Efemérides del 24 de septiembre: ¿Qué hechos destacados ocurrió hoy en Perú?

Una bandera, una partitura, una medalla militar, una paleta de pintura y un balón representan diversos aspectos de la historia y la identidad cultural de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 24 de septiembre concentra una serie de aniversarios vinculados con la cultura, la política, el deporte y el crecimiento urbano del Perú. La fecha recuerda el nacimiento del compositor limeño Óscar Molina Peña, la asunción de José Pardo y Barreda a la Presidencia, el nacimiento de la artista Tilsa Tsuchiya y el inicio de la Ciudad Satélite de Ventanilla.

También coincide con los cumpleaños de los exfutbolistas José Navarro Aramburu y Gerónimo Barbadillo González, integrantes de la selección peruana que conquistó la Copa América de 1975. A esas efemérides se suma el Día de las Fuerzas Armadas, establecido por un decreto formalizado en 1977.

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La conmemoración tiene además una dimensión religiosa. El calendario católico recuerda a la Virgen de la Merced, patrona de los institutos armados y reconocida como Gran Mariscala del Perú. Cada 24 de septiembre, la fecha enlaza episodios de distintas épocas que forman parte de la historia nacional.

El 24 de septiembre se realiza un homenaje a esta virgen en Nariño - crédito Surdestino

Óscar Molina Peña dejó una obra asociada a la Guardia Vieja del vals criollo

Óscar Molina Peña nació el 24 de septiembre de 1876 en los Barrios Altos, en Lima. Fue hijo del violinista Vicente Molina y de Altamira Peña, y creció en un ambiente familiar relacionado con la música. Su nombre quedó unido a la primera etapa del vals criollo limeño, identificada como la Guardia Vieja.

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En 1906 compuso Idolatría, considerada su creación más conocida. La obra estuvo dedicada a Juana Rosa Pardo, quien más adelante se convirtió en su esposa. Molina Peña la concibió como una pieza instrumental; Romualdo Alvay la transcribió al pentagrama y posteriormente se incorporó una letra atribuida al propio autor.

El vals formó parte de un repertorio que se desarrolló en Lima durante las primeras décadas del siglo XX, antes de la consolidación de otras figuras y estilos de la música criolla. La trayectoria de Molina Peña se inscribe en ese período de composición y circulación de obras en reuniones familiares, barrios y espacios populares de la capital.

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La música peruana recuerda a Óscar Molina Peña, nacido en 1876, autor de Idolatría, obra que marcó el vals criollo e inmortalizó su legado cultural. (BNP)

José Pardo y Barreda asumió su primer gobierno en 1904

El 24 de septiembre de 1904, José Pardo y Barreda inició su primer mandato constitucional como presidente del Perú. Su gobierno se extendió hasta 1908 y representó una continuidad generacional dentro del Partido Civil, fundado por su padre, Manuel Pardo.

José Pardo y Barreda en el despacho presidencial, dos años antes del golpe de Estado de Augusto B. Leguía (1917). (UNMSM)

La administración reunió en el gabinete a dirigentes como Augusto B. Leguía y Javier Prado. Durante ese período se promovieron medidas vinculadas con la educación gratuita y obligatoria, el impulso de actividades culturales, el desarrollo de la minería del cobre y la ejecución de obras públicas.

La fecha recuerda el nacimiento de José Pardo y Barreda, mandatario que orientó su gestión a ampliar el acceso educativo y consolidar instituciones públicas. (Hermanos Courret)

El gobierno de Pardo se desarrolló en una etapa de reconstrucción institucional y económica posterior a la Guerra del Pacífico. La expansión ferroviaria y la inversión en infraestructura formaron parte de una agenda que buscó fortalecer la presencia estatal y favorecer la integración de distintas zonas del país.

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José Pardo y Barreda, político clave en la historia del Perú, nació el 24 de febrero de 1864 y gobernó en dos periodos, destacando por su impulso a la educación y las políticas sociales. (BNP)

Tilsa Tsuchiya incorporó mitología e identidad a la pintura peruana

La pintora y grabadora Tilsa Tsuchiya Castillo nació el 24 de septiembre de 1928 en Supe, al norte de Lima. De ascendencia japonesa y china, se formó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y luego continuó sus estudios en Francia.

De raíces japonesas y espíritu andino, Tilsa Tsuchiya creó un universo pictórico donde lo ancestral conversa con lo surreal. (Andina)

Su obra integró referencias a la mitología peruana, la cultura precolombina, el cuerpo, la identidad y la fantasía. Sus composiciones también mostraron vínculos con el surrealismo y con formas de representación que combinaron figuras humanas, animales y personajes de apariencia mítica.

Tilsa Tsuchiya Castillo, pintora de renombre, nació en 1928. Su obra es famosa por mezclar mitos andinos con influencias japonesas, destacando en la escena artística internacional. (Revista Mujeres)

Tsuchiya obtuvo el Premio Bienal de Teknoquímica y alcanzó reconocimiento por piezas como Tristán e Isolda, que llegó a una cotización récord en el mercado artístico. Murió en Lima el 23 de septiembre de 1984, un día antes de cumplir 56 años.

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Tilsa Tsuchiya, nacida en 1928 en Supe, se consolidó como una de las artistas más influyentes por su estilo único y simbólico. (Andina)

Dos campeones de la Copa América de 1975 nacieron un 24 de septiembre

José Navarro Aramburu nació en Lima en 1948 y actuó como defensor central durante las décadas de 1970 y 1980. Su carrera incluyó pasos por Defensor Arica, Deportivo Municipal, Defensor Lima, Sporting Cristal y Juan Aurich.

Con la selección peruana disputó 30 partidos entre 1972 y 1979, sin goles. Integró el plantel que ganó la Copa América de 1975 y también formó parte del equipo que jugó el Mundial de Argentina de 1978, torneo en el que Perú alcanzó los cuartos de final.

Hugo Sotil desafió a su club y voló a Caracas para jugar la final de la Copa América 1975. Su gol decisivo dio a Perú la gloria y lo inmortalizó como héroe nacional. (El Peruano)

Gerónimo Barbadillo González, nacido en Lima en 1954, se desempeñó como extremo derecho. Debutó en Sport Boys en 1971, pasó por Defensor Lima y alcanzó notoriedad en Tigres UANL, de México, club con el que anotó cerca de 70 goles y retiró el número siete como homenaje.

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Barbadillo también jugó en Italia, donde defendió las camisetas de Avellino y Udinese. Al igual que Navarro, integró la selección campeona de la Copa América de 1975. Más tarde participó en el Mundial de España de 1982, la segunda Copa del Mundo consecutiva disputada por Perú en esa etapa.

Gerónimo Barbadillo, nacido en 1954, dejó huella en el fútbol con su talento en México, Italia y la selección del Perú. (El Peruano)

Ventanilla inició su expansión urbana y las Fuerzas Armadas fijaron su fecha conmemorativa

El 24 de septiembre de 1960 comenzó la construcción de la Ciudad Satélite de Ventanilla en los arenales del Callao. El presidente Manuel Prado Ugarteche y el ministro Pedro Beltrán colocaron la primera piedra de un proyecto pensado para descongestionar Lima y Callao.

La iniciativa contemplaba una ciudad planificada para 20 mil familias. Las primeras urbanizaciones fueron Satélite y Almirante Miguel Grau. Aunque el crecimiento inicial enfrentó carencias de infraestructura y servicios, el proyecto impulsó la expansión urbana de Ventanilla, que fue reconocida como distrito en 1969.

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Nacida como una ciudad satélite, Ventanilla se ha convertido en un distrito clave del Callao. A lo largo de su historia, ha enfrentado desafíos ambientales, urbanísticos y sociales que definen su presente. (Municipalidad de Ventanilla)

La fecha también corresponde al Día de las Fuerzas Armadas, fijado mediante el Decreto Supremo Nº 003-77-CCFFAA, formalizado el 10 de enero de 1977. La conmemoración coincide con la festividad de la Virgen de la Merced, declarada patrona de las Fuerzas Armadas y las Policías nacionales en 1823 y distinguida en 1921 con el título honorífico de Gran Mariscala del Perú.