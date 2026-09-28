Perú

Papa León XIV en Perú: Conferencia Episcopal detalló el itinerario y los avances de la organización de su visita

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la Visita Papal, manifestó que el pontífice llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y cumplirá una agenda de encuentros institucionales, celebraciones religiosas y reuniones con jóvenes, sacerdotes y representantes de la sociedad civil

Monseñor Guillermo Inca Pereda, Coordinador Nacional de la Visita Papal, detalla en conferencia de prensa el cronograma completo de la visita apostólica del Papa León XIV a Perú. Conoce el recorrido día por día en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. | Video: Conferencia Episcopal
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La Conferencia Episcopal Peruana informó que los preparativos para la visita del papa León XIV a Perú avanzan con la coordinación de autoridades civiles, eclesiásticas y equipos regionales. Durante una conferencia de prensa, los organizadores señalaron que aún existen aspectos logísticos por ajustar, aunque destacaron la participación de instituciones y ciudadanos en la organización de las actividades previstas en Lima, Callao, Chiclayo y Ucayali.

El canciller Carlos Espá, quien preside la Comisión de Alto Nivel encargada de coordinar la visita, expresó su satisfacción por el trabajo realizado hasta el momento. Mientras tanto, el monseñor Guillermo Inca Pereda, Coordinador Nacional de la Visita Papal, brindó los detalles del itinerario completo.

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“Me siento muy contento y muy emocionado por la respuesta de las autoridades y de las personas que participan en la preparación de la visita”, declaró el ministro. También sostuvo que el país tiene una responsabilidad compartida para garantizar que las jornadas se desarrollen de forma ordenada.

La Conferencia Episcopal informó avances para la visita del papa León XIV a Perú
La Conferencia Episcopal informó avances para la visita del papa León XIV a Perú | Foto: Vatican News/ Edición Infobae

Itinerario completo del papa León XIV en Perú

  • Miércoles 11 de noviembre
    • Llegada del papa León XIV a las 17:30 a la Base Aérea Grupo 8, en El Callao.
    • Visita a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta de la República.
    • Encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.
  • Jueves 12 de noviembre
    • Encuentro con los obispos del Perú.
    • Reunión con miembros del clero, religiosas, seminaristas y equipos sinodales.
    • Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.
    • Vigilia de oración con jóvenes y universitarios.
    • Cena fraterna con los obispos del Perú.
  • Viernes 13 de noviembre
    • Traslado temprano desde Lima hacia Chiclayo.
    • Misa multitudinaria a las 10:30 en las Pampas de Pimentel.
    • Visita a la capilla San Óscar Romero.
    • Encuentro con obispos, sacerdotes, religiosas, equipos sinodales y pastorales en el santuario Nuestra Señora de la Paz.
    • Encuentro con representantes del mundo universitario.
    • Cena con sacerdotes que trabajaron con el papa durante su etapa como obispo de Chiclayo.
  • Sábado 14 de noviembre
    • Coronación de la Virgen en la Catedral de Chiclayo.
    • Visita a Santa Cruz de Uchubamba.
    • Encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo.
    • Retorno al obispado de Chiclayo.
  • Domingo 15 de noviembre
    • Traslado temprano hacia Cusco.
    • Encuentro con fieles y representantes de la piedad popular a las 10:30 en Sacsayhuamán.
    • Rezo del Ángelus en la Plaza de Armas de Cusco.
    • Santa misa a las 17:00 en la Villa Deportiva Región Ucayali, en Pucallpa.
    • Retorno a Lima tras la celebración.
  • Lunes 16 de noviembre
    • Visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en El Callao.
    • Misa multitudinaria de clausura a las 10:30 en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.
    • Retorno del papa León XIV a Roma.
El papa León saluda a los fieles en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes antes de una misa celebrada durante su viaje apostólico a Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli REENVÍO - REPETICIÓN POR CALIDAD
El papa León saluda a los fieles en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes antes de una misa celebrada durante su viaje apostólico a Francia, el 27 de septiembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli REENVÍO - REPETICIÓN POR CALIDAD

¿Cómo avanza la organización para la visita del papa León XIV?

“En términos generales, yo veo que el proceso va avanzando muy bien”, señaló Carlos Espá. Reconoció, de todos modos, que existen inconvenientes propios de una operación de esta magnitud y que las autoridades deben corregirlos durante el proceso.

El ministro sostuvo que la organización requiere coordinación permanente entre los gobiernos regionales, las autoridades locales, las diócesis y las entidades del Ejecutivo.

Por su parte, monseñor Guillermo Inca dividió el balance en dos aspectos. En primer lugar, aseguró que existe una decisión total de trabajo entre las jurisdicciones eclesiásticas, el Gobierno y otros sectores involucrados.

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Sobre las obras y adecuaciones pendientes, el representante de la Iglesia señaló que se registran avances, aunque todavía quedan puntos por resolver.

Además, los predios privados serán utilizados para algunas de las actividades vinculadas a la visita del papa León XIV.

Monseñor Inca respondió que, en términos generales, los dueños de los terrenos en Lambayeque mostraron disposición para colaborar con la organización. Añadió que la cesión de los espacios se realizó sin observaciones relevantes por parte de los propietarios.

“Se vio, gracias a Dios, que familias que han cedido en uso para la celebración de la misa, esté todo saneado”, manifestó.

Durante la conferencia, el canciller fue consultado por el recorrido desde el aeropuerto y por las medidas previstas para resguardar al pontífice y a los asistentes. El ministro evitó precisar las rutas, la cantidad de agentes asignados, los accesos restringidos o los cortes de tránsito que podrían aplicarse.

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