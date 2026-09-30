Sismo de magnitud 4,0 se registró frente al Callao, hoy miércoles 30 de setiembre

Una persona monitorea un sismo en Perú a través de una aplicación móvil que muestra su epicentro y magnitud, junto a un kit de emergencia con mochila, botiquín y suministros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo de magnitud 4,0 se registró este miércoles 30 de setiembre frente a la costa del Callao, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:12 hora local, con epicentro ubicado a 79 kilómetros al suroeste de la Provincia Constitucional del Callao.

De acuerdo con el reporte técnico identificado como IGP/CENSIS/RS 2026-0702, el sismo tuvo una profundidad de 28 kilómetros, lo que lo clasifica dentro de los eventos de foco intermedio. Las coordenadas del epicentro se ubicaron en -12,40 de latitud y -77,75 de longitud, en una zona marina frente al litoral central del país.

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La intensidad del movimiento alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli Modificada, según los parámetros recogidos por el IGP en la localidad del Callao. Este nivel corresponde a sismos que suelen percibirse de forma moderada por la población, sin que representen normalmente un riesgo estructural significativo.

El instituto mantiene un sistema de monitoreo permanente en todo el territorio peruano, país ubicado sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Cada evento registrado recibe un código de identificación único que permite su seguimiento y posterior análisis técnico.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños materiales ni personas afectadas a raíz del movimiento telúrico.

Los detalles técnicos del reporte sísmico

El reporte difundido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) detalla que el sismo se produjo exactamente a las 11:12:38 hora local del 30 de septiembre. La ubicación geográfica, a 79 kilómetros al suroeste del Callao, sitúa el epicentro en una zona oceánica alejada de los principales centros poblados de la capital peruana.

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La profundidad de 28 kilómetros registrada por los sensores del organismo permite clasificar este movimiento como de foco intermedio, una categoría habitual en la costa central de Perú debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Este proceso geológico constituye la principal causa de la sismicidad frecuente en la región.

Una mano sostiene el logo del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre un mapa físico de Perú que señala zonas costeras, ciudades principales y líneas de falla tectónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Callao, una zona de constante monitoreo sísmico

La Provincia Constitucional del Callao, donde se percibió la intensidad III, concentra una alta densidad poblacional y alberga infraestructura portuaria y aeroportuaria de relevancia nacional. Por esta razón, los organismos de prevención mantienen protocolos activos de seguimiento ante cualquier alteración sísmica en la zona.

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El IGP recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y recordó que la preparación ante sismos, incluso de baja o moderada intensidad, resulta clave para reducir riesgos en caso de eventos de mayor magnitud. El organismo continuará el monitoreo de la actividad sísmica en las próximas horas para descartar réplicas asociadas al evento registrado.

Un kit de emergencia sísmica para Perú se expone junto a un mapa que señala las zonas de riesgo del país, con los logos del IGP y el INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de los mapas de peligro sísmico

Los mapas de peligro sísmico elaborados por el IGP y entidades científicas permiten identificar las zonas con mayor aceleración esperada del suelo ante la ocurrencia de un gran terremoto. Esta zonificación se basa en el registro histórico de sismos, la geología local y las fallas tectónicas activas.

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Estas herramientas son fundamentales para el ordenamiento territorial y la planificación urbana en los municipios. Permiten determinar qué áreas requieren normativas de edificación más estrictas y en cuáles se debe restringir el crecimiento poblacional por el alto riesgo de amplificación de ondas o colapsos.

El papel de la geometría de la subducción en el Perú

El ángulo con el que la placa de Nazca se introduce por debajo del continente no es uniforme a lo largo de todo el país. En el norte y centro del Perú, la subducción se produce con un ángulo casi horizontal, conocida como “subducción plana”, mientras que en el sur el ángulo de inclinación es mucho más pronunciado.

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Esta diferencia en la geometría subductiva influye directamente en la distribución del volcanismo y en la profundidad a la que ocurren los sismos. Comprender esta variación permite a los geofísicos modelar de forma más precisa los escenarios de riesgo sísmico para cada región.

Una vivienda con enseres desordenados y una mochila de emergencia con suministros básicos para afrontar un evento sísmico en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resguardo seguro dentro de vehículos de transporte público

Si un movimiento telúrico de fuerte intensidad ocurre durante un traslado en bus o tren, el conductor debe reducir la velocidad progresivamente y detener la unidad en un tramo abierto y despejado. Es clave mantener la calma y evitar que los pasajeros empujen para descender apresuradamente.

Los ocupantes deben permanecer sentados o sujetos firmemente de los pasamanos hasta que la sacudida cese por completo. La evacuación del vehículo debe realizarse de manera ordenada, con atención al tránsito vehicular y a posibles cables eléctricos desprendidos en la vía pública.

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Mantenimiento periódico de la mochila de emergencia

Una mochila y elementos de emergencia listos para evacuar ante un sismo, esenciales para la preparación familiar en zonas de alta actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con una mochila de emergencia es solo el primer paso; tan importante como prepararla es realizar una revisión periódica de su contenido al menos cada seis meses. La fecha de vencimiento de los alimentos no perecibles, las latas de conserva y las botellas de agua debe monitorearse de forma constante para reemplazar los productos caducados.

Asimismo, se debe verificar el estado de las baterías o pilas de las linternas y radios portátiles, además de actualizar las prendas de vestir según la estación del año. Adaptar el kit a las necesidades cambiantes de los integrantes de la familia garantiza una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad.

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