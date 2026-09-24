Hija mayor conmueve al despedir a su madre con emotivas palabras: “Antes que periodista fuiste mi mamá”

Entre lágrimas y con el corazón roto, familiares y amigos despidieron a la periodista conocida como 'La China Polo'. Revive el emotivo momento en que su hija, Claudia Tello, lee una carta de despedida que conmovió a todos los presentes. Willax/ Amor y Fuego.

Guardar

La despedida de Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’, estuvo marcada por el dolor de sus familiares y amigos, pero también por los recuerdos de una mujer que, más allá de su faceta como comunicadora, dejó una profunda huella en su entorno más cercano. Durante el entierro, su hija mayor, Claudia Tello Aponte, tomó la palabra para dedicarle un último mensaje y protagonizó uno de los momentos más emotivos de las exequias.

La joven acudió al Camposanto Lomas de la Paz, ubicado en Nuevo Chimbote, para despedir a su madre, cuyos restos fueron sepultados luego de su repentina muerte ocurrida el 19 de septiembre en Caraz. Frente a familiares y personas cercanas a la comunicadora, Claudia leyó una carta en la que recordó diferentes episodios de su vida junto a ella.

PUBLICIDAD

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

Las imágenes de este momento fueron difundidas por Amor y fuego, programa conducido por Rodrigo González, durante la edición del martes 22 de septiembre. El espacio televisivo mostró parte de la ceremonia y el momento en que la hija de ‘La China Polo’ se dirigió a su madre, visiblemente afectada por la pérdida.

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

Hija de ‘La China Polo’ recuerda entre lágrimas las bromas de su madre

En medio de la ceremonia, Claudia Tello Aponte recordó la personalidad de su madre y aquellas situaciones cotidianas que ahora se convierten en recuerdos difíciles de recuperar. Con la voz quebrada por la emoción, la joven habló de las bromas que Susy solía hacer y de las ocurrencias que conseguían arrancarles una sonrisa incluso en los momentos más inesperados.

PUBLICIDAD

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

La hija mayor de la comunicadora también recordó una frase que su madre solía decirle y que, en medio del dolor por su partida, adquirió un significado especial.

“Como no quieres que no llore si me dejaste tan pequeña para aprender a vivir sin ti. Todavía me acuerdo cuando me decías: ‘Ya nos vamos a ver muy pronto, Coquita, pero no le digas nada a la tóxica de tu hermana’. Siempre tenías algo que decir. Siempre estabas haciendo alguna broma, molestando a alguien o sacándonos una sonrisa. Y ahora daría cualquier cosa por volver a escuchar una de tus ocurrencias, incluso esas que me hacían decir, ‘Ay, mamá, ya’”, mencionó.

PUBLICIDAD

Las palabras de Claudia reflejaron una faceta íntima de Susy Aponte Polo, alejada de la exposición pública que tuvo durante su carrera. Para su hija, las discusiones familiares, las bromas y hasta las frases que en su momento podían generar fastidio ahora forman parte de aquellos recuerdos que quisiera volver a vivir.

La joven también dejó entrever el impacto que tiene para ella afrontar una pérdida de esta magnitud siendo todavía joven. Su mensaje estuvo marcado por la ausencia de una madre con quien compartía no solo momentos familiares, sino también una relación basada en la confianza y el carácter particular que la comunicadora mostraba dentro de su hogar.

PUBLICIDAD

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

“Antes que todo esto fuiste mi mamá”: el pedido de la hija de ‘La China Polo’

Uno de los momentos más significativos del mensaje de Claudia Tello ocurrió cuando pidió que su madre no fuera recordada únicamente por su trabajo como periodista. La joven destacó la trayectoria profesional de Susy, pero puso por encima de ella el papel que desempeñó dentro de su familia.

En su carta, resaltó la fortaleza, el carácter y la personalidad de su progenitora, a quien describió como una mujer que no tenía miedo de expresar sus pensamientos.

“Hoy no quiero que las personas te recuerden solamente como una periodista. Sí, fuiste una periodista increíble, una mujer trabajadora, fuerte y luchadora, pero antes que todo esto fuiste mi mamá y para mí ese es el papel más importante que tuviste. Fuiste una madre hermosa por fuera y por dentro, una mujer con un carácter enorme, de esas que no tenían miedo de decir lo que pensaban”, expresó.

PUBLICIDAD

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

Con este mensaje, la hija mayor de ‘La China Polo’ buscó mostrar a la mujer que existía detrás del personaje público. Susy Aponte Polo había desarrollado una trayectoria vinculada a la comunicación y mantenido una presencia pública por sus opiniones y enfrentamientos, pero para Claudia su recuerdo está asociado principalmente a la figura materna.

La joven también destacó las características que definían a su madre dentro de su entorno familiar. El carácter fuerte al que hizo referencia no fue presentado únicamente como un rasgo de su personalidad pública, sino como parte de la mujer que ella conoció desde su infancia.

PUBLICIDAD

La despedida se convirtió así en un momento para reivindicar el lado más personal de Susy Aponte Polo, recordándola como madre antes que como periodista. Para Claudia, esa era la faceta que tenía mayor significado al momento de decirle adiós.

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

Lourdes Sacín recuerda las advertencias que recibió ‘La China Polo’

El mensaje de la hija de Aponte Polo también generó una reacción de Lourdes Sacín, quien recordó una conversación que había mantenido con la comunicadora antes de su fallecimiento. La periodista aseguró que conocía la preocupación que existía dentro del entorno de Susy debido a los riesgos que podía enfrentar por sus constantes enfrentamientos.

Sacín comentó las palabras de Claudia y señaló que el dolor de la joven debía ser especialmente fuerte por las circunstancias en las que murió su madre. También hizo referencia a las imágenes relacionadas con el crimen, que calificó de impactantes.

PUBLICIDAD

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

“Hoy escuché las desgarradoras palabras de la hija de La China y no imagino el dolor que estará sintiendo. Encima esas imágenes de cómo le quitaron la vida son muy chocantes que afectan a cualquiera, siendo su hija, sin duda más. Ella señaló que le pedía a su mamá que deje de enfrentarse. Recuerdo que La China sí me contó que no querían que siguiera porque era riesgoso”, contó Lourdes Sacín en Facebook.

De acuerdo con el relato de Sacín, la propia ‘La China Polo’ le había contado que personas de su entorno le habían pedido que dejara de protagonizar determinados enfrentamientos debido a los riesgos que podía implicar mantener ese nivel de exposición.

PUBLICIDAD

El testimonio de Sacín adquiere relevancia dentro de la despedida porque coincide con uno de los aspectos mencionados por Claudia durante su mensaje: la preocupación que existía por la manera en que su madre afrontaba sus conflictos y su exposición pública.

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

“No que deje todo, pero sí que baje las revoluciones”: Lourdes Sacín

Lourdes Sacín también reveló que ella misma había conversado con Susy Aponte Polo sobre el tema. La periodista precisó que su recomendación no consistía en que la comunicadora abandonara completamente sus actividades o dejara de expresar sus opiniones, sino que moderara la intensidad de sus enfrentamientos.

“Algo que también le decía yo, pero no que deje todo, pero sí que baje las revoluciones y que no rete tanto a la muerte”, añadió Sacín.

La declaración de la periodista se produjo después de escuchar el mensaje de Claudia Tello Aponte, quien había contado que le pedía a su madre que dejara de enfrentarse. Ambas referencias apuntaron a una preocupación que, según sus testimonios, existía entre personas cercanas a la comunicadora antes de su muerte.

Las palabras de Sacín, sin embargo, corresponden a su propio relato sobre las conversaciones que sostuvo con Aponte Polo y no establecen por sí mismas una relación causal entre los enfrentamientos de la comunicadora y el crimen. Las circunstancias y responsabilidades vinculadas a su muerte corresponden a la investigación de las autoridades.

‘La China Polo’: su hija mayor revela cuánto le pidió que dejara de enfrentarse antes de su muerte. Captura: Amor y Fuego.

El último adiós a ‘La China Polo’ estuvo marcado por el recuerdo de su familia

La ceremonia en el Camposanto Lomas de la Paz, en Nuevo Chimbote, representó el último adiós de los familiares y allegados a Susy Aponte Polo. En medio del dolor, la intervención de su hija mayor permitió conocer una faceta más íntima de la comunicadora y recordar la relación que mantenía con sus hijos.

Para Claudia, su madre no fue únicamente la periodista que tenía una presencia pública ni la mujer de carácter fuerte que defendía sus opiniones. Fue también la persona que hacía bromas, que buscaba provocar sonrisas y que tenía una forma particular de relacionarse con sus hijas.

“Eras fuerte y luchadora”, fue parte del reconocimiento que quedó reflejado en las palabras que Claudia dedicó a su madre durante la despedida.

El mensaje también mostró el contraste entre la imagen pública de ‘La China Polo’ y la memoria familiar que ahora queda entre sus seres queridos. Mientras para el público era conocida por su actividad periodística y sus enfrentamientos, para su hija era, antes que cualquier otra cosa, su madre.

La pérdida ocurrida el 19 de septiembre en Caraz dejó a su familia frente a una despedida inesperada. En el entierro, Claudia recordó precisamente aquellos detalles cotidianos que suelen adquirir un valor distinto después de una muerte: una broma, una frase repetida, una ocurrencia o incluso una llamada de atención.

Su carta no solo estuvo marcada por el llanto, sino también por el intento de conservar la personalidad de su madre a través de sus recuerdos. Al pedir que fuera recordada como una mujer trabajadora, fuerte y luchadora, pero sobre todo como una madre, Claudia dejó claro cuál era la imagen de Susy que quería preservar.

La intervención de Lourdes Sacín, por su parte, añadió otro elemento al recuerdo de la comunicadora: las conversaciones que había mantenido con ella sobre los riesgos de sus enfrentamientos públicos. Sus palabras coincidieron con una preocupación que también apareció en el mensaje de la hija de Aponte Polo.

Así, el último adiós a ‘La China Polo’ estuvo marcado por dos dimensiones de su vida: la mujer pública que desarrolló una carrera como periodista y mantuvo una posición firme frente a quienes cuestionaba, y la madre que, según el relato de su hija, llenaba su hogar de bromas, ocurrencias y momentos que ahora forman parte de su memoria.

La despedida de Claudia Tello Aponte dejó uno de los momentos más sensibles de las exequias. Su pedido para que su madre sea recordada más allá de su profesión resumió el sentimiento de una hija que, pese al dolor, intentó rescatar la faceta más personal de Susy Aponte Polo: la de una mujer que para el público podía ser una periodista fuerte y polémica, pero que para sus hijos siempre fue, sobre todo, su mamá.