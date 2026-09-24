Perú

‘El Sultanato’: fecha de estreno y los participantes que competirán junto a Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.

Diez integrantes ya fueron anunciados para el programa de encierro que tendrá 15 aspirantes en una casa de Miami, aunque el premio final permanece bajo reserva

‘El Sultanato’ reúne a Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y figuras internacionales
‘El Sultanato’ reúne a Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y figuras internacionales
Guardar

La influencer peruana Samahara Lobatón y el actor Renato Rossini Jr. volverán a coincidir en televisión como parte de ‘El Sultanato’, un reality de convivencia y estrategia que se estrenará el 27 de septiembre desde Miami. El formato reunirá a 15 participantes de distintos países, quienes competirán durante 45 días por un único trono.

La producción ya anunció a 10 integrantes del elenco, entre ellos los dos peruanos, la mexicana Kimberly “La Más Preciosa” y el presentador español Kiko Hernández. Los nombres de los cinco concursantes restantes todavía no han sido difundidos de forma oficial.

PUBLICIDAD

El programa propone una competencia basada en jerarquías de poder que cambiarán semana a semana. Los participantes deberán reunir puntos mediante pruebas, dinámicas internas, beneficios y votaciones del público para aspirar al título de sultán o sultana. Quien acumule la mayor ventaja en la recta final será el ganador.

Hasta ahora, la organización no precisó cuál será el premio que recibirá el vencedor de la primera temporada.

Duración de ‘El Sultanato’

‘El Sultanato’ será un reality de encierro que se desarrollará en una casa de Miami. Sus 15 participantes convivirán durante 45 días, bajo un sistema que dividirá a los concursantes según rangos y posiciones dentro de una estructura de poder.

PUBLICIDAD

La propuesta gira alrededor de la disputa por el trono. Cada semana, las pruebas, alianzas y decisiones del público modificarán la ubicación de los participantes en la competencia. La persona que alcance la posición más alta podrá convertirse en sultán o sultana y obtener beneficios dentro de la casa.

Un retrato de Samahara Lobatón junto a una escena en un palacio histórico y un recuadro con la imagen de Renato Rossini Jr
Samahara Lobatón fue confirmada como participante del reality internacional 'El Sultanato' y compartirá compartirá elenco con Renato Rossini Jr. tras coincidir en 'La Granja VIP'.

La dinámica se aleja de los formatos centrados únicamente en nominaciones y eliminaciones. Según los adelantos publicados por la producción, los puntos serán determinantes para sostener una posición de poder y evitar los rangos más bajos del juego.

El programa iniciará el domingo 27 de septiembre, fecha en la que los concursantes ingresarán al recinto para empezar la convivencia. La producción aún no detalló la plataforma, señal o horarios de emisión para el público peruano.

Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. juntos otra vez

La participación de Samahara Lobatón marca su regreso a los programas de convivencia luego de sus apariciones en ‘La Prisión de Destino 2’ y ‘La Granja VIP Perú’. La hija de Melissa Klug confirmó su incorporación mediante sus redes sociales, donde agradeció por la nueva oportunidad.

Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Dios me enaltece”, escribió Lobatón luego de que la cuenta oficial del reality presentara su ingreso al elenco.

En este formato volverá a compartir casa con Renato Rossini Jr., con quien ya coincidió en ‘La Granja VIP’. La presencia de ambos generó reacciones entre los usuarios por los vínculos y rumores que surgieron durante su participación en el anterior espacio de competencia.

Rossini Jr. fue uno de los primeros peruanos anunciados para el programa. La producción lo presentó con un video que lo identifica como el “villano” de la temporada. En el texto que acompañó el clip, se le describe como actor, modelo y figura polémica dentro de las dinámicas de convivencia.

El actor compartió el anuncio en sus redes sociales, aunque no dio mayores detalles sobre las estrategias que empleará durante el encierro ni sobre su reencuentro con Samahara Lobatón.

Composición con dos fotografías de Renato Rossini Jr., una en primer plano y otra caracterizado en un palacio
Renato Rossini Jr. fue confirmado como participante de El Sultanato, el reality de convivencia y estrategia que se estrenará el 27 de setiembre de 2026 desde Miami.

Más integrantes en ‘El Sultanato’

Entre las figuras confirmadas está Kimberly “La Más Preciosa”, creadora de contenido mexicana vinculada al grupo conocido como Las Perdidas. La influencer forma parte del entorno digital de Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos México’, aunque cada una desarrolla sus propios proyectos.

También participará Kiko Hernández, presentador de televisión español y exconcursante de ‘Gran Hermano’. Su presencia incorpora a una figura con experiencia previa en formatos de encierro y programas de espectáculos.

El elenco anunciado incluye además a Yuli Ruiz, empresaria, modelo y creadora de contenido de Colombia; Jennifer Chacón, personalidad cubana conocida como “La Putarka”; y Naykim Tzamarenda, representante de la nacionalidad shuar de Ecuador.

A la lista se suman Alexa Torres, comunicadora social y creadora de contenido colombiana, y los Gemelos Ramírez, dupla de creadores digitales procedentes de Colombia.

Con Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr., son dos los representantes peruanos que figuran entre los nombres difundidos. La producción confirmó 10 participantes, por lo que quedan cinco integrantes por revelar antes del estreno.

Los puntos y las votaciones definirán quién llega al trono

El centro de ‘El Sultanato’ será la acumulación de puntos. Los concursantes podrán avanzar a través de desafíos, votaciones, beneficios y otras actividades que se definirán dentro y fuera de la casa.

La persona que logre el mayor puntaje accederá a la jerarquía principal. El sistema permitirá que los roles cambien a lo largo de las semanas, por lo que una ventaja inicial no garantizará la permanencia en el rango más alto.

La producción lanzó una frase para definir la competencia: “15 aspirantes, un solo trono”. Por ahora, mantiene en reserva el monto o las características del premio final y la identidad de los últimos cinco participantes.

El debut del reality está previsto para el 27 de septiembre, cuando Samahara Lobatón, Renato Rossini Jr. y el resto del elenco inicien los 45 días de convivencia en Miami.

Afiche digital con el logotipo de El Sultanato y siete retratos circulares con nombres de concursantes sobre un fondo oscuro
Además de Renato Rossini Jr., El Sultanato confirmó a Kiko Hernández, Kimberly La Más Preciosa, Yuli Ruiz, los Gemelos Ramírez, Naykim Tzamarenda, Jennifer Chacón y Alexa Torres.

Temas Relacionados

El SultanatoRenato Rossini JrSamahara Lobatónperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precios del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 24 de septiembre de 2026

Los conductores pueden consultar los montos informados por las estaciones de servicio según distrito, distancia y producto requerido para elegir dónde abastecer sus vehículos

Precios del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, miércoles 24 de septiembre de 2026

‘China’ Polo no fue el primer objetivo: audio revela que asesino de la periodista buscaba a otra víctima

La ciudadana Brenda Campos habría sido el objetivo inicial del sicario. La mujer afirmó haber presentado hasta 9 denuncias contra la gestión del alcalde de Nuevo Chimbote, Walter Soto

‘China’ Polo no fue el primer objetivo: audio revela que asesino de la periodista buscaba a otra víctima

Caso Liceo Naval: Los adolescentes internados en el Centro Juvenil de Lima serán evaluados durante 120 días

El juzgado de familia recibirá informes médicos, psicológicos y sociales antes de establecer las acciones posteriores para cada joven ingresado al establecimiento

Caso Liceo Naval: Los adolescentes internados en el Centro Juvenil de Lima serán evaluados durante 120 días

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Arrancó los duelos de preparación rumbo a las Eliminatorias 2030: Perú se medirá con Estados Unidos, Brasil chocará con Australia, Colombia hará lo suyo con México, y mucho más

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Efemérides del 24 de septiembre: ¿Qué hechos destacados ocurrió hoy en Perú?

El calendario nacional incluye aniversarios de compositores, artistas, deportistas y procesos urbanos, junto con el homenaje anual al Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea

Efemérides del 24 de septiembre: ¿Qué hechos destacados ocurrió hoy en Perú?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

Elecciones en Perú: Amenazas y extorsiones elevan la tensión antes de los comicios regionales

¿Un posible noveno retiro de AFP pondría en riesgo las pensiones de millones de peruanos? Hasta 22.000 soles en juego: el debate por otro acceso a las AFP

César Astudillo niega relación entre relevo de Víctor Revoredo y asesinato de la ‘China Polo’: “Parecería”

Trump a Keiko Fujimori: “La única manera de detener el crimen es con firmeza. No les va a gustar, pero tendrán que hacerlo”

Keiko Fujimori anuncia inversión de USD 300 millones para reforestar 50 mil hectáreas en los Andes

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana?

BTS en Perú: ¿Cuándo y dónde será el primer show de drones para la banda surcoreana?

Hija mayor de ‘La China Polo’ conmueve al despedir entre lágrimas: “Antes que periodista fuiste mi mamá”

Florcita Polo gana batalla legal a Néstor Villanueva y pide pensión de S/10.000 para sus hijos: “Él está lucrando con mis hijos”

Sheyla Rojas confirma relación con político, pero él evita llamarla pareja y Magaly Medina le dice: “Usa lo mediática que eres”

Lesly Reyna presume Lamborghinis, yates y joyas Cartier; compra depa de más de S/1 millón en Dubái y revela cómo lo logró

DEPORTES

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Programación de amistosos por fecha FIFA: partidos, horarios y canal TV de las selecciones sudamericanas en la primera jornada

Partidos de hoy, jueves 24 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

“Se cayó la sorpresa”, la inesperada confesión de Cenaida Uribe previa a la Noche Blanquiazul de Alianza Lima

Jairo Concha reveló charla con Mano Menezes sobre su función en la selección peruana: “Es importante tener la confianza del DT”

“Alzugaray es campeón de Sudamericana y Flores es mundialista”: la crítica de Pedro García a Bryan Reyna tras quejas por su suplencia en Universitario