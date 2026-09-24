Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

Un reporte periodístico de ATV Noticias informa sobre las denuncias de extorsión y amenazas recibidas por 55 candidatos en el marco de las elecciones municipales y regionales. En el estudio, la presentadora expone un gráfico explicativo sobre los pedidos de dinero y la exigencia de abandonar las campañas electorales. Asimismo, la cobertura incluye declaraciones en video grabadas por la candidata Susy Polo denunciando intimidaciones en su contra.

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El Perú celebrará elecciones regionales y municipales el domingo 4 de octubre con cédulas que no incluirán fotografías de los candidatos. La modalidad obligará a los electores a conocer antes de llegar al local de votación las organizaciones políticas, los símbolos y los postulantes por los que desean votar.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aplicará modelos distintos de cartilla según el domicilio registrado por cada ciudadano. La diferencia responde a las autoridades que corresponden elegir en cada jurisdicción y tendrá incidencia directa en la cantidad de columnas que encontrarán los votantes.

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La jornada también alcanzará a quienes cumplan 18 años el mismo día de los comicios. Cerca de 200 mil jóvenes que no participaron en las elecciones generales estarán habilitados y obligados a sufragar, aunque varios de ellos llegan a la fecha con dudas sobre los candidatos y el establecimiento donde deberán emitir su voto.

En una entrevista emitida por el programa ATV Noticias Edición Mediodía, la conductora conversa con el criminólogo Sebastián Flores sobre el incremento de amenazas y extorsiones dirigidas a candidatos políticos en Perú. Durante el segmento noticioso, se presentan capturas de pantalla de mensajes extorsivos dirigidos a postulantes, mientras el especialista expone el modo de operación del crimen organizado en el contexto electoral.

La cédula tendrá entre una y cuatro columnas según el domicilio electoral

La mayoría de los electores recibirá una cédula con cuatro columnas. Ese formato corresponderá a los distritos que no pertenecen a Lima Metropolitana ni son capitales de provincia. Allí se elegirá a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, alcalde provincial con sus regidores y alcalde distrital con sus regidores.

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La primera columna, de color amarillo, servirá para marcar la opción para el gobierno regional. La segunda, identificada con color verde, corresponderá a los consejeros regionales. Las columnas rosada y celeste estarán destinadas a las elecciones municipales provincial y distrital, respectivamente.

En las capitales de provincia, como el Cercado del Callao o el Cercado de Arequipa, los ciudadanos tendrán una cartilla de tres columnas. En esos distritos, la alcaldía provincial y la distrital recaen en una misma autoridad, por lo que no habrá una sección adicional para elegir un alcalde distrital.

Un reporte periodístico expone los modelos de cédulas de votación presentados por la ONPE para las elecciones regionales y municipales en el Perú. Durante la emisión, un representante de la entidad electoral explica las variantes en las cartillas según la ubicación geográfica del elector. Además, se brinda información sobre el desarrollo de la jornada en los centros de votación y las multas aplicables para miembros de mesa y electores ausentes.

Lima Metropolitana tendrá dos modelos especiales de votación

Los votantes de Lima Metropolitana, salvo quienes residan en el Cercado de Lima, recibirán una cédula con dos columnas. Una permitirá elegir al alcalde provincial y a los regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima; la otra estará destinada a la alcaldía distrital y a sus regidores.

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Fotografía cedida por la Agencia Andina donde se muestran a los candidatos por la alcaldía de Lima en el segundo día de debate electorale previo a las elecciones municipales que se realizaran el próximo 4 de octubre, este martes en Lima (Perú). EFE/ Agencia Andina / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Los electores del Cercado de Lima tendrán el modelo más breve: una sola columna para definir al alcalde y a los regidores de la provincia de Lima. En esa jurisdicción no se eligen autoridades regionales ni municipales distritales, debido a que el alcalde metropolitano ejerce la administración local.

Aabrá diferentes diseños para distritos, provincias, Lima Metropolitana y Lima Cercado. Visuales IA

La ONPE informó que el padrón nacional reúne a 26.314.724 electores, incluidos 76 ciudadanos extranjeros inscritos para participar en los comicios municipales. Lima Metropolitana concentra más de 7.875.000 votantes y contará con casi 1.900 locales de sufragio. En todo el país se habilitarán poco más de 10 mil centros de votación.

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Varias personas aguardan su turno para depositar la cédula de sufragio en las ánforas de la ONPE dentro de un aula escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las multas alcanzan los S/275 para los miembros de mesa ausentes

Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa deberán presentarse desde temprano para instalar las mesas de sufragio. Cada una tendrá tres titulares y seis suplentes. Quienes no asistan o se nieguen injustificadamente a cumplir esa función recibirán una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria, es decir, S/275.

La multa por no votar variará según la clasificación socioeconómica del distrito registrado en el Documento Nacional de Identidad. En distritos no pobres, la sanción será de S/110; en distritos pobres, de S/55; y en zonas de pobreza extrema, de S/27,50. Las penalidades pueden acumularse si una persona designada como miembro de mesa tampoco emite su voto.

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La obligación de sufragar incluye a los ciudadanos que alcancen la mayoría de edad el 4 de octubre. Para los nuevos votantes, la recomendación central será verificar con anticipación su local de votación, revisar el tipo de cédula que les corresponde y reconocer el símbolo de la organización política elegida, ya que las cartillas no tendrán rostros de los postulantes.

Un afiche informativo detalla que las multas por no votar o no cumplir como miembro de mesa en las Elecciones 2026 de Perú pueden superar los 700 soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las amenazas contra candidatos sumaron tensión a la campaña electoral

La campaña transcurre bajo preocupación por denuncias de extorsión y amenazas contra candidatos. Entre los casos reportados figura el hallazgo de un arreglo fúnebre frente a la vivienda de José Antonio Nole. También se conoció un episodio en el que una luz láser apuntó a la cabeza del alcalde de Ate, Franco Vidal, durante una actividad proselitista.

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El criminólogo Sebastián Flores sostuvo que las organizaciones criminales aprovechan actividades económicas y coyunturas políticas para ampliar sus ingresos y su influencia territorial. Según su análisis, esas redes pueden presionar a candidatos para exigir pagos, impedir actos de campaña o buscar protección futura frente a decisiones de las autoridades locales y regionales.

Flores consideró que el Estado debe definir una estrategia de corto, mediano y largo plazo que reúna a la Policía Nacional del Perú, las autoridades migratorias, el sistema penitenciario y las áreas encargadas del control de fronteras. También planteó cooperación con países de América Latina y Estados Unidos para compartir información sobre grupos con presencia transnacional.

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El asesinato de Susy Aponte Polo elevó las alertas en Áncash

A pocos días de la elección, la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Isabel Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, fue asesinada a balazos durante una actividad de campaña en Caraz. La postulante había denunciado amenazas días antes y afirmó que recibió llamadas desde tres establecimientos penitenciarios.

Los portadores del féretro transportan el ataúd de la periodista y candidata a la administración regional Susy Aponte Polo, conocida como "La China Polo", que fue asesinada a tiros por un hombre armado durante un acto de campaña en Caraz, en la región de Ancash, el 19 de septiembre, durante su funeral en Lima, Perú. 21 de septiembre de 2026. REUTERS/Sebastián Castañeda

En un video difundido antes del ataque, Aponte Polo aseguró que sufría hostigamiento y amedrentamiento. También sostuvo que había presentado denuncias ante las autoridades por advertencias sobre un posible atentado. La Policía y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil y determinar si las amenazas guardan relación con el crimen.

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Susy Ysabel Aponte Polo se dirige a sus simpatizantes durante un acto político en la región de Áncash. (PNP)

El candidato a la alcaldía de Comas, Raúl Díaz, también denunció extorsiones. Según relató, primero le exigieron S/50 mil y luego le enviaron advertencias para que no interfiriera con otro postulante. Díaz afirmó que puso el caso en conocimiento de la Policía y alertó sobre una posible intervención de redes criminales en la competencia electoral.