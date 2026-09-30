Diego Rebagliati confesó que Renato Tapia podría volver pronto a la selección peruana: “Los jugadores han preguntado qué pasa”

El comentarista deportivo habló de la chance de que el 'Cabezón' vuelva a la 'bicolor' tras un pedido del plantel. (Video: Fútbol Satélite)

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La selección peruana acumula una derrota ante Estados Unidos y un empate contra México en lo que va de la gira norteamericana por fecha FIFA, una serie de partidos que sirvió para mostrar nuevos rostros. Aun así, el nombre de Renato Tapia volvió a la palestra tras la caída frente a los estadounidenses. En ese sentido, Diego Rebagliati sostuvo que el ‘Cabezón’ podría reaparecer en la próxima lista de convocados.

La lectura del comentarista deportivo apunta a una conversación interna del plantel después de la derrota, aunque no detalló si el diálogo involucró a dirigentes de la FPF, al técnico Mano Menezes, o a ambos.

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“Yo creo que Tapia va a volver a la próxima convocatoria. Yo creo que los jugadores han hablado. Los jugadores se han sentado y han preguntado qué pasa. Porque ellos también se dan cuenta que necesitan ayuda”, contó en el programa de YouTube, Fútbol Satélite.

El comentarista fue consultado sobre el momento en que surgió esa interrogante dentro del equipo. Su respuesta vinculó el tema con el encuentro frente a Estados Unidos: “¿Esa interrogante fue después del partido contra Estados Unidos? Sí, claro”.

El último partido de Renato Tapia con Perú fue ante Paraguay en Lima el año pasado por las Eliminatorias 2026. - créditos: REUTERS/Sebastian Castaneda

De la misma manera, Rebagliati mencionó la exposición pública de los jugadores con mayor recorrido tras un resultado negativo. “El grupo en algún momento se traga el sapo una vez, dos veces; pero a la tercera y a la primera derrota dura...”, deslizó. Para el comentarista, el mediocampista también suele asumir la responsabilidad de hablar tras los partidos.

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Luego planteó una comparación con futbolistas que vienen de aparecer en el equipo: “Si perdíamos con Estados Unidos y Tapia estaba en la cancha, él salía a declarar ¿o vamos a mandar a declarar a Huamán, Magallanes o Mora después de una derrota?”.

¿Renato Tapia sería una solución para la volante de la selección peruana?

El análisis de Diego Rebagliati no presenta a Renato Tapia como una solución única para los problemas que atraviesa la selección peruana. El volante sería, según su postura, una opción adicional en determinados escenarios y, en especial, cuando no pueda estar Yoshimar Yotún en términos de liderazgo y jerarquía.

El periodista Vladimir Vicentelo contó detalles de la ausencia del 'Cabezón' en la próxima convocatoria de la 'bicolor' para los partidos en Norteamérica. (Video: Nada Que No Sepa)

Para el exdirectivo de Sporting Cristal, el ‘Cabezón’ podría integrar el grupo incluso sin la condición de titular, debido a que representaría una variante disponible para la ‘bicolor’. “De repente viene y ni siquiera es titular, pero tienes ahí a una alternativa”, señaló.

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“Lo que no tiene sentido es la explicación de ‘convoco a todos para mirar y Tapia no...’. Evidentemente, no puede haber un jugador que quede afuera de la selección por cuestiones no futbolísticas, no estamos para eso”, sostuvo.

Selección peruana jugará en altura en la fecha FIFA de noviembre

La selección peruana tiene la posibilidad de disputar amistosos en Arequipa y Cusco durante la fecha FIFA de noviembre. El director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, indicó que la convocatoria estará disponible para todos los jugadores y que habrá oportunidades dentro del proceso.

“En noviembre van a haber algunos partidos amistosos en la altura y la convocatoria está abierta para todos y todos tendrán su momento. La posibilidad, la intención, las ganas y la necesidad nos está llevando a tener que hacer en fechas de noviembre, está esta posibilidad de jugar en Arequipa y en Cusco”, declaró ante la prensa.

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El director general de fútbol de la FPF respondió a los cuestionamientos sobre la estrategia de que la 'bicolor' utilice Puno y Cusco para algunos partidos de las Eliminatorias 2030. (Video: Hablamos de MAX)

Cabe mencionar, que el parón internacional comenzará oficialmente el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 17. Dentro de ese periodo, la FPF podría programar los amistosos que cierren esta etapa del calendario.

Desde el máximo organismo del balompié nacional todavía no confirmaron a los adversarios. La información disponible señala que uno de los rivales será una selección de Conmebol, mientras continúan las negociaciones para definir al otro equipo.