habrían aprovechado las condiciones del inmueble para ingresar por la parte superior. La mujer también manifestó su preocupación por la posible presencia de personas ajenas al recinto durante las noches.

“Ha generado bastante impacto, porque los niños, al día siguiente, se han sorprendido. Son pequeños. Les han robado todo lo que corresponde a sus últiles de aseo y también los equipos de los profesores. Estas personas se ponen a fumar por acá y han subido por el techo. Parece que están haciendo una guarida ahí; no sabemos, porque en la noche no hay cámaras ni seguridad”, relató la madre al medio.

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Las familias de Estrellitas del Sur denuncian que la falta de seguridad y cámaras operativas habría facilitado el ingreso de delincuentes al Pronoei - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Las condiciones de seguridad agravan la preocupación de las familias. El espacio no cuenta con un techo completamente cerrado y presenta zonas expuestas que facilitarían el acceso desde el exterior. A ello se suma la ausencia de un sistema de videovigilancia operativo que permita registrar los movimientos alrededor del inmueble.

La representante de los padres sostuvo que ninguna de las cámaras disponibles funciona, situación que, según su versión, habría facilitado la acción de los delincuentes. La falta de protección también genera temor ante posibles nuevos ingresos, especialmente durante las horas en que no hay personal dentro de las instalaciones.

La madre también expresó sus sospechas sobre la presencia nocturna de personas ajenas al lugar. “Han encontrado esas cosas que dejan quienes consumen drogas. No hay seguridad acá. Deberían ayudar a mejorar el colegio. Los profesores y los padres son los únicos que han hecho todas estas cosas: pintar, acondicionar y mejorar el local. No tienen ayuda del Estado para nada”, afirmó.

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La comunidad educativa de Estrellitas del Sur pide mejores condiciones de seguridad e infraestructura mientras continúa atendiendo a niños de corta edad - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Ante esta situación, las familias decidieron organizar una actividad para recuperar parte de los artículos perdidos. Para este domingo está prevista una pollada con la finalidad de recaudar dinero destinado a la compra de productos de limpieza y otros implementos necesarios para los menores.

“Este domingo vamos a hacer una pollada para comprar los útiles de aseo que les han robado a los niños. También estamos haciendo actividades para reunir dinero, porque queremos avanzar con las mejoras”, explicó la madre.

El dinero obtenido también podría contribuir con las mejoras que requiere la infraestructura. Entre las principales necesidades figura la colocación de un techo que permita cerrar las áreas actualmente expuestas. Los padres buscan reunir recursos para adquirir calaminas y avanzar con los trabajos destinados a reducir los puntos vulnerables del recinto.

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“También queremos techar, porque esas calaminas están expuestas y los ladrones pueden destaparlas con facilidad. Sobre todo quienes ingresan al lugar, porque el local está abierto”, señaló Marcela.

La madre de familia indicó que los propios progenitores y docentes han asumido diversas labores para acondicionar el Pronoei, desde trabajos de pintura hasta la adquisición de materiales. Sin embargo, cuestionó que el establecimiento no reciba respaldo suficiente de las autoridades para garantizar condiciones adecuadas para los menores.