‘El Sultanato’: fecha de estreno y los participantes que competirán junto a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

‘El Sultanato’ reúne a Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y figuras internacionales

Guardar

La influencer peruana Samahara Lobatón y el actor Renato Rossini Jr. volverán a coincidir en televisión como parte de ‘El Sultanato’, un reality de convivencia y estrategia que se estrenará el 27 de septiembre desde Miami. El formato reunirá a 15 participantes de distintos países, quienes competirán durante 45 días por un único trono.

La producción ya anunció a 10 integrantes del elenco, entre ellos los dos peruanos, la mexicana Kimberly “La Más Preciosa” y el presentador español Kiko Hernández. Los nombres de los cinco concursantes restantes todavía no han sido difundidos de forma oficial.

PUBLICIDAD

El programa propone una competencia basada en jerarquías de poder que cambiarán semana a semana. Los participantes deberán reunir puntos mediante pruebas, dinámicas internas, beneficios y votaciones del público para aspirar al título de sultán o sultana. Quien acumule la mayor ventaja en la recta final será el ganador.

Hasta ahora, la organización no precisó cuál será el premio que recibirá el vencedor de la primera temporada.

Duración de ‘El Sultanato’

‘El Sultanato’ será un reality de encierro que se desarrollará en una casa de Miami. Sus 15 participantes convivirán durante 45 días, bajo un sistema que dividirá a los concursantes según rangos y posiciones dentro de una estructura de poder.

PUBLICIDAD

La propuesta gira alrededor de la disputa por el trono. Cada semana, las pruebas, alianzas y decisiones del público modificarán la ubicación de los participantes en la competencia. La persona que alcance la posición más alta podrá convertirse en sultán o sultana y obtener beneficios dentro de la casa.

Samahara Lobatón fue confirmada como participante del reality internacional 'El Sultanato' y compartirá compartirá elenco con Renato Rossini Jr. tras coincidir en 'La Granja VIP'.

La dinámica se aleja de los formatos centrados únicamente en nominaciones y eliminaciones. Según los adelantos publicados por la producción, los puntos serán determinantes para sostener una posición de poder y evitar los rangos más bajos del juego.

El programa iniciará el domingo 27 de septiembre, fecha en la que los concursantes ingresarán al recinto para empezar la convivencia. La producción aún no detalló la plataforma, señal o horarios de emisión para el público peruano.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. juntos otra vez

La participación de Samahara Lobatón marca su regreso a los programas de convivencia luego de sus apariciones en ‘La Prisión de Destino 2’ y ‘La Granja VIP Perú’. La hija de Melissa Klug confirmó su incorporación mediante sus redes sociales, donde agradeció por la nueva oportunidad.

“Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece”, escribió Lobatón luego de que la cuenta oficial del reality presentara su ingreso al elenco.

En este formato volverá a compartir casa con Renato Rossini Jr., con quien ya coincidió en ‘La Granja VIP’. La presencia de ambos generó reacciones entre los usuarios por los vínculos y rumores que surgieron durante su participación en el anterior espacio de competencia.

PUBLICIDAD

Rossini Jr. fue uno de los primeros peruanos anunciados para el programa. La producción lo presentó con un video que lo identifica como el “villano” de la temporada. En el texto que acompañó el clip, se le describe como actor, modelo y figura polémica dentro de las dinámicas de convivencia.

El actor compartió el anuncio en sus redes sociales, aunque no dio mayores detalles sobre las estrategias que empleará durante el encierro ni sobre su reencuentro con Samahara Lobatón.

Renato Rossini Jr. fue confirmado como participante de El Sultanato, el reality de convivencia y estrategia que se estrenará el 27 de setiembre de 2026 desde Miami.

Más integrantes en ‘El Sultanato’

Entre las figuras confirmadas está Kimberly “La Más Preciosa”, creadora de contenido mexicana vinculada al grupo conocido como Las Perdidas. La influencer forma parte del entorno digital de Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, aunque cada una desarrolla sus propios proyectos.

PUBLICIDAD

También participará Kiko Hernández, presentador de televisión español y exconcursante de ‘Gran Hermano’. Su presencia incorpora a una figura con experiencia previa en formatos de encierro y programas de espectáculos.

El elenco anunciado incluye además a Yuli Ruiz, empresaria, modelo y creadora de contenido de Colombia; Jennifer Chacón, personalidad cubana conocida como “La Putarka”; y Naykim Tzamarenda, representante de la nacionalidad shuar de Ecuador.

A la lista se suman Alexa Torres, comunicadora social y creadora de contenido colombiana, y los Gemelos Ramírez, dupla de creadores digitales procedentes de Colombia.

Con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., son dos los representantes peruanos que figuran entre los nombres difundidos. La producción confirmó 10 participantes, por lo que quedan cinco integrantes por revelar antes del estreno.

PUBLICIDAD

Los puntos y las votaciones definirán quién llega al trono

El centro de ‘El Sultanato’ será la acumulación de puntos. Los concursantes podrán avanzar a través de desafíos, votaciones, beneficios y otras actividades que se definirán dentro y fuera de la casa.

La persona que logre el mayor puntaje accederá a la jerarquía principal. El sistema permitirá que los roles cambien a lo largo de las semanas, por lo que una ventaja inicial no garantizará la permanencia en el rango más alto.

La producción lanzó una frase para definir la competencia: “15 aspirantes, un solo trono”. Por ahora, mantiene en reserva el monto o las características del premio final y la identidad de los últimos cinco participantes.

PUBLICIDAD

El debut del reality está previsto para el 27 de septiembre, cuando Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y el resto del elenco inicien los 45 días de convivencia en Miami.

Además de Renato Rossini Jr., El Sultanato confirmó a Kiko Hernández, Kimberly La Más Preciosa, Yuli Ruiz, los Gemelos Ramírez, Naykim Tzamarenda, Jennifer Chacón y Alexa Torres.