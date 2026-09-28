Lista de candidatos a la alcaldía de Los Olivos en las Elecciones municipales 2026

Los electores de Los Olivos acudirán a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a su próxima autoridad distrital. La relación proporcionada para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) reúne 23 candidaturas de organizaciones políticas distintas, una nómina que puede modificarse según las decisiones de los organismos electorales.
El proceso se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00. En Lima Metropolitana también se votará por la Alcaldía de Lima y por las alcaldías distritales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza la jornada, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) administra la justicia electoral y difunde información sobre las candidaturas.
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23 candidatos que figuran en la relación distrital
Los candidatos para la alcaldía de Los Olivos son:
- Acción Popular: Franco Enrique Cortez Gutiérrez
- Ahora Nación: Lucio Hernán Cabello Morales
- Alianza para el Progreso: José Aníbal López Gonzales
- Avanza País: Felipe Baldomero Castillo Alfaro
- Coalición Transformadora Tierra Verde: Jorge Luis Salinas Paredes
- Cooperación, Verdad y Honradez: Tony Elbert Rojas Espinoza
- Fe en el Perú: Fernando Lurjo Sudario Cespedes
- Fuerza Popular: Julián Ramos Méndez
- Juntos por el Perú: Heidelberger Willians Davis Suyon Díaz
- Libertad Popular: Ángel Solís Vergaray
- Partido Cívico Obras: Wilder Leoncio Torpoco Huayta
- Partido del Buen Gobierno: Denner Guillermo Romaldo Noblejas
- Partido Democracia Verde: Gabriela Huamani Aliaga
- Somos Perú: Erick Melchor Torres
- Frente de la Esperanza 2021: Ricardo Luis Grados Guevara
- Perú Libre: María Rosario Silvestre Vilchez
- Prin: Arturo Alejandro Cutipa Camac
- PPC: Miguel Eduardo Figueroa Suárez
- Sicreo: José Gilberto Oliva Chuman
- Podemos Perú: Carlos Alberto Romero García
- Primero La Gente: Raiza Guadalupe Najarro de Sierra
- Progresemos: Segundo Marcos de la Cruz Vega
- Renovación Popular: Luis Sigfredo Milla Soto
La presencia de 23 nombres obliga a revisar la condición de cada postulación antes de acudir al local de votación. El cronograma contempla inscripción de listas, publicación de candidaturas, tachas, exclusiones y apelaciones.
Por esa razón, una candidatura presentada puede tener una situación distinta a la que figure después de una resolución de los jurados electorales competentes en las etapas previstas del proceso electoral.
JNE permite revisar hojas de vida y planes de gobierno
El JNE mantiene la Plataforma Electoral y Voto Informado para consultar la hoja de vida, la organización política y el plan de gobierno de cada aspirante. El elector debe seleccionar Lima, la provincia correspondiente y el distrito de Los Olivos.
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Allí puede contrastar estudios, experiencia laboral declarada, bienes, rentas y propuestas, con los documentos incorporados al expediente de cada candidatura. El sistema permite además verificar si la inscripción permanece vigente.
Los planes de gobierno permiten identificar las medidas que cada organización plantea para asuntos municipales, entre ellos seguridad ciudadana, limpieza pública, mantenimiento de espacios públicos, fiscalización, tránsito, comercio e infraestructura local.
La información publicada en redes sociales o en piezas de campaña no sustituye la documentación presentada ante el sistema electoral ni las resoluciones emitidas durante el proceso electoral vigente.
Los comicios definirán autoridades con funciones vinculadas a la gestión cotidiana del distrito. La municipalidad interviene, dentro de sus competencias, en el ordenamiento local, la supervisión de actividades, los servicios públicos y la conservación de áreas comunes.
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