Perú

Caso Liceo Naval: Defensoría descarta trato privilegiado en Maranguita para adolescentes acusados de agredir sexualmente a su compañero escolar

Las versiones sobre supuestos beneficios para los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero motivaron una inspección en el centro juvenil de Lima

Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría.
Solo seis adolescente fueron trasladados al juzgado de familia, mientras que cuatro de sus compañeros fueron liberados en la comisaría. (Foto: Poder Judicial)
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Versiones sobre un supuesto trato privilegiado para los seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise internados preventivamente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, circularon tras su ingreso al centro juvenil. Los jóvenes son investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero.

Las especulaciones apuntaron a una zona separada, camas y ropa distintas, artículos de aseo propios y alimentación diferenciada. Frente a esos cuestionamientos, la Defensoría del Pueblo realizó una inspección y descartó que existan beneficios especiales para este grupo.

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La versión sobre un “trato VIP” se difundió a través de diversos medios de comunicación, Según esa información, los adolescentes habrían sido instalados en un ambiente acondicionado solo para ellos.

La controversia surgió mientras el Poder Judicial mantiene vigente la medida de internamiento preventivo por 4 meses mientras duran las investigaciones respectivas. La Defensoría verificó el pabellón Bienvenida, donde los jóvenes permanecen durante su etapa inicial dentro del sistema de rehabilitación juvenil.

Fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y agentes de policía junto a un grupo de personas encapuchadas
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

Defensoría verificó el pabellón de ingreso de los adolescentes

Tras el recorrido, dejó constancia de las condiciones halladas mediante un acta oficial y sostuvo que los internos cumplen las reglas aplicables a los demás adolescentes que llegan al recinto. Entre ellos había un grupo trasladado desde Trujillo el mismo día.

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De acuerdo con la institución, ese pabellón es el único destinado a la fase de inducción y diagnóstico, por lo que no existe una separación dispuesta para el caso. La entidad indicó que el acta recoge las condiciones observadas y documenta la inexistencia de privilegios, comodidades adicionales o un régimen distinto para los investigados.

Los adolescentes permanecen en el Programa Uno, una fase obligatoria para quienes ingresan al centro juvenil. Ese proceso considera actividades de inducción y una evaluación técnica previa a su asignación a los programas dos, tres o cuatro.

La Defensoría señaló que la ubicación responde a esa etapa y no a la exposición pública del expediente. La revisión incluyó las condiciones de alojamiento y convivencia dentro del pabellón Bienvenida, donde también permanecen otros jóvenes sujetos a internamiento preventivo. La entidad no informó de medidas adicionales para los escolares.

Pronacej niega camas, ropa o alimentación diferenciada

El Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) también rechazó que exista un trato diferenciado para los seis adolescentes. Su director, Luis Vega, indicó que todos los jóvenes del programa Inducción y Diagnóstico nivel uno reciben las mismas condiciones, reglas internas, alimentación, espacios y actividades.

Según explicó a la Agencia Andina, la ubicación y atención se determinan por criterios técnicos y por las normas que regulan la reinserción social juvenil. Vega negó que se hayan adquirido o instalado camas, colchones, ropa de cama u otros bienes destinados exclusivamente a los investigados por el caso del Liceo Naval.

El titular de Pronacej afirmó además que no funciona un régimen especial para este grupo dentro de Maranguita. Sobre las prendas personales, precisó que los familiares pueden llevar ropa interior y las prendas autorizadas por el centro, conforme a la normativa vigente.

La institución sostuvo que esos artículos están permitidos para cualquier adolescente sujeto al programa y no constituyen un beneficio extraordinario. Los seis jóvenes continuarán en la fase de inducción hasta que el equipo técnico determine su derivación posterior según evaluación técnica.

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