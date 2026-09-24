Secuestran a empresario en Los Olivos: hombres armados se lo llevan y su familia espera un pedido de dinero

La unidad de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (PNP) asumió la investigación para rastrear la ruta del automóvil y dar con el paradero del comerciante. (Exitosa)

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Un empresario dedicado a la comercialización de insumos para pastelería permanece secuestrado en Los Olivos luego de que un grupo armado lo interceptó y lo obligó a subir a un vehículo negro frente a su negocio. Hasta el momento de los reportes recogidos por Exitosa, la familia no había recibido una llamada con un pedido de dinero ni información sobre su paradero.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la calle 29, en la zona de El Trébol, cerca de la avenida Angélica Gamarra. Las imágenes de las cámaras de seguridad registraron el momento en que la víctima caminaba acompañado por dos trabajadores y fue abordado por al menos tres hombres.

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Según la información difundida por Exitosa, el empresario llevaba más de 10 horas en cautiverio cuando se emitieron los reportes sobre el caso. La División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú (PNP) asumió las investigaciones.

Un empresario de insumos para pastelería sufrió un secuestro a manos de un grupo armado en el distrito de Los Olivos. (Exitosa)

Tres hombres y una mujer

El empresario estaba en la acera de enfrente de su negocio, en la cuadra ocho de la calle 29, cuando un automóvil negro se detuvo en el lugar. De acuerdo con el relato de un familiar, se trataba de un vehículo Kia sin placa.

“Han venido en un carro acá y se han bajado... eran tres hombres y una mujer”, señaló el pariente en declaraciones recogidas por Exitosa. También precisó que la mujer permaneció dentro de la unidad y condujo el vehículo.

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La secuencia registrada por las cámaras muestra que tres hombres descendieron del auto y redujeron por la fuerza al empresario. Luego lo introdujeron en el vehículo, que abandonó la zona en pocos segundos.

El familiar afirmó que los cuatro ocupantes del automóvil estaban con pistolas. “Todos armados, estaban armados. Era un carro Kia, negro, ninguna propiedad”, declaró.

Los dos trabajadores que acompañaban a la víctima se apartaron de la escena después de la intervención de los secuestradores. Las imágenes forman parte de los elementos que podrán ser revisados para establecer la ruta que siguió el automóvil tras abandonar la calle.

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Tres hombres y una mujer armados utilizaron un automóvil Kia negro sin placa para interceptar a la víctima. (Infobae)

Dinero por la liberación

La familia del empresario confirmó que presentó una denuncia ante la Policía Nacional. Al momento de los reportes, sus integrantes no habían recibido llamadas ni mensajes de los responsables del secuestro.

“No, todavía no, todavía no. Nada. Estamos esperando la llamada, pero todavía nada”, expresó el familiar consultado por el medio.

La víctima administra una empresa familiar dedicada a la venta y reparto de productos e insumos para pastelería, con más de 10 años de actividad en el mercado y presencia en Lima norte. Según su entorno, el empresario tendría a su cargo más del 50% de los ingresos del negocio.

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La familia indicó que el celular del empresario permaneció activo durante algunas horas después del secuestro, pero luego fue apagado. Esa situación incrementó la preocupación de sus allegados, que esperaban recibir alguna comunicación para conocer las condiciones en las que se encuentra.

El pariente también afirmó que se detectaron movimientos bancarios y transferencias a nombre de una mujer. “Están vaciando todos sus cuentas. Fuertes movimientos (bancarios), son fuertes. Como él es el encargado de toda la administración”, sostuvo.

Dos mujeres fueron secuestradas en SMP | Foto captura: Latina Noticias

Un robo previo

Los familiares señalaron que no habían recibido amenazas ni mensajes extorsivos contra la empresa antes del secuestro. No descartaron, sin embargo, que la víctima pudiera haber recibido comunicaciones de ese tipo de forma personal y no las hubiera informado a su entorno.

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Hace una semana, uno de los locales del negocio sufrió un robo, según contó el familiar. Un grupo de personas encapuchadas ingresó al establecimiento, se llevó algunos objetos y amenazó a quienes estaban dentro.

La familia indicó que este antecedente forma parte de las circunstancias que ahora son materia de preocupación, aunque no informó de una relación confirmada entre ese hecho y el rapto del empresario.

El secuestro ocurrió en una calle que cuenta con una reja de ingreso. Durante el ataque, la estructura estaba abierta, lo que permitió el ingreso y la salida del vehículo utilizado por los responsables.

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La familia de la víctima no recibió llamadas con pedidos de dinero ni mensajes de los secuestradores.

PNP investiga el caso

Agentes de la unidad especializada de la PNP acudieron a la zona de El Trébol para iniciar las diligencias. La investigación incluye la revisión de las grabaciones de seguridad que captaron distintos momentos de la intervención contra el empresario.

Los familiares esperan que las transacciones detectadas permitan aportar información a las autoridades y que el empresario sea liberado. Hasta los últimos reportes, no existía una comunicación de los secuestradores con la familia ni un pedido económico para negociar su entrega.

La búsqueda permanece a cargo de la División de Secuestros, mientras los allegados de la víctima aguardan novedades sobre su ubicación y estado de salud.

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