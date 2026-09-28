Perú

Lista de candidatos a la alcaldía de Los Olivos en las Elecciones municipales 2026

La elección distrital se realizará el 4 de octubre y los vecinos podrán revisar hojas de vida, planes de gobierno y situación electoral antes de votar

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026.
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026.
Guardar

Los electores de Los Olivos acudirán a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a su próxima autoridad distrital. La relación proporcionada para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) reúne 23 candidaturas de organizaciones políticas distintas, una nómina que puede modificarse según las decisiones de los organismos electorales.

El proceso se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00. En Lima Metropolitana también se votará por la Alcaldía de Lima y por las alcaldías distritales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza la jornada, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) administra la justicia electoral y difunde información sobre las candidaturas.

PUBLICIDAD

23 candidatos que figuran en la relación distrital

Los candidatos para la alcaldía de Los Olivos son:

  • Acción Popular: Franco Enrique Cortez Gutiérrez
  • Ahora Nación: Lucio Hernán Cabello Morales
  • Alianza para el Progreso: José Aníbal López Gonzales
  • Avanza País: Felipe Baldomero Castillo Alfaro
  • Coalición Transformadora Tierra Verde: Jorge Luis Salinas Paredes
  • Cooperación, Verdad y Honradez: Tony Elbert Rojas Espinoza
  • Fe en el Perú: Fernando Lurjo Sudario Cespedes
  • Fuerza Popular: Julián Ramos Méndez
  • Juntos por el Perú: Heidelberger Willians Davis Suyon Díaz
  • Libertad Popular: Ángel Solís Vergaray
  • Partido Cívico Obras: Wilder Leoncio Torpoco Huayta
  • Partido del Buen Gobierno: Denner Guillermo Romaldo Noblejas
  • Partido Democracia Verde: Gabriela Huamani Aliaga
  • Somos Perú: Erick Melchor Torres
  • Frente de la Esperanza 2021: Ricardo Luis Grados Guevara
  • Perú Libre: María Rosario Silvestre Vilchez
  • Prin: Arturo Alejandro Cutipa Camac
  • PPC: Miguel Eduardo Figueroa Suárez
  • Sicreo: José Gilberto Oliva Chuman
  • Podemos Perú: Carlos Alberto Romero García
  • Primero La Gente: Raiza Guadalupe Najarro de Sierra
  • Progresemos: Segundo Marcos de la Cruz Vega
  • Renovación Popular: Luis Sigfredo Milla Soto

La presencia de 23 nombres obliga a revisar la condición de cada postulación antes de acudir al local de votación. El cronograma contempla inscripción de listas, publicación de candidaturas, tachas, exclusiones y apelaciones.

Por esa razón, una candidatura presentada puede tener una situación distinta a la que figure después de una resolución de los jurados electorales competentes en las etapas previstas del proceso electoral.

Un hombre con chaleco blanco señala a una fila de personas frente a una mesa de votación con ánfora, cédulas y sillas plásticas.
La negativa a integrar una mesa de sufragio como sustituto en las ERM 2026 se sanciona con una multa de 275 soles, cuyo cobro corresponde al JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JNE permite revisar hojas de vida y planes de gobierno

El JNE mantiene la Plataforma Electoral y Voto Informado para consultar la hoja de vida, la organización política y el plan de gobierno de cada aspirante. El elector debe seleccionar Lima, la provincia correspondiente y el distrito de Los Olivos.

PUBLICIDAD

Allí puede contrastar estudios, experiencia laboral declarada, bienes, rentas y propuestas, con los documentos incorporados al expediente de cada candidatura. El sistema permite además verificar si la inscripción permanece vigente.

Los planes de gobierno permiten identificar las medidas que cada organización plantea para asuntos municipales, entre ellos seguridad ciudadana, limpieza pública, mantenimiento de espacios públicos, fiscalización, tránsito, comercio e infraestructura local.

La información publicada en redes sociales o en piezas de campaña no sustituye la documentación presentada ante el sistema electoral ni las resoluciones emitidas durante el proceso electoral vigente.

Los comicios definirán autoridades con funciones vinculadas a la gestión cotidiana del distrito. La municipalidad interviene, dentro de sus competencias, en el ordenamiento local, la supervisión de actividades, los servicios públicos y la conservación de áreas comunes.

Temas Relacionados

ERM 2026Los OlivosElecciones 2026peru-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Metropolitano cambia sus recorridos este 3 de octubre por procesión del Señor de los Milagros: conoce las rutas alternas

La ATU anunció modificaciones temporales en el Metropolitano y otros servicios debido al cierre progresivo de vías durante la primera jornada procesional

Metropolitano cambia sus recorridos este 3 de octubre por procesión del Señor de los Milagros: conoce las rutas alternas

Primera procesión del Señor de los Milagros 2026: ruta, horario y calles por donde pasará este 3 de octubre

El Santuario de Las Nazarenas permanecerá abierto de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. durante octubre, mientras que el museo atenderá de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Primera procesión del Señor de los Milagros 2026: ruta, horario y calles por donde pasará este 3 de octubre

¿Habrá feriados por la visita del Papa León XIV al Perú? Canciller Carlos Espá expone lo que evalúa el Gobierno

El Gobierno de Keiko Fujimori estudia “diferentes alternativas” para facilitar la movilidad durante la gira de León XIV por Perú, mientras Argentina ya decretó tres feriados

¿Habrá feriados por la visita del Papa León XIV al Perú? Canciller Carlos Espá expone lo que evalúa el Gobierno

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

La comunidad de seguidores prepara banners, luces por sectores, homenajes a Jimin y acciones ambientales para acompañar las tres fechas que el grupo surcoreano ofrecerá en Lima

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

El preparador brasileño, ubicado en la segunda línea de jerarquía del comando técnico de Perú por detrás de Mano Menezes, tiene la enorme misión de encaminar a los jóvenes de la categoría hacia el plantel absoluto

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Habrá feriados por la visita del Papa León XIV al Perú? Canciller Carlos Espá expone lo que evalúa el Gobierno

¿Habrá feriados por la visita del Papa León XIV al Perú? Canciller Carlos Espá expone lo que evalúa el Gobierno

JNE aún no define qué pasará con Rafael López Aliaga si su partido gana Lima: “El pleno tomará decisión”

EE.UU. retiró la visa al juez peruano Juan Carlos Núñez Matos: el magistrado falló a favor de régimen chino en caso del puerto de Chancay

Candidatos a la alcaldía del Rímac en las Elecciones municipales 2026: estos son los postulantes

Ricardo Belmont se enfrenta a su bancada: Considera “traición” censura al Mininter, pero vocero de Obras lo contradice

ENTRETENIMIENTO

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Proyectos de ARMY Perú para BTS: todo lo que debes saber de los fan actions en el Estadio San Marcos

Avengers Doomsday: Cinemark y Cineplanet colapsaron en la preventa y entradas se agotaron en menos de una hora

BTS en Perú: reventa de entradas cuestan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

POP UP de BTS en Lima: estos son los productos que se agotaron a días de abrir sus puertas

Daniela Darcourt se pronuncia tras oficializar relación con Juan Labarca: “Lo cuido, lo valoro y lo respeto”

DEPORTES

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

El notable balance de Thiago Kosloski con la Sub-20 en los Juegos ODESUR 2026 y por qué el futuro de la selección peruana se encuentra en sus manos

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Esmeralda Sánchez y su desafío como capitana de Alianza Lima en la temporada 2026/27: “No duden de nuestro trabajo”

DT de Alianza Lima Vóley destaca a sus extranjeras y afronta un problema para elegir el sexteto: “Las chicas nos lo ponen difícil”

César Cueto dio detalles inéditos de su charla con Bryan Reyna tras difícil presente en Universitario: “Comerse el orgullo ante las injusticias”