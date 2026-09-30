Regreso de BTS a los escenarios tras el servicio militar: el valor emocional del tour Arirang

El significado de Arirang, la gira con la que BTS se reúne tras casi cuatro años

Guardar

El regreso de BTS a los escenarios mundiales después del servicio militar obligatorio se convirtió en uno de los acontecimientos centrales del pop asiático en 2026. La gira BTS World Tour ‘Arirang’ reúne otra vez a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, tras un periodo en el que los integrantes desarrollaron actividades individuales y cumplieron con sus obligaciones militares en Corea del Sur.

El tour comenzó en abril en Goyang, Corea del Sur, luego de un concierto previo en la plaza Gwanghwamun de Seúl que fue transmitido en vivo por Netflix. La presentación marcó el primer show conjunto del grupo en alrededor de cuatro años y coincidió con la promoción de su quinto álbum de estudio, también titulado Arirang.

PUBLICIDAD

La gira fue anunciada inicialmente con 82 conciertos en 34 ciudades, con fechas en Asia, Europa, América del Norte, Oceanía y Sudamérica hasta marzo de 2027. Para el público latinoamericano, la ruta tiene una carga especial, ya que incluye paradas en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. En Lima, BTS ofrecerá tres conciertos los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

El nombre de la gira remite a “Arirang”, canción folclórica coreana asociada a la nostalgia, la separación, el regreso y la resistencia. La elección funciona como una referencia a la pausa obligatoria que atravesó el grupo y al reencuentro con su público global.

PUBLICIDAD

Finalización de los compromisos militares de los siete integrantes

Los siete miembros de BTS concluyeron sus compromisos con el servicio militar obligatorio entre 2024 y mediados de 2025. La legislación de Corea del Sur exige el enrolamiento de la mayoría de los hombres aptos, por lo que la agrupación interrumpió sus actividades conjuntas para que cada integrante cumpliera con ese proceso.

Durante ese periodo, RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook mantuvieron proyectos individuales, desde álbumes solistas hasta colaboraciones y contenidos audiovisuales. Sin embargo, la expectativa de los seguidores se concentró en el momento en que los siete pudieran volver a compartir un escenario.

El tour Arirang representa el cierre de casi cuatro años sin una gira mundial con la formación completa. La vuelta en formato OT7, sigla utilizada por los fans para identificar la presencia de los siete integrantes, convirtió cada anuncio relacionado con el recorrido en una noticia de alcance internacional.

PUBLICIDAD

La decisión de nombrar al disco y a la gira como Arirang también conecta el regreso con una referencia cultural coreana. Big Hit Music explicó que el título toma el nombre de la canción tradicional para reflejar la identidad de BTS como un grupo que comenzó su historia en Corea del Sur.

BTS tendrá tres presentaciones en el Estadio San Marcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación física y musical de la banda para el reencuentro masivo

El retorno a los escenarios implica una preparación distinta a la de los proyectos solistas. Una gira de estadios requiere ensayos de coreografías, trabajo vocal, coordinación técnica y un repertorio que articule los lanzamientos recientes con canciones que definieron distintas etapas de la banda.

En los conciertos, los integrantes interpretan temas del álbum Arirang junto a canciones de su catálogo. La escala de la producción demanda que cada presentación combine secuencias coreográficas, segmentos individuales, actuaciones en grupo e interacción con el público.

PUBLICIDAD

El estreno de la gira en Goyang abrió una ruta que después pasó por Japón, Estados Unidos, México y países europeos. Tras esa etapa, la agrupación se dirige a América Latina, donde el público espera el retorno de los siete miembros en un mismo escenario.

El grupo surcoreano se presentará el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

La gira contempla actuaciones en estadios y recintos de gran capacidad, una señal de que BTS retomó las presentaciones grupales con un despliegue internacional. Para sus seguidores, el reencuentro no se limita a escuchar nuevas canciones: representa la vuelta de una dinámica colectiva que había quedado suspendida por los compromisos militares.

Lanzamiento de nuevos producciones discográficas previo a la gira

El inicio de esta etapa estuvo acompañado por el lanzamiento del quinto álbum de estudio de BTS, Arirang, que contiene 14 canciones. El tema principal del disco es “Swim”, una de las piezas que encabeza el repertorio asociado al regreso grupal.

PUBLICIDAD

El álbum también incluye canciones como “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0” y “Aliens”. Estas producciones se suman a un catálogo que abarca temas como “Dynamite”, “Butter”, “Fake Love”, “Mic Drop”, “Idol” y “Mikrokosmos”, reconocidos por el público que acompaña a la agrupación desde sus primeras etapas.

‘Swim’ concentra el concepto de la nueva producción discográfica, mientras que los otros temas del álbum permiten presentar una faceta renovada del grupo luego de sus experiencias individuales.

Gran expectativa ante la pronta llegada de BTS a Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento de Arirang antes de la gira permitió que el público conociera las canciones que luego serían llevadas a los escenarios. El concierto de Gwanghwamun, transmitido por Netflix, incluyó las primeras interpretaciones en vivo de temas del álbum y funcionó como presentación de esta nueva fase.

PUBLICIDAD

La evolución del concepto musical de la banda en esta nueva etapa

El concepto de Arirang vincula las referencias culturales coreanas con la experiencia reciente de la agrupación. La canción tradicional a la que alude el título suele relacionarse con la distancia, la despedida y la esperanza de un regreso, elementos que dialogan con el periodo de separación entre BTS y su público.

La narrativa de esta etapa también incorpora la madurez de sus integrantes. Luego de sus trabajos individuales y del servicio militar, los miembros vuelven con trayectorias personales más definidas y con experiencias que se reflejan en la construcción de la nueva propuesta artística.

El tour no plantea un reinicio de la historia de BTS, sino una continuación desde otro momento. Arirang convierte un periodo de pausa obligatoria en el punto de partida para una reunión musical de alcance global.

PUBLICIDAD

Para la banda, el nombre funciona como una afirmación de identidad. Para ARMY, el fandom oficial del grupo, representa una forma de interpretar la espera de los últimos años y la posibilidad de volver a compartir conciertos con los siete integrantes.

Mensaje de los miembros hacia su fanaticada global en los conciertos

Cada parada de la gira tiene un significado particular para ARMY. El público latinoamericano recibirá a BTS en una etapa marcada por la reunión completa del grupo y por la inclusión de ciudades que durante años pidieron una fecha en sus países.

En Perú, los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos forman parte de ese recorrido. Las tres fechas agotaron sus entradas oficiales y el proceso de transferencia se realiza mediante la aplicación Quentro, con una sola transferencia permitida por boleto.

PUBLICIDAD

La llegada a Lima refleja el alcance de una gira que une el nuevo álbum con una discografía construida durante más de una década. El mensaje central de Arirang está ligado al reencuentro: BTS vuelve a los escenarios con una producción que recupera sus raíces coreanas y las proyecta ante una audiencia internacional.

Aún hay fans de BTS que buscan entradas para el concierto, y los revendedores previeron esto al comprar entradas en su momento. - Crédito AFP