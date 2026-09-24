Perú

Precios del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 24 de septiembre de 2026

Los conductores pueden consultar los montos informados por las estaciones de servicio según distrito, distancia y producto requerido para elegir dónde abastecer sus vehículos

Panel informativo con precios de gasohol, diésel y GLP junto a un letrero de Osinergmin y Facilito.
Un letrero en Lima detalla las tarifas digitales de gasohol, diésel y GLP según la información del aplicativo Facilito de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los conductores pueden comparar los precios de gasohol, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo mediante Facilito, la plataforma del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

La herramienta reúne las tarifas informadas por los establecimientos de Lima y las regiones, además de datos sobre ubicación y condición operativa. Cada operador declara sus propios precios, por lo que la información puede modificarse durante el día.

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En Lima, las referencias disponibles ubicaron el gasohol regular entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. El gasohol premium figuró entre S/ 20,79 y S/ 24,99, mientras que el diésel B5 S-50 UV se ofreció entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

Antes de abastecerse, los usuarios deben revisar la información actualizada en Facilito y confirmar que el producto se encuentre disponible en la estación elegida.

Una mano sostiene un teléfono inteligente con una aplicación de precios frente a un cartel de Osinergmin y surtidores de gasolina.
Una aplicación móvil permite consultar los precios de los combustibles frente a un cartel de Osinergmin en una estación de servicio en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol regular presenta una diferencia de S/ 2,54 por galón en Lima

Los valores declarados en la capital muestran diferencias entre distritos y estaciones de servicio.

  • Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.
  • Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.
  • Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

La distancia entre el precio menor y el mayor del gasohol regular llega a S/ 2,54 por galón. Para el diésel, la brecha alcanza S/ 3,80 por galón.

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Un vehículo con un tanque de 12 galones podría registrar una diferencia de más de S/ 30 al cargar gasohol regular, según el establecimiento elegido. El ahorro final depende del consumo que demande el traslado hasta el grifo y de la cantidad de combustible que se comprará.

Mapa impreso con marcadores de colores con el icono de un surtidor de gasolina, junto a un bolígrafo, dos clips y una planta pequeña.
Un mapa de Lima ubica los grifos y estaciones de servicio clasificados por colores según sus niveles de precios de combustible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador, Los Olivos y Comas aparecen entre los distritos con menores tarifas

Los registros de Facilito de Osinergmin permiten identificar precios de referencia en diversos puntos de Lima Metropolitana.

  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium desde S/ 20,09 por galón.
  • Los Olivos: gasohol regular desde S/ 19,09 por galón.
  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • San Miguel: gasohol premium desde S/ 20,99 por galón.
  • Comas: diésel desde S/ 22,79 por galón.
  • Carabayllo: diésel desde S/ 22,99 por galón.
  • Rímac: diésel desde S/ 23,99 por galón.

El precio menor no siempre se encuentra en el grifo más próximo. La plataforma permite ordenar los resultados por tarifa, distancia y ubicación para comparar alternativas antes de iniciar el recorrido.

Una mano sostiene un teléfono móvil con la pantalla de la aplicación Facilito de Osinergmin que detalla tarifas de combustible.
La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

El GNV se comercializa por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se vende por galón. Las tarifas dependen de la estación, el distrito y la región donde se realice la compra.

La consulta resulta útil para quienes planean viajes interprovinciales, circularán por rutas con pocos puntos de abastecimiento o requieren un combustible específico.

  • El GNV figura en soles por metro cúbico.
  • El GLP vehicular aparece en soles por galón.
  • Las tarifas pueden cambiar entre estaciones cercanas.
  • La disponibilidad declarada por los operadores puede variar durante el día.
  • La búsqueda permite ubicar establecimientos formales y operativos.
Pantalla digital de un surtidor con marcadores de precios de combustibles, un logotipo circular de Osinergmin e íconos de tarjetas de pago.
Un surtidor de combustible en Perú exhibe los precios vigentes de GNV, GLP, diésel y gasolina junto al distintivo institucional de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar el precio de un grifo antes de salir

La plataforma oficial de Facilito permite consultar los precios declarados en distintos puntos del país.

  • Ingresar a la web o aplicación de Facilito.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el tipo de combustible requerido.
  • Revisar los establecimientos ubicados cerca del punto de partida o de destino.
  • Ordenar el listado por precio o distancia.
  • Confirmar que el grifo aparezca como operativo.
  • Verificar que exista disponibilidad del producto antes de acudir al establecimiento.

Osinergmin señala que Facilito muestra establecimientos formales y permite comunicar diferencias entre el precio exhibido en el grifo y el informado en la plataforma.

Dos carteles con precios de gasohol regular y premium y logotipos de Osinergmin y Facilito frente a una calle con automóviles.
Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué conviene verificar antes de cargar combustible

La comparación de tarifas requiere considerar otros factores, además del precio por galón o metro cúbico.

  • El gasto de combustible que implica llegar a otra estación.
  • El tiempo de viaje y la congestión en la ruta.
  • La capacidad del tanque del vehículo.
  • El tipo de combustible recomendado por el fabricante.
  • La disponibilidad confirmada en el establecimiento.
  • La modalidad de pago disponible en el grifo.

Si el precio de venta que figura en los surtidores no coincide con el registrado en Facilito, el usuario puede realizar una comunicación ante Osinergmin a través de sus canales de atención.

Un letrero de Osinergmin y un cartel con precios de combustible junto a varios automóviles en fila dentro de una estación de servicio.
Varios vehículos hacen fila para cargar combustible en una estación de servicio de Lima que exhibe las tarifas vigentes y el distintivo del organismo regulador Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión adecuada de los neumáticos ayuda a controlar el gasto de combustible

El consumo mensual del vehículo también depende de la conducción y del mantenimiento. Algunas medidas pueden reducir el uso de combustible en recorridos urbanos y viajes por carretera.

Cuatro boquillas de surtidores de combustible rojo, verde, azul y amarillo con sus etiquetas. Al fondo, un cartel con el logo de Osinergmin y la app Facilito.
Una estación de servicio en Perú exhibe surtidores de gasolina, diésel, GNV y GLP junto a los logos de Osinergmin y la app Facilito en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Planificar las rutas para concentrar diligencias en un mismo trayecto.
  • Evitar aceleraciones repentinas y frenadas bruscas.
  • Mantener los neumáticos con la presión indicada por el fabricante.
  • Cumplir con el mantenimiento del motor, los filtros y el sistema de inyección.
  • Retirar objetos que sumen peso innecesario.
  • Evitar mantener el motor encendido durante periodos extensos cuando el vehículo está detenido, si las condiciones de seguridad lo permiten.
  • Revisar el nivel de combustible antes de un viaje largo.

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