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Diego Kochen no oculta sus emociones por Perú pese a que se decantó por defender a Estados Unidos: “Tengo mucho cariño, porque está en mi sangre”

La gran apuesta del entrenador Mauricio Pochettino, que inició su carrera en el Barcelona, ha reconocido que valora sus raíces peruanas al igual que el territorio patrio, porque “es el lugar donde tengo a toda mi familia”

Diego Kochen se ha decidido por defender el escudo de Estados Unidos, ignorando cualquier posibilidad de Perú. - Crédito: AFP
Diego Kochen se ha decidido por defender el escudo de Estados Unidos, ignorando cualquier posibilidad de Perú. - Crédito: AFP
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El Perú vs Estados Unidos tendrá una connotación demasiado especial para el portero Diego Kochen. Aunque el joven formado en La Masía se haya decantado por defender al conjunto de ‘las barras y las estrellas’, por sus venas recorre sangre peruana por vía materna. Ello hace que guarde un ligero afecto hacia el territorio sudamericano.

Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida a Telemundo Deportes: “El partido contra la selección peruana va a ser muy interesante. Es el lugar donde creció mi madre y donde tengo a toda mi familia. Le tengo mucho cariño al país porque está dentro de mi sangre”.

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Diego Kochen, de los arqueros más prometedores de Estados Unidos. - Crédito: AFP
Diego Kochen, de los arqueros más prometedores de Estados Unidos. - Crédito: AFP

Kochen también ha explicado que medirse contra los efectivos que componen a la ‘bicolor’ supone un importante desafío del que espera sacar grandes lecciones para el futuro. “Nada mejor en este mundo que competir con jugadores [peruanos] que están en un alto nivel”, dijo.

Pese a que el guardameta ha elegido representar a Estados Unidos, hay un aspecto invaluable que siempre lo signará como un peruano más: la gastronomía. “Tengo que decir: la comida peruana. No me puedes poner un lomo saltado en frente mío que me lo como. Sin duda es mi plato peruano favorito”, cerró entre risas.

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Sueño frustrado por Kochen

El nombre de Diego Kochen ha estado apuntado en la agenda del área de scouting de la Federación Peruana de Fútbol desde hace varios años. Por su impresionante crecimiento en las categorías inferiores del Barcelona, se intensificaron diálogos para establecer una convocatoria de acuerdo a su categoría.

El arquero era consciente del insistente interés de Perú, pero siempre se mostró convencido que su futuro profesional estaría con Estados Unidos, país en el que nació. Respetando esa postura, aceptó cada uno de los llamados hasta asomarse al plantel principal.

Diego Kochen entrenándose con la selección de Estados Unidos bajo la supervisión de Mauricio Pochettino. - Crédito: AFP
Diego Kochen entrenándose con la selección de Estados Unidos bajo la supervisión de Mauricio Pochettino. - Crédito: AFP

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