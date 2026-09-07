Hernán Barcos defendió a Julio César Uribe tras agresión y lanzó fuerte mensaje: “Acá somos todos culpables”

El ‘Pirata’ se pronunció sobre el ataque contra el histórico ídolo ‘celeste’ y pidió respeto. (Video: Jax Latin Media)

Guardar

Hernán Barcos salió al frente para defender a Julio César Uribe tras la agresión que sufrió en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. El delantero de Sporting Cristal cuestionó el lamentable episodio y consideró que el histórico exfutbolista merece respeto por todo lo que representa para la institución y para el fútbol peruano.

Luego de la victoria ante Sport Huancayo este domingo, el ‘Pirata’ se pronunció ante la prensa local y sostuvo que no se puede buscar un único responsable por el complicado momento deportivo que atraviesa el conjunto ‘celeste’. En ese sentido, remarcó que la violencia nunca puede ser una respuesta ante los malos resultados.

PUBLICIDAD

“Es vergonzoso. Le pasó a un señor como Uribe, que es un ídolo no solo de Cristal, sino de Perú. Yo creo que merece respeto. La violencia es condenable, no debería pasar, porque si quieren buscar culpable, acá somos todos culpables. Nos tienen que pegar a todos si es por eso”, manifestó Barcos.

El atacante argentino fue contundente al rechazar el ataque contra Uribe y consideró que la responsabilidad por la situación del equipo no puede recaer únicamente sobre una persona. Sus declaraciones se producen pocos días después de que el propio ‘Diamante’ confirmara que continuará en su cargo como director general de fútbol de Sporting Cristal pese a lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Barcos también aprovechó para enviar un mensaje a los aficionados y pidió paciencia en este momento complicado para el cuadro ‘rimense’. “A la hinchada le digo que tenga paciencia y tranquilidad, que estamos trabajando, tenemos un gran grupo, un gran entrenador y los dirigentes que hacen lo mejor para sacar a Cristal adelante”, señaló.

Hernán Barcos salió al frente para defender a Julio César Uribe tras la agresión que sufrió en los exteriores del estadio Alberto Gallardo. Crédito: Prensa SC

“Estos temas incomodan mucho porque esto no es fútbol”

El delantero de Sporting Cristal también cuestionó que este tipo de situaciones se presenten alrededor del fútbol y aseguró que terminan perjudicando a todos los involucrados.

“Estos temas incomodan mucho porque esto no es fútbol. Acá hay intereses por atrás y no es limpio. A nadie le gusta que el fútbol no sea limpio. Acá en Cristal es la primera vez que veo que pasa esto, pero en el fútbol ha pasado algunas veces y no es saludable para nadie”, sostuvo.

PUBLICIDAD

De esta manera, Barcos marcó distancia de cualquier acto de violencia y señaló que estos episodios no forman parte de lo que debería representar el deporte. El ‘Pirata’ respaldó así a uno de los principales referentes históricos de Sporting Cristal en medio de la tensión que vive la institución.

Barcos destacó la goleada de Sporting Cristal ante Los Chankas

En el plano deportivo, Barcos también valoró la contundente victoria conseguida por Sporting Cristal ante Los Chankas. El delantero consideró que el equipo mostró la versión que tanto él como sus compañeros y los hinchas quieren ver en los próximos partidos.

“Este es el Cristal que todos queremos. Sabemos que tenemos con qué y hay que ir a buscar todos los partidos así como se jugó hoy. Necesitábamos una victoria así de contundente, así que contento y ahora a descansar un poco”, expresó.

PUBLICIDAD

Revive los mejores momentos y todos los goles de la contundente victoria de Sporting Cristal por 5-0 sobre Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. - L1 MAX

El triunfo llegó después de las dos derrotas que Sporting Cristal había sufrido como visitante ante Sport Boys y Alianza Atlético. Por ello, el resultado significó un importante impulso para un equipo que busca recuperar terreno y confianza en el Torneo Clausura.

“La autocrítica es lo principal. Si no tenemos autocrítica nosotros, es muy difícil y es lo que hicimos durante toda la semana, mirar hacia uno mismo, a ver qué cada uno puede hacer mejor y después mirar para el costado, porque hoy el ser humano es muy fácil mirar para el costado y echarle la culpa al otro. Entonces hay que ser autocrítico y después tener carácter”, indicó.

PUBLICIDAD

Con ese mensaje, el ‘Pirata’ dejó claro que el plantel ‘celeste’ entiende que debe corregir sus propios errores para salir adelante. La goleada ante Los Chankas aparece así como un punto de partida para intentar cambiar la dinámica del equipo, mientras Sporting Cristal busca dejar atrás tanto los malos resultados como la tensión generada por la agresión a Julio César Uribe.