Lista de candidatos a la alcaldía de Los Olivos en las Elecciones municipales 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026.

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Los electores de Los Olivos acudirán a las urnas el domingo 4 de octubre para elegir a su próxima autoridad distrital. La relación proporcionada para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026) reúne 23 candidaturas de organizaciones políticas distintas, una nómina que puede modificarse según las decisiones de los organismos electorales.

El proceso se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 17:00. En Lima Metropolitana también se votará por la Alcaldía de Lima y por las alcaldías distritales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza la jornada, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) administra la justicia electoral y difunde información sobre las candidaturas.

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23 candidatos que figuran en la relación distrital

Los candidatos para la alcaldía de Los Olivos son:

Acción Popular: Franco Enrique Cortez Gutiérrez

Ahora Nación: Lucio Hernán Cabello Morales

Alianza para el Progreso: José Aníbal López Gonzales

Avanza País: Felipe Baldomero Castillo Alfaro

Coalición Transformadora Tierra Verde: Jorge Luis Salinas Paredes

Cooperación, Verdad y Honradez: Tony Elbert Rojas Espinoza

Fe en el Perú: Fernando Lurjo Sudario Cespedes

Fuerza Popular: Julián Ramos Méndez

Juntos por el Perú: Heidelberger Willians Davis Suyon Díaz

Libertad Popular: Ángel Solís Vergaray

Partido Cívico Obras: Wilder Leoncio Torpoco Huayta

Partido del Buen Gobierno: Denner Guillermo Romaldo Noblejas

Partido Democracia Verde: Gabriela Huamani Aliaga

Somos Perú: Erick Melchor Torres

Frente de la Esperanza 2021: Ricardo Luis Grados Guevara

Perú Libre: María Rosario Silvestre Vilchez

Prin: Arturo Alejandro Cutipa Camac

PPC: Miguel Eduardo Figueroa Suárez

Sicreo: José Gilberto Oliva Chuman

Podemos Perú: Carlos Alberto Romero García

Primero La Gente: Raiza Guadalupe Najarro de Sierra

Progresemos: Segundo Marcos de la Cruz Vega

Renovación Popular: Luis Sigfredo Milla Soto

La presencia de 23 nombres obliga a revisar la condición de cada postulación antes de acudir al local de votación. El cronograma contempla inscripción de listas, publicación de candidaturas, tachas, exclusiones y apelaciones.

Por esa razón, una candidatura presentada puede tener una situación distinta a la que figure después de una resolución de los jurados electorales competentes en las etapas previstas del proceso electoral.

La negativa a integrar una mesa de sufragio como sustituto en las ERM 2026 se sanciona con una multa de 275 soles, cuyo cobro corresponde al JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JNE permite revisar hojas de vida y planes de gobierno

El JNE mantiene la Plataforma Electoral y Voto Informado para consultar la hoja de vida, la organización política y el plan de gobierno de cada aspirante. El elector debe seleccionar Lima, la provincia correspondiente y el distrito de Los Olivos.

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Allí puede contrastar estudios, experiencia laboral declarada, bienes, rentas y propuestas, con los documentos incorporados al expediente de cada candidatura. El sistema permite además verificar si la inscripción permanece vigente.

Los planes de gobierno permiten identificar las medidas que cada organización plantea para asuntos municipales, entre ellos seguridad ciudadana, limpieza pública, mantenimiento de espacios públicos, fiscalización, tránsito, comercio e infraestructura local.

La información publicada en redes sociales o en piezas de campaña no sustituye la documentación presentada ante el sistema electoral ni las resoluciones emitidas durante el proceso electoral vigente.

Los comicios definirán autoridades con funciones vinculadas a la gestión cotidiana del distrito. La municipalidad interviene, dentro de sus competencias, en el ordenamiento local, la supervisión de actividades, los servicios públicos y la conservación de áreas comunes.

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