Candidatos a la alcaldía del Rímac en las Elecciones municipales 2026: estos son los postulantes

La lista reúne representantes de partidos nacionales y candidatos con experiencia municipal, electoral o en otras entidades públicas. Foto: Facebook

Guardar

El Rímac tendrá 13 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Municipales 2026. La relación de postulantes incluye representantes de organizaciones políticas con presencia nacional, así como candidatos que ya ocuparon cargos en el municipio, participaron en procesos electorales anteriores o cuentan con experiencia en otras administraciones públicas.

Entre los postulantes hay exalcaldes, exregidores y funcionarios municipales que buscan volver o llegar por primera vez al gobierno distrital. También aparecen candidatos con una trayectoria política más limitada y otros cuyos principales antecedentes corresponden a su actividad profesional, partidaria o a los documentos declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

PUBLICIDAD

Javier Revilla y Adelina Rivera

Javier Víctor Revilla Belisario postula por Acción Popular. Su trayectoria está vinculada directamente con la Municipalidad del Rímac, donde se desempeñó como gerente de Desarrollo Humano y Social. Documentos municipales lo ubican en ese cargo durante distintos periodos y un diagnóstico de salud distrital elaborado en 2019 también lo identifica como abogado y funcionario de la comuna.

Revilla mantiene además participación orgánica en Acción Popular. Un padrón partidario de 2025 lo registra como vicesecretario general distrital de Política. Para 2026 encabeza la lista de su organización en el Rímac y ha desarrollado actividades de campaña en el distrito. La información pública consultada no registra denuncias, acusaciones o sentencias en su ficha electoral.

PUBLICIDAD

Adelina Rivera Escudero representa a Fe en el Perú. Su principal antecedente político es su paso por la Municipalidad de La Molina, donde fue regidora y participó en el concejo durante el periodo 2019-2022. Documentos del JNE y de la propia municipalidad acreditan su presencia en esa instancia y la licencia que solicitó en 2022 para participar en el proceso electoral de ese año.

Javier Revilla, candidato de Acción Popular. Foto: Facebook

Rivera también registra participación en procesos municipales anteriores y se presenta como economista, con una maestría en Gestión de Proyectos de Inversión. Su actividad política dentro de Fe en el Perú antecede a la actual campaña. En 2026 encabeza la lista de la agrupación para el Concejo Distrital del Rímac.

PUBLICIDAD

Antonio Cocha y Edward Mosquera

Antonio Harry Cocha Camargo es candidato por el Partido Político PRIN. Su relación con la administración del Rímac se remonta a años anteriores, cuando aparece en documentos municipales como encargado de Juventudes. Un proceso CAS de 2018 registra su participación para ese puesto y otros documentos de la comuna lo identifican dentro del programa destinado a jóvenes.

Cocha también participó en la contienda municipal previa. En 2022 estuvo vinculado a una precandidatura por Alianza para el Progreso, mientras que en el actual proceso figura oficialmente por el PRIN. Su campaña de 2026 vuelve a poner énfasis en su experiencia de trabajo con jóvenes del distrito.

PUBLICIDAD

Jericó Edward Mosquera Torres postula por el Partido Frente de la Esperanza 2021. Tiene 52 años y, a diferencia de otros candidatos, no registra en las fuentes revisadas una trayectoria previa como autoridad electa del Rímac. Su principal actividad política para este proceso está vinculada con la organización que representa.

Su hoja de vida electoral incluye información sobre sentencias penales y civiles declaradas ante el JNE. La plataforma que recopila estos datos registra cuatro sentencias penales y diez civiles, relacionadas con categorías como obligaciones alimentarias, lesiones, delitos contra el patrimonio, obligaciones contractuales y violencia familiar. Estas categorías no permiten establecer por sí solas las circunstancias de cada expediente ni su estado actual, por lo que no corresponde interpretarlas más allá de lo declarado en la documentación electoral.

PUBLICIDAD

Antonio Cocha, candidato del PRIN. Foto: Facebook

Enrique Peramás y Efigenia Arnao

Enrique Armando Peramás Díaz postula por Avanza País - Partido de Integración Social y tiene una trayectoria previa como autoridad distrital. Fue elegido alcalde del Rímac para los periodos 2011-2014 y 2015-2018, primero con Somos Perú y posteriormente con Solidaridad Nacional. En 2016 renunció a esta última organización tras expresar discrepancias con la gestión de Luis Castañeda Lossio.

Su trayectoria también incluye antecedentes judiciales. En 2002 recibió una condena de tres años de pena privativa de libertad suspendida por peculado. Durante su gestión municipal, además, fue investigado por presunta negociación incompatible en relación con contrataciones directas de 2013 y 2014; una resolución de la Corte Suprema de 2023 estuvo vinculada con una tutela de derechos dentro de ese proceso y no constituye una condena por esos hechos. Para 2026, vuelve a competir por la alcaldía rimense.

PUBLICIDAD

Efigenia Rosario Arnao Infantas, de 73 años, representa al Partido Popular Cristiano (PPC). Su trayectoria política en el Rímac se remonta a décadas atrás: fue regidora entre 1995 y 1997 y volvió a ocupar ese cargo entre 2007 y 2010. También postuló a la alcaldía del distrito en 2018 por el PPC.

En ese último proceso, su candidatura fue objeto de una tacha relacionada con una condena previa por peculado. El expediente del JNE señala una pena de dos años suspendida, en calidad de cómplice. El organismo electoral confirmó finalmente la decisión que rechazó la tacha. Arnao también ocupó cargos partidarios dentro del PPC en Lima y vuelve a representar a esta agrupación en 2026.

PUBLICIDAD

Isabel Ayala y Felicidad Salhuana

Isabel del Rocío Ayala Melgarejo es candidata de Renovación Popular y busca nuevamente la alcaldía del Rímac, después de haber participado en las elecciones de 2022. Antes de ello, fue regidora del Rímac entre 2014 y 2018 y posteriormente ocupó cargos en municipalidades de Comas, Independencia y Santa Anita.

Enrique Peramás, candidato de Avanza País. Foto: Facebook

Desde 2023, Ayala figura como gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Su trayectoria también registra postulaciones al Congreso y vínculos anteriores con distintas organizaciones políticas. Además, existe una investigación fiscal por presuntos delitos de cohecho pasivo propio y peculado doloso relacionados con su etapa como funcionaria de Independencia. Ese caso corresponde a una investigación y no a una condena.

PUBLICIDAD

Felicidad Emperatriz Salhuana Serna postula por el Partido Aprista Peruano (APRA). Es abogada y en 2025 fue designada como fedataria de la Municipalidad del Rímac, aunque esa designación fue posteriormente dejada sin efecto. También trabajó bajo el régimen CAS en la Municipalidad de La Punta durante 2024-2025.

En su campaña, Salhuana ha planteado medidas vinculadas con la seguridad ciudadana, entre ellas patrullaje integrado, drones y cámaras. También propone utilizar GPS para supervisar los recorridos de los camiones compactadores y recuperar espacios destinados a niños y adultos mayores, además de impulsar actividades relacionadas con cultura, gastronomía y patrimonio del distrito.

Henry Cifuentes y Jonathan Seña

Henry Alex Cifuentes Carrillo es candidato del Partido Demócrata Verde. Tiene 57 años y encabeza una lista de seis integrantes en el Rímac. En las fuentes públicas revisadas no aparecen antecedentes suficientemente sólidos que permitan atribuirle una gestión previa como autoridad electa o un cargo político de relevancia.

Su plan de gobierno coloca la seguridad entre sus principales asuntos. Plantea fortalecer el patrullaje coordinado, modernizar la central de videovigilancia mediante tecnología e inteligencia artificial y recuperar parques y plazas. La plataforma que recopila información periodística no registra noticias, acusaciones o sentencias asociadas con su nombre; este dato no constituye una certificación oficial sobre antecedentes judiciales.

José Angulo, candidato de Somos Perú. Foto: Facebook

Jonathan Enrique Seña Manguinury representa a Ahora Nación (AN) y ya participó en las elecciones municipales de 2018, cuando postuló por Solidaridad Nacional. Es abogado y magíster, y tuvo experiencia en la administración pública como gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de Independencia en distintos periodos.

En 2019, esa municipalidad abrió un procedimiento administrativo disciplinario contra Seña por una presunta negligencia relacionada con el trámite de expedientes. El entonces funcionario presentó sus descargos y cuestionó que la responsabilidad pudiera atribuirse directamente a él. Para 2026, su plan contempla 14 propuestas, entre ellas patrullaje integrado, cámaras, arcos lectores y una plataforma de trámites digitales denominada “Tramitología Cero”.

José Angulo y Katherine de la Rosa

José Alberto Angulo Domínguez es candidato del Partido Democrático Somos Perú y busca nuevamente la alcaldía del Rímac. Fue regidor del distrito entre 2019 y 2022 y también postuló a la alcaldía en las elecciones de 2022. Durante su etapa como concejal, participó en actuaciones de fiscalización y procedimientos propios del concejo municipal.

Uno de sus antecedentes electorales corresponde a una sanción impuesta por la ONPE en 2023. El organismo determinó una multa de 2,4 UIT por no presentar información financiera de su campaña de 2022 sobre aportes, ingresos y gastos. La medida fue administrativa y electoral, por incumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas, y no constituye una condena penal.

Katherine Angélica de la Rosa Menéndez postula por Podemos Perú. Su candidatura está vinculada a la actual administración municipal debido a que es hija de Néstor Evadio de la Rosa Villegas, alcalde del Rímac, quien participa en estos comicios como candidato a primer regidor de la misma organización.

Roberto Telles, candidato de El Buen Gobierno. Foto: Facebook

De la Rosa no registra una autoridad municipal electa previa en las fuentes consultadas. Durante 2026, su nombre también apareció relacionado con una denuncia por un presunto intento de feminicidio y otros episodios de violencia contra su expareja. La Defensoría del Pueblo informó que realiza seguimiento al caso. Los hechos corresponden a denuncias e investigaciones, por lo que no constituyen por sí mismos una responsabilidad penal determinada.

Luz Flores y Roberto Telles

Luz Elena Flores Ledesma es candidata del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP). Su nombre figura en la relación actual de 13 postulantes a la alcaldía del Rímac. La información pública revisada no permite atribuirle de manera documentada una alcaldía, regiduría u otro cargo de elección popular previo.

Tampoco se encontraron antecedentes profesionales o judiciales suficientemente corroborados para incorporarlos a su perfil. Por ello, su principal dato verificable para esta elección es su candidatura por FREPAP. La relación actualizada de postulantes confirma que integra las 13 fórmulas inscritas para el distrito.

Roberto Abelardo Telles Jaramillo postula por el Partido del Buen Gobierno. Su trayectoria política sí registra una relación previa con el Rímac: fue regidor de la municipalidad y, en 2018, solicitó licencia para participar en las elecciones municipales de ese año. Una resolución del JNE acredita esa condición y la suspensión temporal de su credencial durante el periodo electoral.

Telles también fue candidato a la alcaldía del Rímac en 2022, cuando representó al Partido Frente de la Esperanza 2021. El JNE publicó entonces la lista que encabezaba para el distrito. Para las elecciones de 2026 vuelve a competir por la conducción municipal, esta vez con el Partido del Buen Gobierno.