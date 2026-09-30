Armadora de Perú deja clara la ambición para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Tenemos posibilidad de ganar”

La armadora peruana se refiere al gran reto que tendrá la 'bicolor' en este torneo juvenil. (Video: La Cátedra Deportes)

Guardar

Kayra Ruiz, una de las convocadas de la selección peruana femenina Sub 19, vive con ilusión las horas previas al inicio del Campeonato Sudamericano de la categoría. Antes de viajar a Maracaibo, la armadora contó lo que significa para ella vestir finalmente la camiseta nacional, además de referirse a las expectativas que tiene el equipo para el torneo continental.

Para Ruiz, esta convocatoria a la ‘bicolor’ representa la culminación de un proceso que comenzó hace varios años. En una entrevista para ‘La Cátedra Deportes’, la voleibolista aseguró sentirse orgullosa por todo lo que ha conseguido y destacó el esfuerzo que realizó para llegar a esta competencia internacional.

PUBLICIDAD

“Me siento muy orgullosa de mí misma porque sé que todo lo que he logrado ha sido por mi propio mérito y estoy muy feliz de poder vestir por fin la camiseta porque es un sueño que llevo persiguiendo desde hace tres años. He estado en varios procesos y me siento muy feliz de poder estar acá”, señaló.

La armadora también se refirió a los comentarios positivos que ha recibido de Antonio Rizola, quien ha destacado sus características dentro de la cancha. Para Ruiz, ocupar esta posición representa una responsabilidad especial, pero también una oportunidad para hacer que sus compañeras puedan mostrar su mejor versión.

PUBLICIDAD

“Me siento muy feliz por el comentario, creo que mi posición es una de las más bonitas porque tengo la posibilidad de tocar el balón la mayoría del tiempo y poder distribuir a mis compañeras para que ellas brillen”, explicó.

Kayra Ruiz, la número 16, será una de las armadoras de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV

La jugadora llega a esta cita después de varios meses de preparación junto al grupo. Según contó, el proceso del equipo comenzó hace varios meses y tuvo que afrontar algunas modificaciones debido a las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez por lesión.

“Venimos preparándonos desde hace seis meses y es muy loco que ya esté pasando ahora. Somos un grupo que ha tenido dos bajas, la de Gianella y Ariana , pero aun así hemos seguido adelante. También hay nuevas chicas que se suman del Sub 17 y vienen a sumar al equipo sobre todo”, comentó.

PUBLICIDAD

Perú apunta a superar la fase de grupos

El conjunto nacional afrontará el Sudamericano con la intención de avanzar a las instancias decisivas. Perú integra el Grupo A junto a Venezuela, Chile y Uruguay, por lo que deberá terminar entre los dos primeros de su serie para acceder a las semifinales.

Ruiz confía en las posibilidades de la selección y considera que el trabajo realizado durante los últimos meses permite pensar en objetivos importantes. “Somos un grupo que nos hemos preparado bien y creo que tenemos todas las posibilidades para jugar, pasar la serie y por qué no, estar en la final”, sostuvo.

La armadora, sin embargo, evitó adelantarse y aseguró que el equipo afrontará la competencia partido a partido. Su experiencia previa en torneos internacionales también le permite reencontrarse con algunas rivales que ya conoce de su participación en el Sudamericano de Clubes disputado en Argentina el año pasado con la Universidad San Martín.

PUBLICIDAD

“Vamos a ir con calma y a darlo todo. He tenido la posibilidad el año pasado de jugar un Sudamericano de Clubes en Argentina y me he encontrado con varias chicas del Boston College, que son de Chile, o de la U. de Concepción, también con chicas del equipo de Uruguay. Las voy a volver a ver y me emociona un montón. Sé que tenemos posibilidad de ganar, pero iremos paso a paso”, manifestó.

La selección peruana sub 19 que competirá en el Sudamericano de Maracaibo. Crédito: FPV

La adaptación al calor de Maracaibo

Uno de los aspectos que Perú ha tomado en cuenta antes del inicio de la competencia es la adaptación a las condiciones climáticas de Maracaibo. La selección llegó con anticipación para afrontar el intenso calor de la ciudad venezolana y realizar un proceso de aclimatación.

PUBLICIDAD

“Hace mucho calor en Maracaibo, estamos yendo una semana antes para aclimatarnos y creo que es una parte muy importante porque tenemos que estar bien físicamente para jugar los partidos. Nuestra nutricionista nos viene diciendo mucho el tema de la hidratación porque vamos a perder mucha agua y electrolitos, vamos a sudar un montón. Y bueno, gracias a Dios que se nos está dando la oportunidad de ir una semana antes para aclimatarnos”, indicó.

Perú debutará ante Chile el miércoles 7 de octubre y posteriormente enfrentará a Venezuela y Uruguay. El objetivo será avanzar de ronda y mantenerse en carrera por uno de los tres cupos al Mundial Sub 19 de 2027.

PUBLICIDAD